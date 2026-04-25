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Linda Caicedo recibió el premio a la mejor jugadora de marzo del Real Madrid: “Siempre agradecida”

La delantera colombiana motivó al vestuario para culminar la temporada con triunfos en los últimos cinco partidos de la Liga Femenina de España, y agradeció el apoyo de su entorno tras el reconocimiento

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Linda Caicedo es una de las mejores jugadoras del Real Madrid en la temporada 2025-2026-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
Linda Caicedo es una de las mejores jugadoras del Real Madrid en la temporada 2025-2026-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

El 25 de abril de 2026, Linda Caicedo recibió un nuevo reconocimiento en medio de la buena temporada que lleva realizando con el Real Madrid desde la parte individual.

El cuadro “Merengue” reconoció el buen rendimiento que tuvo la figura de la selección Colombia con el premio de las Cinco Estrellas, reconocimiento otorgado por ser una de las futbolistas más destacadas del Real Madrid en el mes de marzo.

La delantera colombiana Linda Caicedo con el premio que le otorga el reconocimiento a su labor por lo hecho en el mezs de marzo-crédito @realmadridfem/X
La delantera colombiana Linda Caicedo con el premio que le otorga el reconocimiento a su labor por lo hecho en el mezs de marzo-crédito @realmadridfem/X

El 24 de abril de 2026 tras obtener el premio, Caicedo declaró que el objetivo sigue enfocado en cosechar buenos resultados de cara a lo que será el final del a temporada.

En declaraciones recogidas por el portal español Mundo Deportivo, le dio importancia a lo que serán los juegos que tendrán las “Merengues” en condición de local en el estadio Alfredo di Stefano:

“La motivación del equipo tiene que ser ganar estos últimos partidos que nos quedan, hacer respetar la casa. También nos sirve de cara a la posición en la que queremos estar la próxima temporada”.

Tras recibir el reconocimiento como mejor jugadora del mes de marzo, Caicedo subrayó el papel de los aficionados:

“Siempre agradecimiento. El apoyo de ellos es muy importante. Ahora, de cara a terminar bien esta temporada y dar lo mejor”.

Estadísticas de Linda Caicedo durante la temporada 2025-2026

Linda Caicedo en un clásico ante Barcelona FC por la Supercopa Femenina de España-crédito Pablo Morano/REUTERS
Linda Caicedo en un clásico ante Barcelona FC por la Supercopa Femenina de España-crédito Pablo Morano/REUTERS

En la temporada, Linda Caicedo lleva un total de 36 partidos en todas las competencias (Liga Femenina, Copa de la Reina, Champions League Femenina), y anotando 12 goles por el momento.

A continuación, esta es la lista detallada de anotaciones que marcó:

  • 5 de abril de 2026 - Liga Femenina de España: 78 minutos y gol en el Madrid CF -2 Real Madrid
  • 25 de marzo de 2026 - Champions League Femenina: 90 minutos y gol en el Real Madrid 2-6 Barcelona FC
  • 11 de febrero de 2026 - Champions League Femenina: 90 minutos y gol en el París FC 2-3 Real Madrid
  • 20 de enero de 2026 - Supercopa Femenina de España: 90 minutos y gol en el Real Madrid 3-1 Atlético de Madrid
  • 10 de enero de 2026 - Liga Femenina: 62 minutos y gol en el Real Madrid 2-0 Sevilla
  • 20 de diciembre de 2025 - Copa de la Reina: 69 minutos y doblete en el Espanyol 0-4 Real Madrid
  • 9 de diciembre de 2025 - Champions League Femenina: 79 minutos y gol en el Real Madrid 2-0 Wolfsburgo

Calendario de juegos restantes del Real Madrid

Real Madrid espera cerrar de buena forma la temporada 2025-2026-crédito Fran Berg/AP Foto
Real Madrid espera cerrar de buena forma la temporada 2025-2026-crédito Fran Berg/AP Foto

El equipo blanco afrontará los cinco partidos restantes en la Liga F, con el desafío de mejorar su situación en la clasificación general y cerrar de la mejor forma su participación en la Liga de España.

Pese a que el título del fútbol femenino de España ya fue conseguido por el Barcelona, el cuadro madrileño quiere afrontar el tramo final del curso de la mejor manera posible y consolidar las bases para proyectar un nuevo intento de conquistar títulos en la temporada siguiente.

  • 26 de abril de 2026 - Liga Femenina: Real Madrid vs. DUX Logroño
  • 2 de mayo de 2026 - Liga Femenina: Sevilla vs. Real Madrid
  • 10 de mayo de 2026 - Liga Femenina: Real Madrid vs. Atlético de Madrid
  • 24 de mayo de 2026 - Liga Femenina: Badalona Femenino vs. Real Madrid
  • 31 de mayo de 2026 - Liga Femenina: Real Madrid vs. Granada

Linda Caicedo estuvo presente en el Santiago Bernabéu

Linda Caicedo compartió junto a figuras del deporte como Iga Swiatek, Rafael Nadal, Jannik Sinner, Jude Bellingham y Rafael Nadal-crédito Europa Press
Linda Caicedo compartió junto a figuras del deporte como Iga Swiatek, Rafael Nadal, Jannik Sinner, Jude Bellingham y Rafael Nadal-crédito Europa Press

La presencia de Linda Caicedo en una cancha de tenis instalada en el estadio Santiago Bernabéu el 23 de abril de 2026 generó impacto en la comunidad deportiva. La futbolista colombiana del Real Madrid femenino compartió el evento junto a figuras como Rafael Nadal, Jannik Sinner y el presidente Florentino Pérez, en medio del torneo del ATP-WTA Masters 1000 de Madrid, Mutua Open.

La instalación de la pista de polvo de ladrillo forma parte de la transformación del estadio en un escenario multiusos, según confirmó el propio club. Por primera vez, tenistas de élite realizaron un partido de exhibición en el césped tradicionalmente reservado para el fútbol, dejando escenas inéditas en el histórico recinto.

La intervención de la delantera sudamericana, reconocida por su influencia en el equipo blanco y considerada una de las futbolistas con mayor proyección en Europa, fue especialmente destacada por seguidores en Colombia. La convivencia de Caicedo con estrellas del tenis y jugadores del primer equipo masculino del club fue interpretada por los aficionados como un reflejo del crecimiento del fútbol femenino y de la magnitud institucional alcanzada por la jugadora.

Imágenes del evento, compartidas oficialmente por el Real Madrid, muestran a Linda Caicedo observando el encuentro desde el estadio junto a otras personalidades deportivas. La iniciativa fue catalogada por asistentes y redes sociales como una muestra de la diversidad de actividades que puede albergar el renovado Bernabéu.

Momentos de alegría de grandes figuras del deporte, destacándose la presencia de Linda Caicedo-crédito @realmadrid/X

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