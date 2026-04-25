Colombia

Greeicy Rendón contó cómo conquistó a Mike Bahía y encendió debate sobre ‘el primer paso’ en las relaciones: “Yo fui la que acortejé”

La cantante sorprendió al revelar que fue ella la que inició su relación amorosa, inspirando a muchas mujeres a compartir sus propias historias y cuestionar los roles tradicionales en el amor

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Mike Bahía habló de la actuación de Greeicy Rendón con su exnovio en Argentina - crédito @mikebahia/IG
Greeicy Rendón y Mike Bahia llevan más de diez años de relación sentimental - crédito @mikebahia/IG

Greeicy Rendón y Mike Bahía conforman una de las relaciones más estables de la farándula colombiana.

La conexión entre ambos surgió antes de que compartieran cualquier proyecto musical, sino que fue cuando la artista, que tenía 19 años, y el cantante con 24 en ese momento, coincidieron en una fiesta organizada por una amiga común.

En su cuenta de TikTok, la cantante caleña recordó públicamente que fue ella la que tomó la iniciativa para conquistar al hoy padre de su hijo Kai, que hoy tiene cuatro años de edad.

La confesión de Greeicy Rendón sobre cómo conquistó a Mike Bahía desafía los roles tradicionales de género en el inicio de las relaciones - crédito @greeicybaila/TikTok

La confesión la publicó en la plataforma mencionada, teniendo en cuenta que ella afirmó haber asistido previamente a un conversatorio sobre las relaciones sentimentales, por lo que decidió contarlo a sus seguidores.

“Hoy estuve en una conversación en la que se hablaba de que cómo así que habían mujeres que se tomaban el atrevimiento de conquistar a un hombre. Esa soy yo. Yo me tomé el atrevimiento, me tomé el abuso y el exceso de confianza para decirle al hombre de mi vida con el que llevo 13 años”, expresó Greeicy en sus redes sociales.

Sin embargo, sus palabras generaron varias opiniones entre los internautas. Mientras que algunos reiteraron sus felicitaciones a la pareja musical, otros cuestionaron la postura de la artista caleña, al considerar que comúnmente se observa que los hombres deberían ser los que deberían hacer el esfuerzo de conquistar a las mujeres.

Así mismo, hubo varias usuarias que compartieron la misma experiencia y destacaron que las relaciones también se construyen por parte del género femenino.

Greeicy Rendón afirma que muchas mujeres también toman el primer paso al conquistar a sus parejas y disfrutan de relaciones duraderas - crédito @greeicybailka/TikTok

Ante la oleada de mensajes, Greeicy Rendón publicó un nuevo video en la que expresó su felicidad, al considerar que su experiencia no es una excepción a la regla.

“Me siento feliz porque yo no soy la única, porque yo el otro día les conté que estuve en una conversación donde fue criticada que una mujer conquistara al hombre, que se tomara el atrevimiento de acercarse y tomar la iniciativa, que lo normal era que uno como mujer esperara a que el hombre se acercara y acortejara a la mujer. Pues yo fui la que acortejé, yo fui la que conquisté”, manifestó en el video publicado en su cuenta de TikTok.

La artista caleña destacó que su versión también sirvió para que la mayoría de las mujeres compartieran experiencias similares y señalaron que mantienen relaciones duraderas, en ocasiones con hijos.

“Me encanta porque cuando compartí esta historia me di cuenta que no solamente hay muchas mujeres que han tomado el riesgo, cosa que me encanta, sino que muchas de esas, en su mayoría, llevan muchos años con su pareja, tienen hijos, tienen relaciones hermosas”, concluyó.

En el pasado, Greeicy Rendón ya había abordado este tema, recibiendo críticas de aquellos que consideran que corresponde al hombre dar el primer paso, aunque aclaró que esa percepción no la afecta.

La historia de Greeicy Rendón y Mike Bahía se consolida como ejemplo de pareja estable en la escena musical colombiana - crédito Ronda Churchill/Reuters
La historia de Greeicy Rendón y Mike Bahía se consolida como ejemplo de pareja estable en la escena musical colombiana - crédito Ronda Churchill/Reuters

La clave de su relación

En varias entrevistas, Greeicy Rendón ha revelado cuáles son las claves para mantener una relación de más de 10 años con el cantante Mike Bahía.

En declaraciones a Semana, la intérprete caleña de Mi Pecadito y Más Fuerte subrayó que la convivencia exitosa con el padre de su hijo Kai no responde a un secreto único, sino al ejercicio constante del diálogo y el apoyo profesional y personal.

Además, la artista afirmó que la complicidad resulta esencial tanto en el plano familiar como en el musical, apuntando que ambos atraviesan sus propios procesos como artistas, lo que ha reforzado el apoyo bilateral a lo largo del tiempo. “Siempre estamos para el otro“, explicó la cantante al citado medio de comunicación.

Mike Bahía y Greeicy Rendón
La pareja de cantantes aún no han contraído matrimonio, pese a tener un hijo de 4 años - crédito @mikebahia/Instagram

La pareja ha aclarado que no están casados aún, aunque, cuando fue consultado por lo mejor de su vínculo, Mike Bahía destacó el carácter de su compañera. Desde el 2025, decidieron mudarse a Miami, Estados Unidos, para expandir su carrera musical a nivel internacional.

Nosotros venimos planeando un cambio en la vida de buscar otras oportunidades hace casi dos años. Cuando nació Kai, dijimos ‘es el momento’”, expresó Greeicy en una entrevista en el programa de Telemundo Rincón en Casa.

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