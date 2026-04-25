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María José Pizarro anunció que sectores de los partidos Conservador, Liberal y de la U se unirán a la campaña de Iván Cepeda

La orden oficial de los colectivos políticos era apoyar la candidatura de Paloma Valencia

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La jefa de debate afirmó que el evento se realizará en Bogotá el 26 de abril a las 10:00 a. m. - crédito Pacto Histórico

Sectores de partidos tradicionales se sumarán de manera oficial a la campaña de Iván Cepeda. El anuncio fue realizado por la senadora de la República por el Pacto Histórico, María José Pizarro, detallando que el acto oficial se cumplirá el domingo 26 de abril de 2026 desde las 10:00 a. m. en Bogotá.

“Mañana a las diez de la mañana en Bogotá se hará el lanzamiento oficial de la gran Alianza por la Vida. Es decir, que allí se darán cita distintos sectores políticos que conforman y conformarán la Alianza por la Vida”, dijo Pizarro, convocando a la prensa y ciudadanos interesados.

La jefa de debate del candidato del petrismo remarcó que recibirán militantes de partidos como el de la U y Liberal que van en contravía de la directriz instaurada por su colectivo político de apoyar a la aspirante a la Casa de Nariño, Paloma Valencia.

Los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro son delegados en la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno nacional y el ELN
María José Pizarro anunció que sectores de los partidos Conservador, Liberal y de la U se unirán a la campaña de Iván Cepeda - crédito Mariano Vimos/Colprensa

“Van a llegar sectores de, digamos, conservadores demócratas, inclusive del partido de la U, de el Partido Liberal, algunos sectores de, pues obviamente la Alianza Verde”, detallando la amplitud de la convocatoria. Según Pizarro, la coalición contará con “un gran evento de adhesión en los próximos días que informaremos oportunamente”.

Iván Cepeda será oficialmente el candidato de Alianza Verde a la Presidencia de la República

Iván Cepeda confirmó que un sector mayoritario de la Alianza Verde discutirá una agenda programática con su campaña para respaldar su candidatura presidencial - crédito @IvanCepedaCast/X

El candidato presidencial Iván Cepeda consolidó en la jornada del jueves 23 de abril de 2026 el apoyo de la facción mayoritaria de la Alianza Verde, que refrendó su adhesión bajo compromisos estrictos con miras a la contienda presidencial del 31 de mayo de 2026. Aunque la decisión venía cocinándose desde hace dos semanas, cuando se acordó la creación de una comisión para negociar acuerdos programáticos con el también senador.

“Con 34 votos a favor, 1 abstención y 3 votos en contra, Dirección Nacional del Partido Alianza Verde aprobó el acuerdo político y programático suscrito con la campaña presidencial de @IvanCepedaCast y la candidatura vicepresidencial de @aida_quilcu, en el marco de la construcción de la coalición Alianza por la Vida”, indicó la colectividad en su cuenta de X.

Y el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, precisó que: “El Partido Alianza Verde se suma a esta coalición con la convicción de profundizar los cambios sociales que el país necesita”.

Tras la reunión que sostuvo la bancada afín al proyecto progresista en la noche del miércoles 22 de abril, la coalición no impulsará una Asamblea Nacional Constituyente y exigirá la inclusión de propuestas propias en el programa de gobierno. En este acercamiento habría sido clave el exministro del Interior y exaspirante presidencial Juan Fernando Cristo, que fue uno de los partícipes de este encuentro, informó El Tiempo.

La decisión, que sería oficializada en un evento político, cristalizó lo que sería la llegada del grueso del partido a esta aspiración; aunque expuso, una vez más, las fracturas al interior de la colectividad, que ya aprobó una petición de escisión, presentada por el senador Jota Pe Hernández, y tiene miembros que se decantaron por otras candidaturas, como la representante Katherine Miranda y la también congresista Angélica Lozano.

El concejal de Bogotá Julián Sastoque rechazó la decisión del partido Alianza Verde de apoyar la candidatura de Iván Cepeda - crédito @ElJuliSastoque/X
El concejal de Bogotá Julián Sastoque rechazó la decisión del partido Alianza Verde de apoyar la candidatura de Iván Cepeda - crédito @ElJuliSastoque/X

El concejal de Bogotá Julián Sastoque rechazó la decisión mayoritaria, puesto que inhabilita a los integrantes del movimiento político respaldar otra candidatura. Su criterio se orienta a que no es adecuado asumir que los demás candidatos a la Presidencia son iguales o que representan lo mismo para el país, refiriéndose específicamente a Claudia López (centro) y Abelardo de la Espriella (derecha).

“Mi @PartidoVerdeCoL acaba de aprobar en Dirección Nacional mayoritariamente adherirse a la campaña de Iván Cepeda y el Pacto, dejando claro que no podremos hacerle campaña a nadie más. Terrible y doloroso error. Decepción absoluta. Les parece igual Claudia que De La Espriella (sic)”, aseveró el cabildante en X.

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