Iván Cepeda reveló por qué nunca utiliza corbata en el Congreso de la República: “Representa la corrupción”

El candidato del Pacto Histórico sostuvo que la corbata representa la corrupción - crédito @directedbyleoni/Instagram

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, explicó por qué evita usar corbata mientras cumple su labor como senador en el Congreso de la República.

En su opinión, mientras hablaba con el creador de contenido conocido como Leoni, el uso de ese accesorio simboliza conceptos de la política tradicional colombiana y lo relaciona con los protagonistas de los mayores escándalos de la historia de la Nación.

“Representa la oligarquía, los privilegios, el derroche, la clase política, la mafia y la corrupción”, dijo sobre este tipo de vestimenta para asistir al Capitolio.

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico dijo que la prenda no va con su ideología - crédito prensa Iván Cepeda

En palabras de Cepeda, la corbata representa valores e intereses con los que no se identifica: “Detesto lo que simboliza”, señaló el candidato al exponer sus motivaciones.

Por otro lado, expresó su criterio sobre el uso del cannabis, planta utilizada como droga psicotrópica o con fines medicinales, en Colombia. Para el aspirante a la Casa de Nariño, el consumo de este estupefaciente no tiene implicaciones nocivas para el cuerpo humano.

De hecho, sostuvo que en algunos territorios de Estados Unidos existen regulaciones efectivas en la venta y consumo que promueven la economía del país norteamericano.

“Porque a mi modo de ver, no existe evidencia ni médica ni científica que demuestre que esa clase de consumo puede acabar con los seres humanos. En muchos países del mundo ya se ha legalizado, incluyendo Estados Unidos. Y desde esa perspectiva, hay formas de regular el consumo, la producción, de tal manera que no implique la violencia que hoy genera precisamente el tráfico y la explotación de esa clase de recursos”, expuso.

Iván Cepeda volvió a hablar del ‘proyecto Júpiter’ y criticó a Paloma Valencia y a Álvaro Uribe

Iván Cepeda cuestionó las prácticas de su rival de la contienda presidencial, Paloma Valencia, y denunció irregularidades contra su candidatura - crédito Colprensa

Con una denuncia frontal sobre supuestas estrategias de desinformación política, Iván Cepeda, candidato a la Presidencia, posicionó su campaña en el centro del debate público durante un acto en la plaza de Bolívar de Pereira, Risaralda, donde acusó a sectores de la derecha colombiana de emplear tácticas para manipular el comportamiento electoral y, según sus palabras, distorsionar la realidad política y social del país.

Al solicitar la intervención de la Fiscalía General de la Nación para investigar el llamado Proyecto Júpiter—una presunta operación revelada por la Revista Raya en la que, según el propio Cepeda, se habrían recaudado más de $7.000.000.000 para campañas de miedo dirigidas contra su candidatura, la administración Petro y el Gobierno nacional— el aspirante del Pacto Histórico estableció el tono de la contienda.

Acompañado de simpatizantes en Pereira, Cepeda dirigió sus críticas específicamente hacia la candidata presidencial Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El candidato por el Pacto Histórico también señaló que la operación Júpiter habría sido diseñada por ideólogos uribistas para promover el miedo y afectar el comportamiento político y electoral de la ciudadanía - crédito Nathalia Angarita/Reuters

De acuerdo con información recogida por el medio citado y expuesta por el propio Cepeda, el “Proyecto Júpiter” habría sido diseñado por ideólogos uribistas para, en sus palabras, “promover el miedo y afectar el comportamiento político y electoral de la ciudadanía”. El informe periodístico también señaló el presunto uso de recursos económicos de origen no especificado para promover estos ataques mediáticos.

El senador Cepeda afirmó que Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, y Álvaro Uribe utilizan cifras de dudosa procedencia y lanzan acusaciones “carentes de todo sustento”. “La candidata presidencial acostumbra a usar cifras cuyo origen y veracidad nunca sustenta; irregularmente, esas cifras falsean los hechos reales, lanza acusaciones de manera sucia, carentes de todo sustento”, sostuvo durante el evento.

El candidato no solo cuestionó las prácticas de sus rivales, sino que lanzó un desafío abierto a debatir bajo reglas claras y lejos de cualquier intento de espectáculo mediático. Dirigiéndose a los otros candidatos presidenciales vinculados con la derecha, particularmente a Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella, que son sus principales competidores en las encuestas.