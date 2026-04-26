Nueva denuncia contra el concejal Julián Forero tras parqueo en el sur de Bogotá: “Habla de movilidad y deja su camioneta parqueada en un paradero del Sitp”

El incidente evidenció cómo el mal estacionamiento de un funcionario público afecta el acceso y la movilidad de los ciudadanos en Bogotá - crédito Colombia Oscura/X

Un nuevo episodio involucra a Julián Forero, concejal de Bogotá conocido como Fuchi, que nuevamente se encuentra en el centro de la atención pública tras la difusión de un video que lo vincula con una infracción vial en la ciudad.

La grabación, compartida en la cuenta Colombia Oscura, expone a un hombre denunciando que la camioneta verde, de placas QIC 997, permanecía detenida en un paradero del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), en el sector sur de la capital.

La escena tuvo lugar en el barrio Castilla, donde la presencia del vehículo obligó a los usuarios a descender a la avenida para abordar el autobús, complicando la movilidad en la zona.

En el video, se escucha la queja: “Quiero informarles que el señor Fuchi habla de movilidad y deja su camioneta parqueada en un paradero del Sitp, así que las otras personas tienen que mandarse a la avenida para coger el bus. Sin contar las motos también”.

La camioneta verde de Julián Forero fue captada estacionada irregularmente en una parada del Sistema Integrado de Transporte Público en el barrio Castilla - crédito Julián Forero/Captura video

La denuncia pone en entredicho la coherencia entre los discursos del concejal y sus acciones cotidianas en el espacio público.

El registro audiovisual circuló rápidamente en redes sociales, donde generó una ola de críticas hacia el comportamiento del funcionario. Este hecho ha reavivado el debate sobre el ejemplo que deben dar los representantes públicos en cuestiones de convivencia y respeto por las normas de tránsito.

La polémica se centra en la contradicción entre la postura que el concejal sostiene respecto a la movilidad en la ciudad y el hecho de obstaculizar un punto clave del servicio de transporte, afectando a los ciudadanos que dependen del Sitp para sus desplazamientos diarios.

“¿Qué procede Secretaría de Movilidad? Suponemos que le aplica una amonestación pedagógica, que es lo único que ustedes saben hacer"; “Hace rato se debió hacer una denuncia a ese tipo y su grupito de lacras, invadiendo el espacio público con esos puntos de soldadura que parquean en la vía”; “En el Concejo se debe hacer una depuración de tanto politiquero que solo quiere vivir de la teta del estado. Sin trabajar sin hacer nada solo rumiar y ya”; “Ahora sale a llorar el pendejito del tal Fuchi.. que lo están atacando, que es persecución política... Que él no estaba manejando”: fueron algunos de los mensajes en redes sociales.

El video muestra que, pese a discutir sobre temas de movilidad, Julián Forero incurre en acciones que contradicen sus posturas públicas - crédito Concejo de Bogotá

El concejal Julian Forero habría intervenido en operativo contra piques ilegales en Bogotá

La llegada del concejal de Bogotá, Julián Forero, conocido como Fuchi, a una reunión de motociclistas en el barrio La Macarena desencadenó un fuerte debate público, al ser registrado en videos su encuentro con un grupo señalado por presuntos piques ilegales en la capital.

Las imágenes muestran el momento en que las autoridades intentan intervenir para dispersar la reunión, mientras el cabildante aparece dialogando con motociclistas y agentes de tránsito. La intervención del concejal, percibida por algunos como un intento de obstaculizar el operativo, provocó un tenso cruce entre los asistentes y la fuerza pública.

Un motociclista expuso la sensación de abandono institucional: “Duramos 10 meses para lograr algo así. Generalmente, el Distrito nunca le ha parado bolas al tema de los piques”.

La participación de Forero generó suspicacias sobre posibles intereses electorales. Un conductor presente en el sitio reclamó: “¿Por qué se aparecen a esta hora? Porque están en campaña (...) Ustedes acá hacen los ángeles, los santos, los que salvan a todo el mundo. Pero cuando nos necesitamos enredar, aquí no se aparecieron”.

El episodio se viralizó rápidamente y puso en el centro del debate la actuación de representantes políticos en espacios de convivencia ciudadana y seguridad vial. La tensión en la zona creció ante la percepción de que la presencia del concejal podría estar interfiriendo con la acción de la fuerza pública.

En los videos se observa al corporado evitando que se adelante el operativo policial - crédito Red social X

El concejal Forero respondió públicamente a las acusaciones y aclaró que su presencia en la escena no buscaba frenar la labor policial. Explicó que se encontraba allí para “realizar concientización en el punto mencionado” y reiteró: “Desde mi experiencia como motociclista, he expresado mi postura contraria a los ‘piques ilegales’”.

Forero argumentó que su intervención se centró en verificar que el operativo cumpliera las normas técnicas: “Yo llegué fue a validar que cumplieran las especificaciones técnicas, porque días antes hice un video que también se volvió viral, donde logré demostrar cómo cuatro agentes de tránsito que estaban fuera de servicio con elementos de servicio, hacían comparendos de manera ilegal. Entonces, quisimos ir a validar, pero desconocíamos que realmente estaba enfocado al tema de los piques ilegales”.

El concejal puntualizó que el puesto de control “no cumple con las especificaciones técnicas que dio la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la resolución del manual de señalización, que también puede poner en riesgo a otros actores viales”. Su equipo, agregó, acudió para “socializar ese tema para que se le brindaran garantías”.