Marlon Hoffstadt, DJ alemán, canceló su visita a Colombia por cambio de escenario de último minuto: la productora respondió

El productor alemán Marlon Hoffstadt suspendió su debut en Colombia debido a desacuerdos con la nueva localización del evento - crédito @marlonhoffstadt/Instagram

Lo que prometía ser una noche emblemática para la música electrónica en Bogotá terminó abruptamente para los seguidores de Marlon Hoffstadt, conocido a nivel internacional bajo su alias DJ Daddy Trance y uno de los principales exponentes de que esta corriente musical volviera a cobrar fuerza en los festivales internacionales más importantes del mundo, como Coachella, donde se presentó durante los dos pasados fines de semana.

El artista alemán anunció la cancelación oficial de su presentación del viernes 24 de abril de 2026 en Bogotá, tras una serie de cambios logísticos y desacuerdos sobre las condiciones del nuevo recinto que no dudó en manifestar a través de sus redes sociales.

Originalmente, el evento tenía como sede inicial el Chamorro Entertainment City Hall, ubicado en el norte de la capital del país. Sin embargo, a pocos días de su realización, la productora Páramo Presenta anunció a través de sus cuentas oficiales que el evento se trasladaría al Centro de Eventos Autopista Norte, ubicado a las afueras de Bogotá.

La productora responsable anunció cambio de escenario par el show de Hoffstadt, a pocos días de su realización - crédito Páramo Presenta

Este anuncio generó molestia entre los que adquirieron las entradas para el show de Hoffstadt, afirmando que la nueva localización generaba dificultades para el transporte, sumado a que su distribución podía dificultar la experiencia entre los que adquirieron entradas en localidades General o VIP.

La sorpresa llegó apenas unas horas después, cuando el propio Hoffstadt hizo su pronunciamiento en redes sociales acerca de esta decisión de la productora, luego de recibir comentarios en sus cuentas oficiales haciéndole saber la situación y la inconformidad con el cambio de escenario a última hora.

Hoffstadt destacó que la seguridad y calidad de la experiencia son prioridades innegociables en sus presentaciones internacionales - crédito @marlonhoffstadt/Instagram

“La decisión de cambiar el venue no fue mía”, manifestó en primera instancia, asegurando que, “al igual que ustedes, yo también me enteré de esta situación con muy poca anticipación (ayer)”.

Por otra parte, el DJ afirmó que el motivo por el que debieron hacer el cambio de escenario “se debe a que no se pudo obtener el permiso para el lugar original (Chamorro Entertainment City Hall), y por lo tanto es necesario trasladarlo a Centro de Eventos Autopista Norte”. Hoffstadt explicó que al ver las reacciones negativas ante esta decisión “me resultó muy difícil comprender completamente las consecuencias y los retos que este cambio implica para ustedes”, agradeciendo a su fanaticada por ponerlo al tanto de la situación.

En su comunicado, Hoffstadt dejó claro que la experiencia y seguridad de los asistentes son prioridades innegociables en cada una de sus presentaciones. “Como artista, pero también como asistente, es importante para mí que los eventos cumplan con ciertos estándares. Estos incluyen, entre otros, que los eventos sean: 1. seguros, 2. bien ubicados y accesibles, 3. cuenten con la infraestructura necesaria, y 4. tengan buena calidad de sonido para poder disfrutar la música. Con base en todos sus comentarios y opiniones, tengo la impresión de que este venue no cumple con esos criterios”, apuntó.

Con eso en mente, el DJ alemán anunció la cancelación del que iba a ser su debut en territorio colombiano, manifestando su pesar por tomar la decisión, pero reafirmando su compromiso con brindar un evento exitoso y seguro para sus seguidores.

Más tarde, la promotora Páramo Presenta confirmó la cancelación del evento de Hoffstadt y asumió la responsabilidad por la situación.

“La decisión fue tomada por el artista teniendo en cuenta los comentarios del público por el cambio de venue. Asumimos la completa responsabilidad por esta situación y lamentamos los inconvenientes que esto le genera a los fans, al artista y su equipo”, escribieron en un comunicado difundido a través de sus cuentas oficiales.

La productora asumió la responsabilidad por no gestionar a tiempo los permisos requeridos para el recinto original en Bogotá - crédito Páramo Presenta

Adicionalmente, expresaron que fueron los plazos para entregar los permisos a las autoridades los que causaron el cambio de última hora. “Los tiempos para la solicitud de los permisos en Bogotá cambiaron recientemente, una medida sobre la cual no tenemos objeciones, y la presentación de documentos debe hacerse con una antelación mayor a la que solía hacerse. Es nuestra responsabilidad no haber realizado los trámites de acuerdo a los nuevos plazos. Por esta razón, de manera consecuente, las entidades no emitieron el concepto favorable para desarrollar el evento en el recinto original", manifestaron.

Tanto el equipo de Hoffstadt como la promotora confirmaron que el 100% del valor de las entradas y el servicio serán reembolsados a través de los canales de atención de Ticketmaster en los plazos y las condiciones estipuladas por la tiquetera.