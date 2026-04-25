Tres urnas funerarias prehispánicas regresaron a Colombia tras visita de Gustavo Petro a Venezuela

Las tres urnas funerarias prehispánicas llegaron a Colombia el 24 de abril de 2026 en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial, tras la visita presidencial a Venezuela- crédito Colprensa/Ministerio de Cultura/VisualesIA

Tres urnas funerarias prehispánicas fueron devueltas a territorio colombiano durante la noche del 24 de abril de 2026, luego de la visita del presidente Gustavo Petro a Venezuela. El traslado se hizo en un vuelo de apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en el contexto de la III Comisión de Vecindad entre ambos países.

De acuerdo con el comunicado oficial, “tres urnas funerarias prehispánicas se suman a las 1.017 piezas arqueológicas que se han repatriado durante el gobierno de Gustavo Petro”. Las piezas habían estado en Caracas bajo custodia de la embajada colombiana desde el 8 de septiembre de 2025.

Las urnas fueron entregadas de forma voluntaria por Luis Lemoine, presidente de la Fundación Arqueológica del Caribe (Arca), una organización ubicada en la capital venezolana.

Según el documento, la devolución ocurrió después de que Lemoine solicitara “el debido concepto de definición de pertenencia de las urnas al patrimonio arqueológico colombiano, con el fin de dar inicio al proceso de repatriación”.

Dos de las piezas están asociadas a la cultura Tayrona y una a la Tamalameque, y hacen parte de las 1.017 piezas arqueológicas repatriadas desde 2022- crédito Ministerio de Cultura

De las tres piezas recuperadas, dos están asociadas a la cultura Tayrona y una a la cultura Tamalameque. Todas son urnas funerarias antropomorfas, es decir, con forma humana, utilizadas por comunidades prehispánicas para depositar restos de personas fallecidas.

El comunicado explica que estos objetos permiten entender prácticas antiguas relacionadas con la muerte. En palabras del documento, “estos elementos son testimonios de prácticas mortuorias asociadas a los entierros secundarios”. Esto significa que los cuerpos no eran enterrados una sola vez.

El proceso tenía dos momentos. Primero, el cuerpo era enterrado de manera temporal para permitir la descomposición. Después, se realizaba una segunda intervención.

El texto señala que “los vivos interactuaban con los cuerpos de los muertos en dos ocasiones: primero, cuando el cuerpo era inhumado dentro de una tumba temporal […]; segundo, cuando el cuerpo era exhumado y, posiblemente, trasladado después de un tiempo a su tumba final”.

Las urnas permanecían bajo custodia de la embajada de Colombia en Caracas desde septiembre de 2025, luego de su entrega voluntaria por parte de un particular- crédito EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

En muchos casos, lo que se trasladaba eran los restos óseos. Esos restos se depositaban dentro de las urnas, junto con otros elementos. Por eso, estas piezas son consideradas una fuente de información sobre cómo las comunidades del pasado entendían la muerte.

El documento indica que las urnas “hacen parte del registro arqueológico asociado a las prácticas mortuorias de las sociedades prehispánicas que ocuparon el actual territorio colombiano, específicamente la región Caribe”. También señala que representan “manifestaciones de las actitudes de los vivos hacia los muertos”.

Tras su llegada al país, las urnas serán trasladadas a Bogotá. Allí quedarán bajo custodia del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh). En ese lugar se realizará una revisión técnica. El comunicado explica que “se llevará a cabo un peritaje presencial de las urnas, con el fin de ingresar los bienes al sistema de inventarios del Icanh”.

Este procedimiento permite registrar oficialmente las piezas y asegurar su conservación. También facilita su estudio en el futuro.

Las piezas serán trasladadas al ICANH en Bogotá, donde se realizará un peritaje para su registro e incorporación al inventario arqueológico nacional- crédito Camila Diaz/Colprensa

El regreso de estas urnas forma parte de un proceso más amplio de recuperación de patrimonio arqueológico. Según la información entregada, las 1.017 piezas repatriadas desde el segundo semestre de 2022 han sido resultado de un trabajo conjunto entre varias entidades del Estado.

Entre ellas están la Presidencia de la República, la Cancillería, el Ministerio de las Culturas, la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y el Icanh.

El traslado de las urnas coincidió con la visita presidencial a Venezuela, lo que permitió concretar su retorno al país. El presidente Gustavo Petro se reunió con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, siendo esta la primera visita oficial de un jefe de Estado tras la salida de Nicolás Maduro del poder en enero.

El motivo principal del encuentro fue estructurar un plan conjunto de seguridad e inteligencia militar para recuperar el control de los 2.219 kilómetros de frontera compartida, hoy afectada por grupos armados. Con estas acciones, Colombia suma nuevas piezas a su patrimonio arqueológico recuperado en el exterior.