Tadej Pogacar ganó la Lieja - Bastoña - Lieja y se la dedicó al ciclista colombiano Cristian Muñoz luego de su fallecimiento

La Lieja-Bastoña-Lieja 2026 quedó marcada por el cuarto triunfo de Tadej Pogacar en la clásica más antigua del ciclismo, una gesta lograda el 26 de abril tras neutralizar, con cuatro ataques distintos, al francés Paul Seixas, de 19 años, que debutó en la prueba y terminó en segundo lugar.

El triunfo no solo consolidó el dominio del esloveno en las grandes clásicas de primavera, sino que instaló el interrogante sobre el futuro del prodigio francés, cuya actuación superó expectactivas y apunta a una nueva rivalidad en el pelotón.

La magnitud de la victoria de Pogacar adquiere otra dimensión: el esloveno, de 27 años, alcanzó su 13.º Monumento, el cuarto en Lieja, igualando la marca de Alejandro Valverde y situándose a una sola victoria del récord de Eddy Merckx en esta competencia. El triunfo también fue emotivo por la cinta negra en el brazo con la que corrió Pogacar, en honor a Cristian Muñoz, fallecido el 24 de abril por una bacteria luego de una caída el 28 de abril en el Tour du Jura y que compartió carreras con Tadej siendo corredor del UAE Team Emirates.

Tadej Pogacar compartió equipo con Cristian Camilo Muñoz en el UAE Team Emirates - crédito Europa Press

Pogacar completó la carrera en solitario, separándose definitivamente de Seixas en la ascensión a Roche aux Faucons, el punto donde sus ataques resultaron irrebatibles. En el podio lo acompañaron el belga Remco Evenepoel, tercero tras disputar el esprint final contra Egan Bernal, y Seixas, que defendió su posición en el tramo decisivo.

En la presente temporada, Pogacar ya había ganado la Milán-San Remo y el Tour de Flandes, y fue segundo en la París-Roubaix tras Wout van Aert. Aún resta el Giro de Lombardía en octubre, carrera en la que ha triunfado los últimos cinco años. Con esta victoria, el líder del UAE Team Emirates amplía su leyenda y mantiene la posibilidad de cerrar la campaña conquistando todos los Monumentos.

El zipaquireño firmó una buena semana en el Tour de los Alpes, una de las carreras preparatorias para el Giro de Italia-crédito @INEOSGrenadiers/X

En la prueba, Egan Bernal firmó el quinto puesto tras disputar el sprint entre los perseguidores, una actuación que confirma su recuperación física y lo posiciona como referente colombiano de cara al Giro de Italia.

Así fue la muerte de Cristian Camilo Muñoz tras el accidente en el ‘Tour du Jura’

El ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz murió la mañana del viernes 24 de abril en Europa tras complicaciones médicas derivadas de un accidente que sufrió el 18 de abril durante el Tour du Jura en Francia, según informó el equipo Nu Colombia mediante un comunicado.

Luego del incidente, Muñoz recibió atención médica por una herida en la rodilla izquierda y fue trasladado a Oviedo, España, donde se detectó una infección compleja que agravó su estado. Pese a los esfuerzos médicos.

El equipo bancario sacó un comunicado, en dónde detalló lo ocurrido con el ciclista Cristian Camilo Muñoz-crédito Jefatura de Prensa Nu Bank

La muerte del deportista de 30 años provocó que su escuadra abandonara la Vuelta a Asturias, donde se realizó un minuto de silencio en su honor durante la segunda etapa. Sergio Henao, Andrés Camilo Ardila, Javier Ernesto Jamaica, Sebastián Henao, Carlos Alberto Gutiérrez y Rodrigo Contreras integraban el grupo de ciclistas participantes del equipo.

En su trayectoria, Muñoz compitió para el Nu Colombia desde 2024, habiendo pasado previamente por el EPM-Scott (2022-2023), UAE Team Emirates (2019-2021), donde compartió equipo con Tadej Pogacar, y el Coldeportes Zenú (2017-2018). Su palmarés incluye una victoria de etapa en el Baby Giro y dos triunfos en la Vuelta de la Juventud de Colombia.

El Nu Colombia manifestó su dolor y acompañó a la familia del ciclista, extendiendo condolencias a sus allegados y a la comunidad del ciclismo nacional. Un minuto a silencio en la Vuelta a Asturias y una dedicatoria de Nario Quintana en su victoria en la segunda etapa fueron parte de los homenajes.