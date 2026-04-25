Colombia

El candidato Iván Cepeda presentó propuesta de fondo de garantías para 200.000 microempresas familiares

La propuesta integra vías para la formalización productiva e impulsa el desarrollo local, abordando obstáculos comunes en los sectores más vulnerables del país

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El candidato presidencial del partido Pacto Histórico Ivan Cepeda habla durante un evento de campaña - crédito Nathalia Angarita/Reuters
El candidato presidencial del partido Pacto Histórico Ivan Cepeda habla durante un evento de campaña - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Un ambicioso plan para transformar el sector de las microempresas familiares en Colombia fue presentado este 24 de abril por el candidato presidencial Iván Cepeda Castro.

El aspirante del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida anunció que el objetivo central de su propuesta es otorgar financiación preferencial a 200.000 microempresas familiares en un periodo de cuatro años, mediante la creación de un fondo de garantías que unifique recursos públicos existentes.

La propuesta de Iván Cepeda plantea facilitar el acceso al crédito para microempresas familiares, un sector que enfrenta obstáculos debido a los criterios bancarios y elevados costos. El plan contempla la formación de un nuevo fondo de garantías, la reducción de tasas de interés y mecanismos concretos de respaldo, con el fin de fortalecer a estas empresas, impulsar el empleo y avanzar en la eliminación de la pobreza y la superación de la desigualdad.

Un ambicioso plan para transformar el sector de las microempresas familiares en Colombia fue presentado este 24 de abril por el candidato presidencial Iván Cepeda Castro - crédito @IvanCepedaCast/X
Un ambicioso plan para transformar el sector de las microempresas familiares en Colombia fue presentado este 24 de abril por el candidato presidencial Iván Cepeda Castro - crédito @IvanCepedaCast/X

El programa económico expuesto busca un modelo en el que crecimiento, democracia, justicia social y sostenibilidad ambiental se refuercen entre sí y beneficien tanto a las comunidades como al sector empresarial. Cepeda definió a las microempresas familiares como “el alma de la economía nacional”, pero advirtió sobre la falta de opciones de financiamiento en entidades tradicionales.

El candidato destacó que las entidades bancarias no ofrecen este tipo de microcréditos porque consideran que no existe suficiente respaldo para los préstamos que se requieren. Esta situación da lugar a tasas elevadas y grandes costos para los microempresarios.

La propuesta contempla beneficiar a 50 mil microempresas familiares cada año, sumando un total de 200 mil empresas durante el cuatrienio presidencial. Cada crédito tendría un monto promedio de $50 millones, con un plazo máximo de pago de 24 meses. Se prevé que los recursos provendrán de la integración de distintos fondos públicos ya existentes, incluido el Fondo Nacional de Garantías, con el objetivo de ofrecer respaldo eficaz y menos oneroso.

El programa económico expuesto busca un modelo en el que crecimiento, democracia, justicia social y sostenibilidad ambiental se refuercen entre sí y beneficien tanto a las comunidades como al sector empresarial - crédito @IvanCepedaCast/X
El programa económico expuesto busca un modelo en el que crecimiento, democracia, justicia social y sostenibilidad ambiental se refuercen entre sí y beneficien tanto a las comunidades como al sector empresarial - crédito @IvanCepedaCast/X

El plan apunta a generar empleo, dinamizar las regiones y contribuir a reducir la informalidad empresarial. Cepeda insistió en la importancia de una economía productiva e incluyente que permita a las microempresas acceder a condiciones crediticias justas y sostenibles para crecer.

La propuesta ha obtenido adhesión política en medio del proceso electoral. Iván Cepeda destacó el respaldo de sectores del liberalismo en Tolima y la reciente decisión del Partido Alianza Verde de adherirse de forma oficial a la movilización electoral de su campaña. Esta convergencia, según el candidato, impulsa el objetivo de “conquistar el segundo gobierno progresista de nuestra historia”.

Al finalizar la comunicación, el senador sostuvo que proyectos como la línea de microcrédito planteada pueden abrir oportunidades y aumentar los ingresos de miles de familias empresarias. El candidato reafirmó su apuesta por un desarrollo local sostenible y por el bienestar de los hogares vinculados a las microempresas familiares en todo el territorio nacional.

Iván Cepeda aclaró cuál es realmente su ideología

La postura ideológica de Iván Cepeda volvió al centro del debate político colombiano en las semanas previas a las elecciones presidenciales de 2026. Durante una entrevista con Revista Bocas, el candidato del Pacto Histórico abordó de manera directa las acusaciones de comunismo que, según él, se repiten cíclicamente en la retórica de la derecha y parte de la sociedad.

- crédito Ivan Cepeda Castro/Facebook
La trayectoria política del senador ha estado marcada por un cambio ideológico que lo aleja de las posturas extremas y lo acerca a la construcción de una izquierda democrática centrada en el rechazo de la violencia armada - crédito Ivan Cepeda Castro/Facebook

Cepeda desestimó la vigencia de esas etiquetas: “Nací en política en el Partido Comunista, pero quien piense que esas etiquetas significan hoy lo mismo que en los años sesenta o setenta, vive fuera de época”, dijo, tomando distancia de una interpretación anclada en el pasado.

Al profundizar sobre el debate, insistió en que los esquemas ideológicos rígidos han perdido sentido en la actualidad. “Una persona con un poco de sentido común ya no mira la realidad con esos esquemas”, agregó, dirigiéndose a quienes insisten en vincularlo con posturas extremas.

La trayectoria del senador ha estado marcada por una evolución ideológica significativa. Si bien sus orígenes familiares y personales estuvieron ligados al Partido Comunista, sus experiencias en el exilio y su contacto directo con regímenes socialistas lo llevaron a una visión más crítica. Cepeda se ha convertido en una de las figuras centrales de la izquierda democrática colombiana, alejándose de posturas dogmáticas y condenando la violencia.

Durante la entrevista, Cepeda narró un episodio determinante de su infancia: “Fue en mi infancia cuando emprendimos el primer exilio, en 1965. Para mí fue más una aventura, sin conciencia plena de lo que implicaba, pero mis padres atravesaban una situación muy difícil”, relató sobre su salida de Colombia a La Habana y luego a Praga, acompañado de sus padres, Manuel Cepeda y Yira Castro, ambos destacados referentes del comunismo colombiano.

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