Cerca de 40.000 personas confinadas por la guerra en Colombia: alerta por crisis humanitaria en territorios étnicos

EFE/ Ricardo Maldonado Rozo /Archivo

Cerca de 40.000 personas tuvieron que confinarse en Colombia por cuenta de la agudización del conflicto armado, una cifra que encendió alertas por la dimensión humanitaria del fenómeno y por el impacto desproporcionado que está teniendo sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y zonas rurales golpeadas por la violencia.

La advertencia fue emitida por la Defensoría del Pueblo y ACNUR Colombia, que documentaron 26 eventos de confinamiento durante el primer trimestre de 2026, un panorama que refleja nuevas presiones armadas sobre comunidades que, además de quedar aisladas, enfrentan restricciones para acceder a derechos básicos.

La magnitud de la crisis se refleja en un dato que prende alarmas: 17 de los 26 eventos registrados afectaron comunidades étnicas, mientras los otros nueve impactaron poblaciones campesinas, mostrando cómo el recrudecimiento del conflicto golpea con mayor fuerza a territorios históricamente vulnerables.

Imagen de referencia - crédito Colprensa

Cauca, Chocó, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Putumayo, Magdalena, Meta y Guainía aparecen entre los departamentos donde esta problemática se ha intensificado, según el reporte conocido.

El confinamiento, aunque menos visible que el desplazamiento forzado, implica graves afectaciones humanitarias. No supone abandonar el territorio, pero sí quedar atrapados en él bajo restricciones impuestas por grupos armados ilegales que ejercen control social y territorial.

Eso se traduce, según la alerta, en limitaciones para movilizarse, conseguir alimentos, acceder a salud, asistir a clases o incluso desarrollar actividades básicas de subsistencia. La consecuencia es un aislamiento forzado que puede prolongarse durante semanas o meses.

La situación preocupa porque el fenómeno ha venido creciendo en medio de disputas armadas y presiones sobre comunidades rurales. Para organismos humanitarios, el confinamiento no solo representa una emergencia de protección, sino una afectación profunda del tejido social y comunitario.

En los territorios étnicos, el impacto es aún mayor. Según las alertas, estas restricciones alteran la relación de las comunidades con sus territorios, afectan prácticas ancestrales y ponen en riesgo dinámicas culturales y formas de vida ligadas a la tierra.

La Defensoría del Pueblo ha insistido en que este fenómeno debe ser visibilizado por sus efectos sobre derechos fundamentales. Salud, educación, alimentación y vivienda quedan seriamente comprometidos cuando una comunidad no puede salir de su territorio por amenazas armadas.

- crédito Defensoría del Pueblo

Uno de los reclamos más insistentes es que las comunidades confinadas sean incluidas en el Registro Único de Víctimas, para que puedan acceder a rutas de atención y reparación, dado que el confinamiento fue reconocido como hecho victimizante en Colombia desde 2016.

El reporte advierte que muchas de estas poblaciones claman por esa inclusión para no quedar por fuera de mecanismos institucionales de respuesta, en medio de una situación que suele tener menos visibilidad pública que los desplazamientos masivos.

Detrás del fenómeno aparece la presión de grupos armados ilegales, cuya presencia en distintos territorios estaría generando controles, intimidaciones y restricciones que terminan cercando a comunidades enteras.

La alerta también vuelve a poner el foco sobre el deterioro humanitario en regiones donde persisten economías ilícitas, disputas armadas y débil presencia estatal. Para organismos de derechos humanos, el aumento de confinamientos refleja un agravamiento del conflicto que trasciende las cifras.

Aunque muchas veces pasa desapercibido, el confinamiento es considerado una de las expresiones más severas de control armado sobre población civil. No obliga a huir, pero sí impone un encierro bajo miedo que vulnera derechos y profundiza la crisis humanitaria.

Con 40.000 personas afectadas en apenas tres meses, la alerta de Defensoría y ACNUR plantea un mensaje de fondo: el confinamiento está creciendo como una de las caras más críticas y menos visibles del conflicto armado en Colombia.