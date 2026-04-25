“Son igualitos”: Benedetti arremete contra políticos mientras crecen atentados en el suroccidente

Mensaje del ministro del Interior, Armando Benedetti, generó reacciones al vincular las críticas de dirigentes políticos con la situación de violencia en el suroccidente del país- crédito Catalina Olaya/Colprensa,VisualesIA

La escalada de violencia en el Valle del Cauca en las últimas 48 horas no solo ha dejado ataques armados y temor en la población, sino también un fuerte enfrentamiento verbal entre el Gobierno y varios líderes políticos.

En este contexto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó un mensaje en su cuenta de X que se interpreta como una respuesta directa a los pronunciamientos de dirigentes que cuestionaron al Gobierno por la situación de seguridad.

El funcionario escribió: “Igual de triste que los atentados terroristas en las últimas horas son las declaraciones de los políticos haciendo política en contra del Gobierno. Es igual de terrorista y de perverso. Duele en el alma que esto suceda en este país. Son igualitos. No tienen temor de Dios”.

El mensaje apareció luego de que varios políticos reaccionaran públicamente a los atentados registrados en Cali, Palmira y Jamundí, en los que se reportan explosiones, ataques armados y el asesinato de cuatro jóvenes.

Publicación en X del ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que cuestiona a dirigentes políticos por sus reacciones frente a los atentados recientes.- crédito @AABenedetti/X

Uno de los hechos más recientes ocurrió en Palmira, donde un explosivo detonó dentro del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, causando daños materiales. Aunque no hubo muertos ni heridos graves, el hecho generó pánico en la zona. A esto se sumó el atentado en Cali, donde una buseta con explosivos fue activada cerca de la Tercera Brigada del Ejército, dejando al menos una persona herida y afectaciones a viviendas cercanas.

Además, en Jamundí fueron encontrados los cuerpos de cuatro jóvenes secuestrados el 15 de abril. El caso fue catalogado como la masacre número 43 de 2026.

Tras conocerse estos hechos, el expresidente Álvaro Uribe publicó: “Criminales queman tractomula del Ingenio Cauca, suman atentados. Úrgete la mano firme de Paloma”. Este tipo de mensajes, que piden acciones más contundentes, se dieron antes del pronunciamiento de Benedetti.

Líderes como Álvaro Uribe, Paloma Valencia y Claudia López reaccionaron a los hechos de violencia con críticas al Gobierno y llamados a reforzar la seguridad- crédito Reuters/Colprensa

En la misma línea, el senador Carlos Fernando Motoa cuestionó la respuesta del Gobierno y de las autoridades locales. Escribió: ¿Pretenden generar Terror tanto en Cali como en Palmira (ni hablar de Jamundí) mediante ataques que no tienen más finalidad que confinarnos y hacernos temer por nuestras vidas? ¿Por qué las autoridades locales y departamentales no actúan ante la aquiescencia del Gobierno Nacional? ”.

También la candidata presidencial Paloma Valencia se refirió a la situación: “Estamos ante una escalada terrorista que no vivíamos hace tiempo y que está llenando de miedo al suroccidente y a otras regiones del país. El gobierno debe responder, activar las órdenes de captura de quienes están detrás de los ataques y frenar la paz total de Cepeda”.

En Jamundí fueron asesinados cuatro jóvenes secuestrados, caso que fue catalogado como la masacre número 43 del año 2026- crédito Informa Jamundí/Facebook

Por su parte, el candidato Abelardo de la Espriella lanzó críticas directas al presidente: “Petro, ¿a qué juegas? ¿A aterrorizar a los vallecaucanos? ¿A declarar conmoción interior? Todo esto es tu culpa: entregaste al país y al suroccidente a los bandidos”. Y agregó: “Colombianos: el crimen se enfrenta con mano de hierro. El 7 de agosto asumiré el gobierno y les prometo que volverán a tener un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para defender la Patria con las armas del Estado, bajo el amparo de la Constitución y la ley”.

Finalmente, la candidata Claudia López señaló: “Mi solidaridad con Cali y Palmira, nuevamente víctimas del narcoterrorismo agravado por la paz total. Solo una robusta inversión en desarrollo regional y seguridad sin corrupción le permitirán al Valle, Cauca y Nariño salir de la falta de oportunidades legales y dominio criminal”.

Así, el mensaje de Benedetti se produjo después de una serie de críticas en las que distintos dirigentes responsabilizaron al Gobierno por la situación de seguridad o exigieron cambios en la estrategia. Sus palabras, al señalar a quienes “hacen política en contra del Gobierno”, terminaron conectándose directamente con esas reacciones y ampliando la confrontación en medio de los hechos violentos que afectan a la región.