Colombia

El lado oscuro del Día del Niño: la Procuraduría General de la Nación urgió fortalecer la protección infantil en Colombia

El organismo alertó sobre el auge de delitos que vulneran derechos e instó a coordinar soluciones amplias en educación, salud y resguardo social

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Bogotá. 20 de Noviembre del 2018. La organización Aldeas Infantiles SOS Colombia y cientos de juguetes se tomaron el Congreso de la República este martes 20 de noviembre para rechazar la impunidad y pedir pronta justicia, así como atención prioritaria a las víctimas de abuso sexual infantil. Este acto se realiza en el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil y la celebración de los 19 años de la Firma de la Convención de los Derechos del Niño.
El informe resalta la preocupación de la entidad ante el incremento de hechos que afectan a menores y la urgencia de fortalecer la reacción estatal y comunitaria frente a estas violaciones de derechos en el país - crédito Sergio Acero / Colprensa

La Procuraduría General de la Nación hizo este 25 de abril un llamado urgente para priorizar la protección de la niñez en Colombia, subrayando en el Día del Niño y la Niña el aumento y gravedad de la violencia contra menores, el reclutamiento de menores y la violencia sexual infantil.

Entre enero y febrero de 2026, la Procuraduría alertó que la Defensoría del Pueblo documentó 15 casos de reclutamiento de menores (73% masculinos, 27% femeninos).

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó 62 casos de desvinculación de grupos armados. Además, Medicina Legal realizó alrededor de 1.062 valoraciones médico-legales a menores en ese periodo, de las cuales 2.051 correspondieron a víctimas de violencia sexual infantil, siendo más afectados los niños de 10 a 14 años.

La entidad enfatizó que niñas, niños y adolescentes tienen una especial protección constitucional. Advirtió que la persistencia de estos delitos exige una respuesta coordinada entre autoridades nacionales, departamentales y municipales, señaló Semana.

Procuraduría insta a fortalecer políticas públicas para la protección de la niñez

La Procuraduría General de la Nación exhortó a las autoridades de todos los niveles a implementar políticas públicas efectivas centradas en las necesidades infantiles.

Procuraduría General de la nación suspendió a militares por caso de alias Calarcá - crédito redes sociales
El reporte revela que los casos documentados afectan principalmente a la franja de 10 a 14 años, evidenciando la magnitud del reto que enfrentan las instituciones en su labor de resguardo infantil - crédito procuraduria General de la Nación

Explicó que el acceso a salud integral, educación con enfoque diferencial, recreación, uso adecuado del tiempo libre y participación activa constituyen herramientas esenciales para el resguardo de la niñez.

El fortalecimiento institucional es indispensable para garantizar una protección eficiente. La Procuraduría advirtió que la respuesta estatal debe ser ajustada a los riesgos actuales e involucrar acciones integrales.

Urgencia ante cifras de violencia y reclutamiento infantil en Colombia

En los dos primeros meses de 2026, la Defensoría del Pueblo documentó 15 casos de reclutamiento de menores por grupos armados, con predominio de víctimas masculinas.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar notificó 62 casos de desvinculación de menores de organizaciones armadas en lo que va del año.

La Procuraduría General de la Nación, a partir de cifras de Medicina Legal informó que se practicaron cerca de 1.062 valoraciones médico-legales a menores de edad y que 2.051 casos correspondieron a víctimas de violencia sexual infantil, principalmente entre niños de 10 a 14 años.

Llamado al compromiso estatal y social en la protección infantil

La Procuraduría General de la Nación remarcó que la protección de la niñez es una meta colectiva que involucra a toda la sociedad, no solo a las instituciones públicas.

Solicitó una articulación de esfuerzos sociales y estatales para frenar la violencia y garantizar los derechos de esta población.

Construir un entorno seguro, libre de violencia y con derechos plenos para cada menor constituye hoy una responsabilidad que el Estado y la sociedad deben asumir sin demora.

El aumento de alertas por ‘grooming’ digital alerta a las autoridades en Colombia

Un incremento del 10% en las alertas por delitos de grooming digital contra menores en lo que va de 2026 encendió la alarma de las autoridades en Colombia.

Las autoridades aseguran que en solo horas o días, los depredadores digitales consiguen hablar con los menores de edad por plataformas de mensajería - crédito Policía Nacional

El fenómeno, que implica manipulación y explotación sexual de niños y adolescentes por parte de adultos a través de plataformas digitales, está concentrando su impacto en Bogotá, Medellín y Cali, según el Centro Cibernético de la Dijín de la Policía Nacional.

Esta tendencia ascendente está vinculada a la rápida adaptación de los agresores a nuevos entornos digitales, un hecho que, advierte la Policía, exige la intervención inmediata de familias y cuidadores para frenar el avance de este delito.

En paralelo al incremento en las denuncias, el Centro Cibernético de la Policía Nacional detalló que, solo en 2026, ya se han bloqueado casi 600 páginas web que alojaban contenido de explotación sexual infantil. El coronel Adrián Vega, jefe del Centro, explicó que la facilidad de acceso a plataformas de mensajería y videojuegos expone a los menores a riesgos graves, ya que muchos de ellos interactúan casi exclusivamente con desconocidos bajo la apariencia de “amigos” digitales.

La Policía Nacional indicó a Infobae que únicamente entre el 5% y el 6% de los contactos que los niños y adolescentes tienen en sus redes sociales corresponden a verdaderos amigos cercanos, mientras que alrededor del 30% son personas desconocidas.

Lamentablemente, estos niños con estas cuentas que aperturan, efectivamente contactan e interactúan con personas desconocidas. Tan solo el 5% o el 6% de dichos contactos son amigos cercanos”, afirmó el coronel Vega. Esta dinámica es fundamental para la modalidad de grooming, donde el agresor utiliza identidades falsas y técnicas de manipulación emocional para acercarse a sus potenciales víctimas.

La Policía Nacional advirtió que los menores de edad deben tener supervisión de sus padres en el manejo de las redes sociales - crédito Policía Nacional
La Policía Nacional advirtió que los menores de edad deben tener supervisión de sus padres en el manejo de las redes sociales - crédito Policía Nacional

El ‘grooming’ en Colombia ha evolucionado hacia formas cada vez más sofisticadas. Según investigaciones de la Dijín explicadas por Vega, los delincuentes emplean desde perfiles falsos hasta herramientas de inteligencia artificial para construir relaciones de aparente confianza con los menores.

El proceso inicia en redes sociales o videojuegos y, en cuestión de horas o días, se traslada a otros canales privados, donde la privacidad propicia el abuso. Estos criminales analizan intereses, rutinas y vulnerabilidades de las víctimas para simular afecto, logrando así escalar rápidamente hacia conversaciones de carácter sexual y el control psicológico.

“El pedófilo quiere mostrarse como un amigo ante su potencial víctima. Decirle que no es importante informarle a su papá, que no es importante señalarle que tiene un nuevo amigo. Y muchos de los contenidos y las interacciones los convierte a nivel sexual”, explicó el coronel Vega.

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