Centro Democrático alertó sobre posible atentado contra Iván Cepeda en La Dorada y pide reforzar su seguridad

Convocatoria del senador Iván Cepeda para un evento en La Dorada este 25 de abril, en medio de alertas de seguridad - crédito Iván Cepeda/X

La advertencia del Centro Democrático sobre un posible atentado contra el senador Iván Cepeda en La Dorada (Caldas), encendió nuevamente las alertas de seguridad en plena campaña presidencial para las elecciones del 31 de mayo.

A través de su cuenta oficial en X, el Centro Democrático advirtió: “Se nos ha informado de un posible atentado contra el senador Iván Cepeda hoy en La Dorada. Pedimos al Gobierno Nacional y a las autoridades investigar y extremar las medidas de seguridad”.

La alerta del partido opositor se suma a lo ya confirmado por el Gobierno de Colombia, que reconoció la existencia de amenazas contra Cepeda, desmintiendo versiones previas de inteligencia militar que aseguraban no tener información sobre posibles atentados.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que los indicios sobre el riesgo provienen de un organismo estatal ajeno a las Fuerzas Militares, lo que obligó a activar protocolos de protección reforzada. Según detalló, la información también fue compartida con autoridades de Estados Unidos, en el proceso de la cooperación internacional en inteligencia.

El Centro Democrático alertó sobre un posible atentado contra el senador Iván Cepeda en La Dorada y pidió reforzar su seguridad - crédito Centro Democrático/X

Esta revelación evidenció una divergencia interna entre distintas agencias del Estado, luego de que el vicealmirante Norman Iván Cabrera afirmara días antes que ninguna entidad había reportado amenazas contra candidatos presidenciales. La posterior confirmación del Gobierno dejó en evidencia que la alerta surgió por fuera del sistema tradicional de inteligencia militar.

Recompensa millonaria y cooperación internacional

Como parte de las medidas adoptadas, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quien entregue información que permita prevenir atentados contra candidatos presidenciales. Se trata de uno de los incentivos económicos más altos ofrecidos en el país con fines de seguridad electoral.

Además, la remisión de información a agencias estadounidenses busca fortalecer las capacidades de análisis y anticipación frente a posibles ataques. Incluso, el presidente Gustavo Petro afirmó públicamente que organismos internacionales ya cuentan con datos relevantes sobre la amenaza.

Estas acciones reflejan la gravedad con la que el Gobierno está abordando el riesgo, en un momento en el que la violencia política vuelve a posicionarse como una preocupación central.

El ministro Pedro Sánchez explica que la alerta proviene de un organismo de inteligencia estatal externo al Ministerio de Defensa colombiano - crédito @PedroSanchezCol / X

Fiscalía y Policía intensifican investigaciones

Ante la creciente preocupación, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación de oficio para verificar la veracidad de las amenazas y determinar su origen. Paralelamente, la Policía Nacional de Colombia adelanta labores de inteligencia y seguimiento.

Las autoridades también ordenaron el fortalecimiento de los esquemas de seguridad de todos los candidatos presidenciales, no solo de Cepeda, con el objetivo de prevenir cualquier hecho violento que afecte el proceso democrático.

Este despliegue busca evitar que se repitan episodios del pasado en los que la violencia incidió directamente en la contienda política, afectando la estabilidad institucional.

Cepeda pide claridad y mantiene su aspiración

Por su parte, Iván Cepeda ha solicitado información precisa a las autoridades sobre el supuesto plan en su contra. El senador calificó la situación como de “máxima gravedad” y pidió transparencia en el manejo de los datos de inteligencia.

A pesar de las amenazas, el dirigente político reiteró que continuará en la contienda electoral. En declaraciones públicas, aseguró que asume los riesgos como parte de su compromiso político, aunque reconoció que existen otras advertencias que ha preferido no hacer públicas para evitar generar alarma.

El senador Iván Cepeda mantiene su agenda en La Dorada, mientras las autoridades refuerzan su esquema de seguridad tras nuevas alertas sobre posibles amenazas - crédito @SenadoGOVCo/X

Su postura ha sido respaldada por distintos sectores, mientras otros insisten en la necesidad de reforzar aún más su seguridad, especialmente tras la alerta puntual emitida sobre La Dorada.

Contexto de tensión y antecedentes recientes

El caso se da en medio de un ambiente político altamente polarizado y tras episodios recientes que han elevado la preocupación por la seguridad de los líderes políticos. Entre ellos, las amenazas dirigidas a figuras como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, que circularon en redes sociales.

Asimismo, desde sectores internacionales se ha advertido sobre los riesgos de un deterioro en las condiciones de seguridad electoral. Autoridades estadounidenses han señalado que cualquier ataque contra candidatos tendría graves consecuencias, en un llamado a preservar la estabilidad democrática.