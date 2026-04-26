Shakira convierte Copacabana en el gran altar de la mujer latina con su próximo concierto gratuito

Shakira presentará un espectáculo musical ante miles de asistentes a las playas de Copacabana en Río de JAneiro - crédito Europa Press

Shakira se posicionó como portavoz de una nueva generación de mujeres latinas en la columna que publicó el 26 de abril de 2026 en el diario O Globo de Brasil, a pocos días del imponente concierto gratuito que ofrecerá en Copacabana el 2 de mayo.

La artista reivindicó el proceso personal y colectivo de transformación femenina a través de su gira Las mujeres ya no lloran y lo vinculó a los desafíos de millones de madres y proveedoras del continente.

En ese texto, la colombiana reveló el dato central que la impulsó a aceptar la invitación: en Brasil, más de 40 millones de hogares están liderados por mujeres.

“Descubrí que en este país más de 40 millones de hogares están comandados por mujeres que sostienen a sus familias con todas sus fuerzas”, escribió en el medio de comunicación y reconoció que el impacto de la cifra la dejó “sin palabras por mucho tiempo”.

Columna de Shakira para el medio O Globo de Brasil sobre su presentación en Copacabana - crédito O Globo

Las declaraciones de la artista responden directamente a la pregunta planteada en el título de su columna: “¿Por qué yo? ¿Por qué Copacabana? ¿Por qué ahora?”. El motivo, afirma, es reivindicar a quienes transforman la adversidad en impulso y que, en sus palabras, “cargan hoy, en sus cuerpos y en su vida cotidiana, el ADN más puro de la mujer latina contemporánea”.

A partir de un episodio personal de quiebre, la intérprete de Ojos así cuenta que la reconstrucción, tanto propia como colectiva, exige dejar de lado la victimización para sostener la vida cotidiana con dignidad. “No es un grito de venganza ni una declaración de victimización. Es exactamente lo opuesto: la serena constatación de que llorar ya no basta, hay hijos que sostener, cuentas que pagar, vidas que reconstruir”, escribió en O Globo.

La cantante resaltó cómo su experiencia individual tuvo eco en otras mujeres durante la gira, quienes la abordaban después de los conciertos para compartir historias similares.

La transformación de la identidad femenina latina es un fenómeno colectivo

"Choka Choka", la colaboración de Shakira con Anitta, fusiona funk brasileño y ritmos urbanos y forma parte del LP 'EQUILIBRIVM' de la brasileña - crédito @shakira/Instagram

Desde la perspectiva de Shakira, la evolución de la mujer latinoamericana es visible en la ruptura con el modelo tradicional, remarcó: “Durante décadas, fueron retratadas como devotas del hogar, silenciosas, sumisas. Esa imagen está superada. La mujer latina de hoy decidió seguir adelante. Sostiene el hogar, toma decisiones, lidera proyectos y cría a sus hijos sola si es necesario”.

La reflexión sobre el presente de Río de Janeiro y la elección de Copacabana adquiere un carácter simbólico. La cantante destacó: “Porque, si el planeta Tierra tuviera un altar capaz de hablar por sí mismo, ese altar sería Copacabana. En un mundo confundido por la manipulación algorítmica, Río ofrece a la humanidad ese altar para que podamos volver a ver con claridad”.

El concierto que prepara en las playas de la ciudad no solo buscará reunir a decenas de miles de espectadores, sino que Shakira aspira a que la velada se convierta en un espejo de reconocimiento para ese colectivo femenino.

La cantante adelantó que los espectadores podrán esperar artistas invitados y cambios importantes en su vestuario de cara al regreso de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito @shakira/Instagram

La cantante expresó: “Espero que este show pueda ser, aunque sea por una noche, el espejo en el que estas mujeres se reconozcan, porque son ellas quienes cargan hoy... el ADN más puro de la mujer latina contemporánea”.

El texto fue difundido seis días antes del espectáculo central de Todo Mundo no Rio 2026, proyecto para el cual la alcaldía local convocó a la intérprete.

El texto termina con un llamado a recuperar el sentido vital desde la presencia colectiva en el espacio público: “Nos encontramos donde la marea humana se funde con la marea del mar. Y, si nos atrevemos a cantar juntos el 2 de mayo, tal vez esa noche el planeta entero nos escuche y recuerde lo que estábamos a punto de olvidar”.