Roy Barreras reivindicó el pensamiento libre: "La masonería defiende la libertad y la democracia"

El testimonio de Roy Barreras revela cómo la orden conserva su relevancia institucional, destaca la presencia de figuras notables entre sus miembros y subraya la vigencia de sus rituales y principios en la sociedad contemporánea - crédito Sergio Acero / Reuters

Roy Barreras, político colombiano y candidato presidencial, habla abiertamente sobre la masonería en Colombia, explicando su historia, su significado y el papel que desempeña en la sociedad y la política.

En diálogo con Semana, Barreras describe este grupo como una fraternidad centenaria de pensadores libres, marcada por el secreto y el respeto a la libertad.

La masonería es, según Roy Barreras, una fraternidad con más de siete siglos de existencia, cuyos miembros defienden la libertad, la democracia y el respeto por las instituciones. En su origen, se vinculó a los antiguos constructores de catedrales y hoy engloba a miles de personas en Colombia, incluidos figuras históricas como Bolívar y Santander.

La masonería, según él, es una organización discreta y con siglos de tradición, compuesta por personas comprometidas con la libertad y la construcción social. Su ingreso está marcado por rituales y una evaluación colectiva, y su influencia llega tanto al ámbito político como a la identidad cultural del país.

“Es una fraternidad que tiene mal contados más de 700 años y que fundamentalmente es, a diferencia de lo que la gente imagina, una organización centenaria, creyente, libertaria, de libres pensadores”, afirmó Roy Barreras en su entrevista con Semana. El político resaltó que personas como George Washington, Mozart, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander fueron parte de la masonería.

El análisis de la actividad masónica evidencia cómo este colectivo reúne a individuos comprometidos con el pensamiento libre y la defensa del pluralismo institucional en distintos escenarios públicos - crédito Visuales IA

Subrayó que la fraternidad reconoce la existencia de un ser supremo. “El gran arquitecto del universo: Dios”, precisó Barreras, insistiendo en que el grupo no es contrario a las creencias religiosas.

La historia y los rituales de la masonería tienen sus raíces en los constructores libres de la Europa feudal, conocidos como francmasones. Para Barreras, estos símbolos reflejan la transición de la esclavitud a la condición de “albañiles libres”.

Miembros y jerarquías en la masonería colombiana

El senador estimó que en Colombia hay alrededor de 300.000 masones, aunque aclaró que la cifra es solo una aproximación, pues no existe un listado oficial.

Durante su etapa como presidente del Congreso, relató que “eran siete hermanos masones entre los senadores”. En cuanto a los grados, explicó: “Hace algunos añitos, sí. Es como cualquier proceso de jerarquía: empiezas de soldado y terminas como general”.

Mostró parte de su indumentaria y símbolos masónicos. “Aquí pueden ver los arreos que contienen algunos de los símbolos que se usan en las ceremonias. No es nada extraño, es como cuando un cura se pone su sotana”, afirmó en su conversación con el medio mencionado.

Por respeto a la tradición, Barreras prefirió no revelar los nombres de los masones activos en Colombia: “Prefiero no contarle quiénes son los hermanos masones de ahora en Colombia. La razón: no hay una tradición de decir sus nombres”.

Cómo se ingresa y cuáles son los rituales en la masonería

El ingreso a la masonería comienza con la invitación de un miembro que reconoce en otro la defensa de la libertad y la democracia.

Según Barreras, “suele ocurrir que un masón ya iniciado, al identificar en alguien la defensa de la libertad, las instituciones y la democracia… decide invitarlo a iniciarse y formar parte de esta fraternidad”.

El desarrollo de la masonería también incluye cambios en la participación de género, con talleres y reuniones que han admitido mujeres, según lo explicado por Roy Barreras en su conversación con medios - crédito Visuales IA

Para ser aceptado, el aspirante necesita la recomendación de un padrino, la presentación de su hoja de vida y someterse a una votación. “Se requiere un padrino, presentar la hoja de vida y someterse a votación, en la cual los miembros depositan balotas blancas o negras y que con dos negativas el ingreso es rechazado”, detalló Barreras en diálogo con el medio citado.

Sobre los principios básicos, señaló: “Defender la libertad; que quede claro que puede opinar libremente sin que nadie lo persiga. Ser capaces de construir y no de destruir”.

Respecto a los rituales, Barreras explicó: “Hay reuniones, talleres, ritos espirituales, unos textos antiguos que contienen las normas de la masonería; hay quien dirige el taller, se presenta el nuevo miembro, si se trata de iniciar a alguien, se plantea el tema que se va a discutir. Haga de cuenta una sesión del Congreso, pero más elegante”. La iniciación incluye etapas simbólicas con elementos como la escuadra, el compás y la letra G.

La reserva en torno a estos rituales responde, en palabras de Barreras, a la importancia de mantener vivo su sentido simbólico. “Hay cosas que hay que vivirlas, no contarlas; es como el espectáculo de un mago: si le cuenta cuál es el truco, acaba la magia”.

Mujeres, logias y el secreto masónico

En cuanto a la participación femenina, Barreras señaló que hay logias y talleres en los que las mujeres son admitidas, incluso en Colombia. “Hay muchos más hombres por la cultura machista de todas las sociedades”, comentó al medio citado.

Explicó que se ha congregado en logias de ciudades como Filadelfia, Londres, Bogotá, Cali, Barranquilla, el Eje Cafetero y Bucaramanga.

El secretismo, según el senador, tiene su origen en la persecución de la Inquisición. “El origen de ese secretismo era la persecución de la Inquisición”, insistió Barreras. Indicó además que los signos y señales de identificación solo pueden ser comprendidos por los masones.

El candidato presidencial colombiano explora el trasfondo de la hermandad masónica y sus valores en la historia, exponiendo su relevancia social entre líderes de distintos ámbitos durante siglos - crédito Colprensa

Para ingresar a logias en el exterior, afirmó que se requieren señas específicas que permitan comprobar la pertenencia a la fraternidad: “Nosotros no tenemos una cédula de ciudadanía masónica, sino nuestros rituales”.

La masonería y su impacto en la política y la sociedad

En el ámbito político, Barreras afirmó que los masones se ayudan mutuamente, pero aclaró que la principal misión es defender la libertad para todos.

“La masonería es como un club o una fraternidad donde se congregan intelectuales, bajo actos secretos, a generar grandes discusiones… Hay jerarquías como en cualquier organización, pero hay un sentido de igualdad; todos somos iguales a los ojos del hermano”, declaró a al medio citado.

Destacó el apoyo entre miembros en los procesos de elección para cargos públicos: “Si un hermano masón aspira a ser contralor general, por ejemplo, y tiene una muy buena hoja de vida y, además, es un hombre que defiende la libertad y se congrega en una de las logias, lo apoyamos para que sea elegido”.

Rechazó que la masonería funcione como un club con cuotas obligatorias. “No. Es que esto no es un club, es una fraternidad. ¿A usted le cobran por ir a misa? Aquí, no”, sostuvo Barreras.

Sobre los que perciben a la masonería como una organización de propósitos ocultos, el senador recordó la historia de persecución asociada a la libertad de pensamiento.