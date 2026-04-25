Periodista denunció que su hijo fue víctima de la delincuencia en Bogotá: le robaron las llantas de su vehículo

Periodista Luis Eduardo Maldonado denunció que su hijo fue víctima de la delincuencia de Bogotá - crédito @ElFlacoMaldonad/X

La inseguridad en Bogotá quedó expuesta tras el robo al hijo de Luis Eduardo Maldonado, periodista de Noticias Caracol, que denunció que en apenas cinco minutos delincuentes desmontaron todas las llantas del vehículo.

“Esta es la inseguridad en Bogotá. Mi hijo estacionó su vehículo frente a un almacén de cadena pegado a un club deportivo en el parqueadero, en el barrio El Polo. En cinco minutos, lo dejaron sin llantas. Y los ladrones, campantes por las calles de Bogotá”, señaló “El Flaco”.

El comunicador lanzó una crítica directa a las autoridades, reclamando por la sensación de desprotección tras lo ocurrido: los ladrones actuaron “campantes por las calles de Bogotá”.

La inseguridad en Bogotá quedó expuesta tras el robo al hijo de Luis Eduardo Maldonado, periodista de Noticias Caracol, quien denunció que en apenas cinco minutos delincuentes desmontaron todas las llantas del vehículo - crédito @ElFlacoMaldonad/X

Las reacciones en redes sociales no tardaron en señalar con fuerza a las autoridades tras la denuncia pública del “Flaco” sobre la inseguridad en la ciudad. Desde la crítica directa al mandatario nacional, un usuario afirmó: “Dele gracias a Petro que solo defiende a los delincuentes. Los tiene en su salsa. No tienen miedo porque entre más malos y homicidas más posibilidades de ser un gestor de paz“, atribuyendo a Gustavo Petro la responsabilidad.

La indignación por la situación de seguridad llegó también al alcalde Carlos Fernando Galán, mandatario local al que otro usuario dirigió un reclamo público: "Aproveche los micrófonos de @NoticiasCaracol y dígale al alcalde @CarlosFGalan que no es un tema de percepción, es una realidad. La ciudad está en un colapso en cuanto a seguridad“. Esta declaración plantea que la falta de acción sería reconocida incluso desde los medios.

En el debate digital, la confianza en los medios tampoco quedó exenta de cuestionamientos. Una voz señaló: “Si este man salió a reclamar, eso sí, sin el logo del medio para el que trabaja… Ya las cosas, creo, están tomando otro color con un alcalde pusilánime y con medios que, como el del señor, solo buscan culpables en el gobierno nacional, nunca en Galán (sic)“.

Respuestas de usuarios a denuncia de periodista por robo de vehículo - crédito @djmaleta/X

Bogotanos piden seguridad

El norte de Bogotá enfrenta una ola de denuncias por atracos armados que ha generado alarma entre los habitantes y autoridades locales, especialmente en la localidad de Usaquén. Andrés Ardila Vega, edil de la zona, utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación y solicitar auxilio tras una jornada marcada por múltiples reportes de robos violentos.

Durante la noche del 27 de marzo de 2026, dos mujeres que permanecían en un vehículo estacionado en el barrio La Calleja fueron víctimas de un asalto a mano armada.

Según registros de cámaras de seguridad, sujetos que se desplazaban en una camioneta las abordaron, las intimidaron con armas de fuego y se llevaron su automóvil. Este hecho puso de manifiesto el aumento de la inseguridad en la ciudad, que se ha visto reflejado en decenas de videos y testimonios que circulan en plataformas informativas digitales y redes sociales.

Los ladrones se bajaron de una camioneta y abordaron a tres mujeres que estaban en el interior de un vehículo - crédito @PasaenBogotá/X

El edil Ardila Vega resumió la sensación de la jornada en un mensaje: “Hoy fue un día largo para Bogotá. En discernimiento profundo sobre la situación. Reflexión de cómo proceder para contribuir a la Seguridad. Pero acá deben ser las cabezas las que reflexionen también. Bogotá avanza en obras, pero retrocede en hechos de inseguridad. #SOS”, escribió en su cuenta, subrayando la urgencia de una respuesta institucional.

Las denuncias de atracos no se limitaron a un solo caso. Menos de veinticuatro horas antes del asalto en La Calleja, otra familia sufrió un robo similar cuando se encontraba en su camioneta en el parqueadero de un conocido restaurante de comida rápida sobre la calle 127 con Autopista Norte. La reiteración de estos delitos y la difusión inmediata de los videos han elevado la percepción de pánico entre los ciudadanos.

Durante las últimas jornadas de marzo, la capital colombiana experimentó un aumento en los episodios de inseguridad, según reconocen tanto voceros oficiales como las publicaciones de los portales informativos. Los habitantes de la ciudad, en especial los residentes del norte, exigen mayores acciones para frenar la escalada de violencia y proteger a la ciudadanía.