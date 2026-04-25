Colombia

Un artefacto explosivo detonó frente a un local en San Andresito de la localidad de Bosa en Bogotá: esto se sabe

Las autoridades desplegaron personal en la zona tras la explosión, que afectó estructuras cercanas y generó daños visibles en vidrios ubicados en el sector, mientras se recolectan indicios para el esclarecimiento de los hechos

Guardar
Una detonación registrada en la tarde movilizó equipos oficiales al lugar, quienes iniciaron acciones de verificación y levantamiento de pruebas en torno a lo sucedido cerca del reconocido sector comercial - crédito @ideasronald/X

Un artefacto explosivo detonó en la madrugada del sábado 25 de abril frente a un local del San Andresito de la 20, en la localidad de Bosa, al sur occidente de Bogotá.

Lo que narraron los testigos es que la detonación provocó daños en ventanas del área.

Según la información, las autoridades acudieron al sitio para realizar las investigaciones pertinentes sobre el atentado.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Explosión en BosaSan Andresito de la 20 BosaPolicía NacionalColombia-noticias

Más Noticias

Roy Barreras reivindicó el pensamiento libre: "La masonería defiende la libertad y la democracia"

El político detalló la historia, los rituales y el simbolismo que configuran la influencia de esta fraternidad centenaria en la vida nacional

Roy Barreras reivindicó el pensamiento libre: "La masonería defiende la libertad y la democracia"

Madrina política de Juan Daniel Oviedo habló sobre proximidad política y sus diferencias con el uribismo: “No es tan cercano al Centro Democrático”

María del Rosario Guerra señaló que el exdirector del Dane representa un aporte diverso a la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

Madrina política de Juan Daniel Oviedo habló sobre proximidad política y sus diferencias con el uribismo: “No es tan cercano al Centro Democrático”

Atentado con explosivo en la vía Panamericana dejó al menos seis civiles heridos, incluido un menor, en Mercaderes, Cauca

Las autoridades investigan la autoría del ataque mientras refuerzan la seguridad en el corredor, clave para la movilidad y el abastecimiento en la región

Atentado con explosivo en la vía Panamericana dejó al menos seis civiles heridos, incluido un menor, en Mercaderes, Cauca

Resultado Dorado Mañana hoy 25 de abril

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Resultado Dorado Mañana hoy 25 de abril

Periodista denunció que su hijo fue víctima de la delincuencia en Bogotá: le robaron las llantas de su vehículo

La indignación por la situación de seguridad llegó también al alcalde Carlos Fernando Galán, mandatario local al que otro usuario dirigió un reclamo público

Periodista denunció que su hijo fue víctima de la delincuencia en Bogotá: le robaron las llantas de su vehículo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comparecientes ante la JEP confirmaron que el Ejército y las AUC tuvieron fiestas en la finca donde fue asesinado Carlos Castaño

Comparecientes ante la JEP confirmaron que el Ejército y las AUC tuvieron fiestas en la finca donde fue asesinado Carlos Castaño

Estos han sido los ataques que tienen en alerta a Cali y el Cauca: más de 80 atentados y una violencia que no da tregua

ExFarc reconocieron ser responsables del secuestro y muerte de ‘La Cacica’, fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Disidentes de las Farc atacaron a tiros una patrulla de la Policía en Miranda, Cauca: habría un civil herido

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro tendría su primer concierto en el Estadio El Campín de Bogotá: esta sería la fecha de la presentación

Ryan Castro tendría su primer concierto en el Estadio El Campín de Bogotá: esta sería la fecha de la presentación

Jorge Enrique Abello reveló por qué siente empatía por Iván Cepeda y Álvaro Uribe: “Uno comprende”

Periodista mexicano denunció agresión durante sepelio de integrante de ‘Sin senos sí hay paraíso’: “Esta gente estaba endemoniada”

Hermana de Yeison Jiménez recordó al cantante durante el cumpleaños de su madre: “Cada día dueles más”

‘Sin senos sí hay paraíso 4’ retomó grabaciones luego de la tragedia que sacudió el set: “Sabemos que no se sentirá igual”

Deportes

Deportivo Cali vs. América Liga BetPlay EN VIVO: siga el minuto a minuto del clásico vallecaucano

Deportivo Cali vs. América Liga BetPlay EN VIVO: siga el minuto a minuto del clásico vallecaucano

Bayern Múnich de Luis Díaz remontó un partido intenso: 4-3 ante Mainz 05 por la Bundesliga

James Rodríguez no es indispensable en el Minnesota United según la prensa norteamericana: “No hay necesidad”

Sebastián Villa se reinventó para ser “un futbolista más tipo Valderrama“, según su entrenador

Kevin Serna fue blanco de los gritos de Luis Zubeldia con Fluminense en pleno partido: esta fue la razón