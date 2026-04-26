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Rompieron el bus del América de Cali, luego de perder el clásico contra Deportivo Cali: el asistente técnico del entrenador resultó herido

A las salidas del estadio del cuadro azucarero, desadaptados habrían lanzado un objeto contundente que rompió una de las ventanas y lastimó a Álex Becerra

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El entrenador del América de Cali reclamó por la agresión al bus que transportaba a su cuerpo técnico y los jugadores - crédito Afición Futbolera

Luego de que el Deportivo Cali derrotara 1-0 de local en su estadio al América de Cali en la fecha 18 de la Liga BetPlay, el resultado pasó a un segundo plano por culpa de los violentos que volvieron a ser protagonista de actos vandálicos en los estadios de Colombia.

Cuando el bus con los jugadores y el cuerpo técnico de los Diablos Rojos abandonaba el recinto deportivo, un objeto contundente impactó una de las ventanas y las esquirlas de los vidrios rotos afectaron uno de los ojos de Alex Becerra, el asistente técnico de David González.

América de Cali, con su nómina de lujo, perdió en el clásico contra Deportivo Cali en el estadio del Azucarero - crédito América de Cali
América de Cali, con su nómina de lujo, perdió en el clásico contra Deportivo Cali en el estadio del Azucarero - crédito América de Cali

Videos publicados en redes sociales muestra al entrenador Escarlata abajo del bus retando a los que serían responsables del acto vándalico a acercarse al bus. El medio de transporte era custodiado por la Policía Nacional, que inmediatamente le pidió a González regresar al automotor para retomar la marcha.

Este mismo bus había tenido problemas más temprano, a su llegada al estadio, luego de estrellarse con una moto de Policía que dispersaba las conglomeraciones de gente para agilizar el ingreso del plantel visitante.

La reflexión de David González sobre la violencia en el fútbol

Machete, caña de azucar y un trapiche son parte del video que fue considerado como violento en redes sociales - crédito América de Cali

El Clásico Vallecaucano estuvo antecedido por una ola de ataques terroristas en el Valle del Cauca, que tuvieron en duda por algún momento la realización del encuentro ante el Deportivo Cali y el América. En la rueda de prensa a David González le pidieron un mensaje sobre lo acontecido, por lo que el director técnico hizo una reflexión.

“Hombre es una situación dura, es una situación triste. Creo que esta problemática social no debería existir. Y yo creo que todos deberíamos dar un poquito nuestro granito de arena. ¿Sí? Porque al final cuando yo a mi rival de patio lo trato como si fuera mi peor enemigo, pues al final estoy contribuyendo un poquito para toda esta problemática social que existe.

¿Sí? Yo creo que si todos verdaderamente sacamos ese sentido de pertenencia, no solo de, de vallecaucanos, sino de colombianos, ¿sí? Hombre, terminamos haciendo unas cosas y después nos quejamos de la problemática social que se vive en las calles, pero esto que se vive aquí es exactamente lo mismo, es un reflejo de lo que pasa afuera".

Sin embargo, el mensaje del entrenador fue en contravía a lo manifestado por el América de Cali en sus redes sociales, luego de que en la previa del Clásico mostraron un video donde una persona con machete cortaba caña de azucar y la pasaba por un trapiche de caña, refiriéndose al apodo de su rival de patio ‘Los Azucareros’, incluso se alcanza a ver una camiseta del Deportivo Cali.

Así fue el Clásico Vallecaucano 346 entre Deportivo Cali y América de Cali

Aviles Hurtado marcó el gol con el que Deportivo Cali volvió a derrotar al América en el Clásico Vallecaucano - crédito Colprensa
Aviles Hurtado marcó el gol con el que Deportivo Cali volvió a derrotar al América en el Clásico Vallecaucano - crédito Colprensa

Un gol de Avilés Hurtado a los 88 minutos permitió que Deportivo Cali derrotara 1-0 a América de Cali y alcanzara los 26 puntos, ubicándose octavo de forma provisional en la tabla. Con esta victoria, el equipo dirigido por Rafael Dudamel mantiene opciones de clasificar en la última fecha del torneo colombiano.

América de Cali, que permanecía con 30 unidades y la clasificación asegurada, sufrió la derrota tras un encuentro dominado por los locales durante casi todo el desarrollo, de acuerdo con el reporte del medio. Una acción colectiva entre Steven “El Titi” Rodríguez y Hurtado, originada por un error en un saque de banda de Omar Bertel, resolvió el partido en Palmaseca: el remate de Hurtado cerca del poste dejó sin oportunidad al portero Jean Fernandes.

Durante la primera parte, Deportivo Cali generó múltiples ocasiones, incluyendo un disparo temprano de Rodríguez confirmado por el arquero rival. Un gol de Jan Lucumí para América fue anulado tras revisión del VAR, que detectó falta previa. Tras este momento, el conjunto verdiblanco mantuvo el control y la iniciativa ofensiva hasta concretar la victoria en los minutos finales.

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