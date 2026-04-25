Un artefacto explosivo detonó frente a un local en San Andresito de la localidad de Bosa en Bogotá: esto se sabe

Un artefacto explosivo detonó en la madrugada del sábado 25 de abril frente a un local del San Andresito de la 20, en la localidad de Bosa, al sur occidente de Bogotá.
Lo que narraron los testigos es que la detonación provocó daños en ventanas del área.
Según la información, las autoridades acudieron al sitio para realizar las investigaciones pertinentes sobre el atentado.
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