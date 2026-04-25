James Rodríguez no es indispensable en el Minnesota United según la prensa norteamericana: “No hay necesidad”

El equipo dirigido por Cameron Knowles encadena cuatro triunfos consecutivos en la MLS mientras James Rodríguez, afectado por problemas extradeportivos y físicos, no suma minutos clave a menos de dos meses de la Copa del Mundo-crédito Darren Yamashita/Imagn Images

James Rodríguez vive momentos de incertidumbre durante la temporada 2026, y a 47 días de comenzar el Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá.

Con pocos minutos en lo que va de la temporada con el Minnesota United de la MLS, y con los cuestionamientos por parte de la prensa deportiva, el análisis del presente del exvolante del Club León comienza a preocupar a los seguidores de la “Tricolor”.

La adaptación complicada del colombiano, marcada por retrasos de visa y problemas físicos, lo relega a la suplencia en un equipo que sigue sumando puntos en la MLS sin requerir su presencia-crédito Anne-Marie Sorvin/Imagn Images

James Rodríguez enfrenta un escenario complejo en el Minnesota United, donde su participación en la temporada de la MLS ha sido limitada, mientras el equipo acumula una seguidilla de cuatro victorias bajo la conducción de Cameron Knowles y refuerza la percepción de que el mediocampista colombiano tiene pocas opciones reales de recuperar protagonismo antes de la próxima Copa del Mundo. Esta situación arroja incertidumbre sobre su convocatoria con la Selección Colombia, que cuenta solo con 49 días para disputar el torneo, según expuso el periodista Andy Greder del STP Pioneer Press.

En el análisis que hizo Greder de lo que es la previa del encuentro que tendrá Minnesota United frente a Los Ángeles FC, explicaron que en la actualidad, el talento del volante “Cafetero” no es prioritaria en el funcionamiento de juego del equipo que dirige Cameron Knowles:

“Los Loons están en racha en sus últimos cuatro partidos, pero han surgido preguntas sobre por qué James Rodríguez no participa más. La respuesta breve es que el MNUFC no ha necesitado al ex ganador de la Bota de Oro en la Copa Mundial de la FIFA 2014″.

También complementaron la información que dieron sobre el presente irregular de James Rodríguez explicando los pocos minutos que tuvo hasta el momento con “The Loons”:

“La superestrella colombiana solo ha participado en uno de esos cuatro partidos, y su breve aparición fue como suplente en la victoria por 2-0 sobre Portland. Esto ocurrió después de que fuera titular y jugara 65 minutos en la victoria de la US Open Cup el 14 de abril, su período más largo de juego con Minnesota”.

Otros conceptos del periodista Andy Greder sobre el presente de James Rodríguez

James Rodríguez sigue manteniendo el poco protagonismo que tuvo en su paso por el Club León de México-crédito Anne-Marie Sorvin/Imagn Images

El 23 de abril de 2026, Andy Greder charló con el periodista Daniel Cuenca del Gol Caracol sobre el presente del volante cucuteño, y destacó que los problemas que tuvo al comienzo de la temporada con temas de trámite fueron claves para que no tuviera una buena adaptación al fútbol de Estados Unidos.

A menos de 49 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026, el mediocampista cucuteño no logra regularidad ni ritmo competitivo en el club, lo que genera inquietud sobre su estado para la Selección Colombia, que integrará el grupo K junto a Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

“La situación de James se ha complicado desde el principio por el tiempo que tardó en obtener su visa, la necesidad de ponerse en forma y, posteriormente, su problema de salud tras el parón internacional. Jugó antes de tiempo con Colombia, pero la hospitalización le supuso un revés”.

Además enfatizó tal cual como lo hizo en su análisis previo de lo que será el juego entre Minnesota United en la charla con el Gol Caracol, explicó los posibles partidos tentativos que tendría James para regresar a las canchas y que se daría el 25 de abril de 2026 en el partido ante Los Angeles FC, o en la Copa de Estados Unidos ante San José:

“El Minnesota United ha ganado cuatro partidos seguidos, así que no ha habido necesidad de que James juegue en ataque. Tienen un calendario apretado, así que si llega a jugar será el sábado contra Los Ángeles o el martes contra San José Earthquakes".

El protagonismo de otras figuras por encima de James Rodríguez

El periodista que cubre la actualidad del Minnesota United explicó que el argentino Tomás Chancalay ha opacado el protagonismo de James tras su fichaje a "The Loons"-crédito Matt Krohn/Imagn Images

Finalmente, Greder explicó que el panorama positivo para el Minnesota United en la posición de volante, es un factor que deja a James relegado al segundo plano:

“Los Loons cuentan con dos mediocampistas ofensivos que están funcionando muy bien en este momento: los argentinos Joaquín Pereyra y Tomás Chancalay. Su conexión con el delantero Kelvin Yeboah está contribuyendo a que James se quede fuera”.

Estos son los partidos que le quedan a James Rodríguez con el Minnesota United previo al debut de Colombia ante Uzbekistán

El cuadro norteamericano buscará su clasificación a los playoffs de la MLS-crédito Jerome Miron-Imagn Images

Con el partido ante Los Ángeles FC, a James Rodríguez le quedarán 7 partidos para llegar en forma al debut mundialista, el 17 de junio de 2026 en Ciudad de México.

Esta es la lista de compromisos que tendrá el cuadro norteamericano:

25 de abril de 2026 - MLS: Minnesota United vs. Los Ángeles FC

28 de abril de 2026 - US Open Cup: San José Earthquakes vs. Minnesota United

2 de mayo de 2026 - MLS: Columbus Crew vs. Minnesota United

10 de mayo de 2026 - MLS: Minnesota United vs. Austin FC

13 de mayo de 2026 - MLS: Minnesota United vs. Colorado Rapids

16 de mayo de 2026 - MLS: New England Revolution vs. Minnesota United

23 de mayo de 2026 - MLS: Sporting Kansas City vs. Minnesota United