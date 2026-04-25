Festival Vallenato 2026: conozca toda la programación de la edición 59, horarios y artistas invitados

El Binomio de Oro de América celebrará 50 años de carrera en el Festival vallenato 2026 - crédito cortesía Fundación Festival Vallenato

Durante la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, Valledupar se convertirá una vez más en escenario de una programación que combina concursos, conciertos y espacios tradicionales para celebrar el folclor nacional y una de las manifestaciones culturales más sólidas del país.

Este año, el evento rinde homenaje a los 50 años de trayectoria del Binomio de Oro de América, agrupación que dejó una huella profunda en la música colombiana, siendo considerados como los pioneros en la popularización del vallenato romántico.

El Binomio de Oro será el acto homenajeado en el Festival Vallenato 2026 - crédito cortesía Breakfast Live

La ciudad recibe a artistas, compositores, acordeoneros y seguidores con una agenda que inicia el sábado 25 de abril (si bien la inauguración oficial es hasta el día 29) e integra competencias de acordeoneros infantiles, juveniles y profesionales, al igual que certámenes de piqueria, canción inédita y agrupaciones. Estas competencias otorgan el título de Rey Vallenato, uno de los reconocimientos más codiciados del género.

Junto a los concursos, los asistentes encuentran conciertos masivos en el Parque de la Leyenda Vallenata y eventos paralelos en toda la ciudad. Uno de los espacios más representativos son las casetas, lugares que nacieron como extensiones de la parranda tradicional y que mantienen el ambiente cercano y espontáneo del vallenato. Durante más de cinco décadas, estos puntos de encuentro han reunido a amigos, familias y visitantes en torno a la música, la improvisación y las historias del género.

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella brindarán dos fechas en el Festival Vallenato 2026 - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

En esta edición, la organización puso en marcha la KZ Old Parr en la Cancha del Ateneo Moderno, con ocho días de programación y la participación de 26 artistas. El cartel incluye a Poncho Zuleta, Karen Lizarazo, Diego Daza, Aria Vega o Dekko.

La variedad de experiencias también se extiende a “Cauce de Oro”, un encuentro programado para el 1 de mayo a orillas del Río Guatapurí, donde la música y la conversación se desarrollan en un entorno natural, sin grandes producciones. Esta propuesta refleja el espíritu original del vallenato, combinando tradición y nuevas formas de vivir el festival.

El festival mantiene su esencia al ofrecer múltiples formas de celebración, desde grandes tarimas hasta casetas y reuniones pequeñas, donde conviven tradición y modernidad. A lo anterior se suma la lista de invitados musicales que incluye nombres como Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, Elder Dayán, Jean Carlos Centeno, Iván Villazón o Peter Manjarrés, junto a figuras fuera del vallenato como Guayacán Orquesta, Danny Ocean y J Balvin.

J Balvin se presentará en el último día del Festival Vallenato 2026 - crédito @jbalvin/IG

A continuación, la programación de actividades del Festival Vallenato 2026:

Sábado 25 de abril

3:00 p. m. Desfile de Jeep Willys Parranderos Salida Parque de La Leyenda Consuelo Araujonoguera

Domingo 26 de abril

8:00 a. m. Concurso de Pintura Infantil Los Niños Pintan el Festival de La Leyenda Vallenata Centro Comercial Mayales Plaza

4:00 p. m. Partido de las estrellas Estadio Armando Maestre Pavajeau

Lunes 27 de abril

8:00 a. m. Primera Ronda Concursos Centro Recreacional La Pedregosa Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Acordeón Juvenil Aires: Paseo y Merengue

8:00 a. m. Primera Ronda Concursos Parque Los Algarrobillos Acordeón Aficionado Aires: Paseo y Merengue

Martes 28 de abril

8:00 a. m. Primera Ronda Concursos Centro Recreacional La Pedregosa Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Acordeón Juvenil Aires: Son y Puya

8:00 a. m. Primera Ronda Parque Los Algarrobillos Acordeón Aficionado Aires: Son y Puya Acordeonera Mayor Aires: Paseo y Merengue

2:00 p. m. Desfile de Piloneras - Categorías Infantil y Juvenil Inicia: Colegio Alfonso López Termina: Glorieta Mi Pedazo de Acordeón

Miércoles 29 de abril

8:00 a. m. Segunda Ronda Concursos Centro Recreacional La Pedregosa Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Acordeón Juvenil Aires: Paseo, Merengue, Son y Puya

8:00 a. m. Segunda Ronda Concursos Parque Los Algarrobillos Acordeón Aficionado Aires: Paseo, Merengue, Son y Puya

8:00 a. m. Primera Ronda Concursos Parque Los Algarrobillos Acordeón Mayor Aires: Son y Puya

8:00 a. m. Primera Ronda Concursos Plaza Alfonso López Acordeón Profesional Aires: Paseo y Merengue

9:00 a. m. Foro. Del Binomio de Oro a la IA: Construyendo un Futuro Creativo Fundación Universitaria del Areandina Auditorio Macondo

10:00 a. m. Ronda Eliminatoria Centro Recreacional La Pedregosa Piquería Infantil

10:00 a. m. Primera Ronda Concurso Parque Los Algarrobillos Concurso de Piquería Mayor

1:00 p. m. Desfile de Piloneras - Categoría Mayores Inicia: Colegio Alfonso López Termina: Glorieta de La Pilonera Mayor

4:00 p. m. Escenificación del Milagro de La Leyenda Vallenata Plaza Alfonso López

6:00 p. m. Ceremonia de Inauguración 59° Festival de La Leyenda Vallenata en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América

Jueves 30 de abril

8:00 a. m. Semifinal de Concursos Centro Recreacional La Pedregosa Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Acordeón Juvenil Aires: Paseo, Merengue, Son y Puya

8:00 a. m. Semifinal Concursos Parque Los Algarrobillos Acordeón Aficionado Aires: Paseo, Merengue, Son y Puya

8:00 a. m. Segunda Ronda Concurso Parque Los Algarrobillos Acordeonera Mayor

8:00 a. m. Primera Ronda Concursos Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo Canción Vallenata Inédita

8:00 a. m. Segunda Ronda Concurso Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo Piquería Mayor

8:00 a. m. Primera Ronda Concurso Plaza Alfonso López Acordeón Profesional Aires: Son y Puya

2:00 p. m. Gran Final de Concursos Centro Recreacional La Pedregosa Acordeón Infantil, Acordeón Juvenil, Acordeonera Menor Aires: Paseo, Merengue, Son y Puya Piquería Infantil

4:00 p. m. Gran Cabalgata Valledupar Punto de encuentro de caballistas, en Lote de Sinatrainal (Carrera 23 con Calle 14) Organizado por Riendas — Asociación de Caballistas del Cesar

6:00 p. m. Gran Final de Concursos Parque de La Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ Acordeón Aficionado Aires: Paseo, Merengue, Son y Puya Espectáculo Musical, Cultural y Folclórico

A continuación, las fechas de las presentaciones de los artistas invitados al Festival Vallenato 2026. Todas las presentaciones darán inicio a las 10:00 p. m.:

Miércoles 29 de abril

Mono Zabaleta

Karen Lizarazo

Mario Cerchar

Osvaldo Ayala

Jueves 30 de abril

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella

Danny Ocean

Peter Manjarrés

Iván Villazón

Aria Vega

Viernes 1 de mayo

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella

Guayacán Orquesta

Jean Carlos Centeno

Sábado 2 de mayo

J Balvin

Binomio de Oro de América

Elder Dayán Díaz

Churo Díaz