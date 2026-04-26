Shakira calentó la previa a su concierto en Copacabana: anunció novedades e invitados

Shakira se presentará en la playa de Copacabana, en Brasil, el próximo 2 de mayo - crédito @shakira/Instagram

A una semana de que Shakira brinde su concierto multitudinario en la playa de Copacabana en Rio de Janeiro, Brasil, la expectativa es total.

La colombiana cantará sus grandes éxitos el sábado 2 de mayo ante una cantidad de espectadores que se calcula podría superar los 2 millones, superando a figurar como Lady Gaga o Madonna, las artistas que se presentaron más recientemente en dicho espacio.

Mientras los organizadores trabajan en el montaje del escenario que aspira a ser el más grande jamás montado en la emblemática playa brasileña, la cantante hizo una publicación en su cuenta de Instagram con la que disparó todavía más la euforia entre sus fans.

La barranquillera subió una serie de imágenes, portando gafas de sol y un abanico verde y amarillo con las palabras “LOBA CABANA”, que en portugués traduciría “cabaña del lobo”. En la descripción, advirtió lo que podrán esperar los asistentes al concierto.

La cantante adelantó que los espectadores podrán esperar artistas invitados y cambios importantes en su vestuario de cara al regreso de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito @shakira/Instagram

“¡¡¡Ya casi llegamos, Río!!! Preparando tantas sorpresas para ti: artistas invitados, nuevo armario, canciones que te encantará escuchar... No puedo esperar a estar allí... ¡En el altar del planeta!", escribió, haciendo referencia a uno de los montes más populares que recibe Copacabana.

La revelación de que habrá invitados especiales puso a los fans a especular y a pedir por la aparición de sus favoritos. Cabe recordar que en las semanas previas se mencionó la posibilidad de que Anitta, con la que Shakira colaboró recientemente en Choka Choka, sea una de las elegidas para la jornada que, desde ya, parece ser histórica para la colombiana.

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Tras su paso por América Central y verse obligada a posponer su paso por Oriente Medio, Shakira tiene en la mira a Brasil y Europa en las siguientes etapas de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito Europa Press

El paso de Shakira por Copabacana marcará la reanudación de su gira mundial, luego de brindar una serie de fechas en Norte y Centroamérica a principios de año.

En primera instancia estuvo su serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno más en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

En Rio de Janeiro ya trabajan en el montaje de la tarima para el concierto de Shakira en Copacabana, que aspira a recibir más de dos millones de espectadores - crédito Pilar Olivares/REUTERS

Luego de su presentación en Copacabana, Shakira tiene programadas una serie de fechas en Estados Unidos entre junio y julio que constituyen su segundo paso por el país con esta gira, sumados a su residencia en Madrid en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión, con el que espera convocar a su fanaticada en el Viejo Continente.

A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

2 de mayo: Playa de Copacabana, Río de Janeiro (Brasil).

13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)

23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)

26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)