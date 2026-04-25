Armando Benedetti aseguró que se activaron medidas de inteligencia y se reforzó la seguridad tras atentados en Cali y Palmira

Armando Benedetti anunció refuerzos de seguridad y aseguró que el Estado responderá con toda su capacidad ante la ola de ataques en el Valle del Cauca - crédito Armando Benedetti/X y Abelardo de la Espriella/X

La ola de ataques armados contra la fuerza pública en el Valle del Cauca ha desencadenado respuestas inmediatas desde el Gobierno nacional y figuras políticas, marcando un antes y un después en la percepción de seguridad y respaldo estatal en la región.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, enfatizó la reacción institucional: “Ya se activaron medidas de inteligencia, refuerzo del pie de fuerza y coordinación con autoridades locales para dar con los responsables”.

Además, subrayó el compromiso estatal ante la amenaza: “El Estado no retrocede frente a la violencia”, y dejó claro que quien atente contra la seguridad nacional “enfrenta toda la capacidad institucional”.

La situación se tornó aún más tensa tras un nuevo ataque, el tercero en pocos días, que afectó a la fuerza pública. Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, detalló: “Hostigan con ráfagas de fusil y granada estación de Policía de Potrerito, Jamundí”.

Lamentó también que “esta región tan importante para nuestro país” permanezca, a su juicio, olvidada por el Gobierno nacional, sumándose a los mensajes de solidaridad para el Valle del Cauca.

El ministro del Interior anunció refuerzos de inteligencia y pie de fuerza ante la escalada de ataques en el suroccidente - crédito Armando Benedetti/X

En respuesta, el Estado colombiano confirmó el despliegue de operaciones de inteligencia y el envío de refuerzos policiales y militares en distintos municipios del Valle, especialmente en Jamundí, Cali y Palmira. Las autoridades aseguraron que trabajan coordinadamente con los gobiernos locales para restablecer el orden y dar con los responsables de los recientes ataques armados.

El senador Carlos Fernando Motoa lanzó críticas severas ante la escalada violenta: “¿Pretenden generar terror tanto en Cali como en Palmira (ni hablar de Jamundí) mediante ataques que no tienen más finalidad que confinarnos y hacernos temer por nuestras vidas?”

Motoa cuestionó la eficacia de las autoridades locales y departamentales, sugiriendo que existe una permisividad por parte del Gobierno Nacional: “¿Por qué las autoridades locales y departamentales no actúan ante la aquiescencia del Gobierno Nacional?”

El senador recordó que, durante su gestión, mantuvo una postura activa frente a los violentos: “En este periodo realicé debates, presenté mociones de censura, en resumen le planté cara a los violentos”. Sus palabras evidencian la preocupación por la respuesta institucional y ponen en duda la efectividad de las acciones tomadas ante la escalada armada.

El senador expresó preocupación por el aumento de la violencia y criticó la respuesta de las autoridades frente a los ataques - crédito Carlos Fernando Motoa/X

La reciente oleada de violencia llevó al Gobierno nacional a desplegar fuerzas adicionales y a fortalecer los operativos de inteligencia y patrullaje en el Valle del Cauca. Las autoridades insisten en que la prioridad es identificar a los responsables de los ataques y garantizar la seguridad de la población, en un contexto donde la presión política y social exige resultados inmediatos y visibles.

En la madrugada del sábado 25 de abril, un atentado con explosivos sacudió la vía Panamericana en el municipio de Mercaderes, Cauca, dejando al menos seis personas heridas, entre ellas un menor de edad.

La explosión, ocurrida en el sector de Pan de Azúcar, afectó directamente a un vehículo de transporte público y obligó a reforzar la seguridad en la zona, según reportó el medio regional Meridiano. El ataque interrumpió el tránsito y generó temor entre los habitantes y transportadores, quienes dependen de ese corredor vial para la movilidad y el comercio regional.

El exministro denunció hostigamientos armados contra una estación de Policía en Jamundí y cuestionó la atención estatal en la región - crédito Luis Felipe Henao/X

Horas después, en la zona rural de Jamundí, otro artefacto explosivo fue lanzado contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles. Aunque no hubo víctimas fatales, el hecho desató pánico y un breve hostigamiento armado, lo que motivó la convocatoria de un consejo extraordinario de seguridad y el anuncio de nuevas acciones de contención por parte de las autoridades locales.

El gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, vinculó estos hechos a retaliaciones de grupos armados ilegales por recientes operativos de la Fuerza Pública. Pidió al Gobierno nacional fortalecer la seguridad y la coordinación institucional para blindar un corredor que calificó como “estratégico” para la región.

El incremento de la violencia ha elevado la presión sobre las autoridades, que insisten en la necesidad de robustecer el pie de fuerza y la inteligencia militar para contener a las organizaciones ilegales responsables.