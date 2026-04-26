Deportes

Tadej Pogacar ganó la Lieja - Bastoña - Lieja y se la dedicó al ciclista colombiano Cristian Muñoz luego de su fallecimiento

El ciclista colombiano corrió con el UAE Team Emirates y el ciclista europeo entre 2019 y 2021, por lo que fue recordado por el esloveno durante uno de los Monumentos del Ciclismo

Guardar

La Lieja-Bastoña-Lieja 2026 quedó marcada por el cuarto triunfo de Tadej Pogacar en la clásica más antigua del ciclismo, una gesta lograda el 26 de abril tras neutralizar, con cuatro ataques distintos, al francés Paul Seixas, de 19 años, que debutó en la prueba y terminó en segundo lugar.

El triunfo no solo consolidó el dominio del esloveno en las grandes clásicas de primavera, sino que instaló el interrogante sobre el futuro del prodigio francés, cuya actuación superó expectactivas y apunta a una nueva rivalidad en el pelotón.

La magnitud de la victoria de Pogacar adquiere otra dimensión: el esloveno, de 27 años, alcanzó su 13.º Monumento, el cuarto en Lieja, igualando la marca de Alejandro Valverde y situándose a una sola victoria del récord de Eddy Merckx en esta competencia. El triunfo también fue emotivo por la cinta negra en el brazo con la que corrió Pogacar, en honor a Cristian Muñoz, fallecido el 24 de abril por una bacteria luego de una caída el 28 de abril en el Tour du Jura y que compartió carreras con Tadej siendo corredor del UAE Team Emirates.

Tadej Pogacar compartió equipo con Cristian Camilo Muñoz en el UAE Team Emirates - crédito Europa Press
Tadej Pogacar compartió equipo con Cristian Camilo Muñoz en el UAE Team Emirates - crédito Europa Press

Pogacar completó la carrera en solitario, separándose definitivamente de Seixas en la ascensión a Roche aux Faucons, el punto donde sus ataques resultaron irrebatibles. En el podio lo acompañaron el belga Remco Evenepoel, tercero tras disputar el esprint final contra Egan Bernal, y Seixas, que defendió su posición en el tramo decisivo.

En la presente temporada, Pogacar ya había ganado la Milán-San Remo y el Tour de Flandes, y fue segundo en la París-Roubaix tras Wout van Aert. Aún resta el Giro de Lombardía en octubre, carrera en la que ha triunfado los últimos cinco años. Con esta victoria, el líder del UAE Team Emirates amplía su leyenda y mantiene la posibilidad de cerrar la campaña conquistando todos los Monumentos.

El zipaquireño firmó una buena semana en el Tour de los Alpes, una de las carreras preparatorias para el Giro de Italia-crédito @INEOSGrenadiers/X
El zipaquireño firmó una buena semana en el Tour de los Alpes, una de las carreras preparatorias para el Giro de Italia-crédito @INEOSGrenadiers/X

En la prueba, Egan Bernal firmó el quinto puesto tras disputar el sprint entre los perseguidores, una actuación que confirma su recuperación física y lo posiciona como referente colombiano de cara al Giro de Italia.

Así fue la muerte de Cristian Camilo Muñoz tras el accidente en el ‘Tour du Jura’

El ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz murió la mañana del viernes 24 de abril en Europa tras complicaciones médicas derivadas de un accidente que sufrió el 18 de abril durante el Tour du Jura en Francia, según informó el equipo Nu Colombia mediante un comunicado.

Luego del incidente, Muñoz recibió atención médica por una herida en la rodilla izquierda y fue trasladado a Oviedo, España, donde se detectó una infección compleja que agravó su estado. Pese a los esfuerzos médicos.

El equipo bancario sacó un comunicado, en dónde detalló lo ocurrido con el ciclista Cristian Camilo Muñoz-crédito Jefatura de Prensa Nu Bank
El equipo bancario sacó un comunicado, en dónde detalló lo ocurrido con el ciclista Cristian Camilo Muñoz-crédito Jefatura de Prensa Nu Bank

La muerte del deportista de 30 años provocó que su escuadra abandonara la Vuelta a Asturias, donde se realizó un minuto de silencio en su honor durante la segunda etapa. Sergio Henao, Andrés Camilo Ardila, Javier Ernesto Jamaica, Sebastián Henao, Carlos Alberto Gutiérrez y Rodrigo Contreras integraban el grupo de ciclistas participantes del equipo.

