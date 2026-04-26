Fernandes destaca la influencia de Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico de selecciones con 143 tantos, en una entrevista con Wayne Rooney para la BBC - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Bruno Fernandes, actual capitán del Manchester United, expresó su objetivo prioritario de ganar el Mundial 2026 con Portugal para rendir homenaje a Cristiano Ronaldo, que podría disputar su último gran torneo como profesional.

Según una entrevista realizada por Wayne Rooney para la BBC, Fernandes indicó que su aspiración es recompensar “todo lo que Cristiano ha dado al fútbol y al mundo”, destacando la contribución del delantero de Al-Nassr, que suma 143 goles como máximo goleador de la historia de selecciones.

El rol central que mantiene Ronaldo bajo la dirección de Roberto Martínez se fundamenta, en palabras del seleccionador, en su mentalidad y resistencia: “Siempre pensé que era el cuerpo el que retiraba a un jugador, pero es la cabeza. La cabeza de Cristiano no ha tomado esa decisión a los 40, 41 años“, sostuvo Martínez.

Portugal debutará ante la República Democrática del Congo el 17 de junio en Houston, iniciando su camino en el Grupo K del Mundial 2026 - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

De cara al certamen, Portugal se ubicará en el Grupo K, debutando el 17 de junio ante la República Democrática del Congo en Houston, con siguientes enfrentamientos ante Uzbekistán y Colombia, en un torneo con 48 selecciones, por primera vez repartido entre Canadá, México y Estados Unidos.

En la etapa previa, la directiva del Manchester United comunicó a Fernandes que permanecerá en el club y no será transferido a Arabia Saudí durante el mercado de verano, hecho que mantiene en firme el liderazgo del mediocampista tras haber sumado 18 asistencias la temporada pasada.

Hasta el momento, el único título internacional que Fernandes ha logrado es la Liga de Naciones de 2019 y 2025, ambos bajo el liderazgo de Cristiano Ronaldo, ya que no integró la selección que obtuvo la Eurocopa 2016.

Cristiano Ronaldo jugará la final de la Champions League Asiática 2

La victoria de Al-Nassr representa una oportunidad para que Cristiano Ronaldo dispute su sexta Copa Mundial en la antesala de un posible nuevo título internacional - crédito Waleed Zein/REUTERS

Cristiano Ronaldo llevará al Al-Nassr a una nueva final continental antes del arranque del Mundial de 2026, con la posibilidad cercana de sumar su título 34 como jugador profesional si se consagra en la Champions League de Asia.

El encuentro decisivo será ante el Gamba Osaka de Japón, el 16 de mayo de 2026 en el estadio King University de Riad, pocos días antes de que el delantero dispute una nueva Copa Mundial con la selección de Portugal. El equipo saudí buscará así conquistar el máximo trofeo asiático, mientras que Ronaldo podría acumular su decimoquinto campeonato internacional.

La contundente victoria del Al-Nassr se materializó el 22 de abril de 2026, cuando el conjunto árabe superó al Al Ahli de Qatar por 5-1 en el estadio Zabeel de Dubái. La goleada se construyó en gran medida por la actuación destacada del francés Kingslay Coman, autor de tres goles, bajo la batuta de un ataque que también contó con aportaciones de Ángelo y Abdullah Al Hamdan. Tras vencer al finalista qatarí, la oportunidad para que Cristiano Ronaldo sume un nuevo título internacional se presenta como la antesala ideal a su sexto Campeonato Mundial.

El desarrollo del enfrentamiento entre Al-Nassr y Al Ahli mostró una sucesión intensa de jugadas clave en el primer tiempo. Al minuto 5, el árbitro coreano Hyun-Jae Choi sancionó un penalti para el conjunto qatarí luego de que el español Íñigo Martínez cometiera una infracción sobre Erík Espósito.

Al-Nassr aseguró su pase a la final continental tras vencer 5-1 al Al Ahli de Qatar, con triplete de Kingslay Coman y destacada actuación de Ángelo - crédito Stringer/REUTERS

Sin embargo, el disparo de Julian Draxler fue detenido por el arquero Bento, evitando la apertura del marcador. Apenas cinco minutos más tarde, Sekou Yansané adelantó al Al-Ahli, pero el empate no tardó: Coman concretó la igualdad al minuto 12 tras una jugada colectiva iniciada por el brasileño Ángelo.

Entre el minuto 17 y el 23, el Al-Nassr mostró su fortaleza ofensiva. El francés Coman vio anulado un tanto por fuera de juego, pero minutos más tarde un pase de Sadio Mané permitió a Ángelo marcar el 2-1. La ventaja se amplió en el tiempo de adición cuando Coman capitalizó un error defensivo rival y amplió el marcador, consolidando una primera parte en la que el equipo de Cristiano Ronaldo dejó clara su superioridad colectiva e individual.

Ya en el segundo tiempo, Coman completó su triplete al minuto 63, otra vez asistido por Ángelo. Cuando el reloj marcaba el minuto 80, Abdullah Al Hamdan puso el quinto gol tras un rápido contragolpe liderado por Ángelo, sellando de manera definitiva el resultado a favor del club de Riad. La victoria otorga al Al-Nassr un lugar en la final continental, donde se medirá ante el campeón de Japón y buscará establecer un hito en la historia moderna del fútbol saudí.