En su trayectoria, Muñoz compitió para el Nu Colombia desde 2024, habiendo pasado previamente por el EPM-Scott (2022-2023), UAE Team Emirates (2019-2021), donde compartió equipo con Tadej Pogacar, y el Coldeportes Zenú (2017-2018). Su palmarés incluye una victoria de etapa en el Baby Giro y dos triunfos en la Vuelta de la Juventud de Colombia.

El Nu Colombia manifestó su dolor y acompañó a la familia del ciclista, extendiendo condolencias a sus allegados y a la comunidad del ciclismo nacional. Un minuto a silencio en la Vuelta a Asturias y una dedicatoria de Nario Quintana en su victoria en la segunda etapa fueron parte de los homenajes.

Temas Relacionados

Tadej PogacarLieja-Bastoña-LiejaCristian Camilo MuñozEgan BernalColombia-Deportes

Más Noticias

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido debut de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub17 de Paraguay

La selección dirigida por Carlos Paniagua buscará su segundo título en el Sudamericano y mejorar lo realizado el año anterior, en donde culminó en la cuarta casilla

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido debut de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub17 de Paraguay

Rompieron el bus del América de Cali, luego de perder el clásico contra Deportivo Cali: el asistente técnico del entrenador resultó herido

A las salidas del estadio del cuadro azucarero, desadaptados habrían lanzado un objeto contundente que rompió una de las ventanas y lastimó a Álex Becerra

Rompieron el bus del América de Cali, luego de perder el clásico contra Deportivo Cali: el asistente técnico del entrenador resultó herido

Nairo Quintana campeón de la Vuelta a Asturia: el colombiano amplía su leyenda en la última temporada como profesional

El colombiano ganó por tercera vez en la historia la carrera por carreteras de España y fue acompañado en el podio por su coequipero, Diego Pescador

Nairo Quintana campeón de la Vuelta a Asturia: el colombiano amplía su leyenda en la última temporada como profesional

James Rodríguez despejó dudas alrededor de su estado físico luego de su partido con Minnesota United. “Voy a llegar bien al Mundial”

Tras superar molestias físicas, el colombiano jugó su primer partido como titular en la MLS, mostrando un rendimiento destacado en los 61 minutos que disputó

James Rodríguez despejó dudas alrededor de su estado físico luego de su partido con Minnesota United. “Voy a llegar bien al Mundial”

Deportivo Cali se llevó el clásico vallecaucano ante América en Palmaseca y se metió al grupo de los ocho

Con gol de Avilés Hurtado, el cuadro Azucarero venció a la Mechita como local y sacó a Millonarios de los puestos de clasificación a los playoffs

Deportivo Cali se llevó el clásico vallecaucano ante América en Palmaseca y se metió al grupo de los ocho
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

Atentado en Cajibío, Cauca, ya deja 14 muertos y más de 38 heridos: la red hospitalaria está “al límite”

Comparecientes ante la JEP confirmaron que el Ejército y las AUC tuvieron fiestas en la finca donde fue asesinado Carlos Castaño

ENTRETENIMIENTO

Esposo de Beba habría cerrado su cuenta de Instagram por mal comportamiento de la deportista en ‘La casa de los famosos Colombia’

Esposo de Beba habría cerrado su cuenta de Instagram por mal comportamiento de la deportista en ‘La casa de los famosos Colombia’

Los invitados al concierto de Ryan Castro en Medellín: Río, el hijo de J Balvin, envió un mensaje al “tío”

Shakira calentó la previa a su concierto en Copacabana: anunció novedades e invitados

Biopic de Michael Jackson hace que se recuerde el día que la guerrilla secuestró al hermano del ‘Rey del pop’ en Colombia

El papá de Luis Díaz estrenará álbum musical; incluye himno para la selección Colombia: “A mis hijos les encanta”

Deportes

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido debut de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub17 de Paraguay

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido debut de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub17 de Paraguay

Rompieron el bus del América de Cali, luego de perder el clásico contra Deportivo Cali: el asistente técnico del entrenador resultó herido

Nairo Quintana campeón de la Vuelta a Asturia: el colombiano amplía su leyenda en la última temporada como profesional

James Rodríguez despejó dudas alrededor de su estado físico luego de su partido con Minnesota United. “Voy a llegar bien al Mundial”

Deportivo Cali se llevó el clásico vallecaucano ante América en Palmaseca y se metió al grupo de los ocho