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Juan Pablo Montoya revela uno de sus momentos más complicados en la Fórmula 1: “Nunca tuve el mejor carro”

El colombiano analizó la evolución de las estrategias, el efecto de los nuevos sistemas eléctricos y cómo han evolucionado los monoplazas en los últimos 20 años

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Juan Pablo Montoya
Juan Pablo Montoya corrió durante seis temporadas en la Fórmula 1, entre 2001 y 2006 - crédito Colprensa

“En Fórmula 1 nunca tuve el mejor carro, siempre tenía el segundo o el tercero”, declaró Juan Pablo Montoya en su pódcast. El piloto colombiano detalló que, durante su carrera con equipos como Williams y McLaren, le costó mucho por las limitaciones para medirse a monoplazas como Ferrari o Renault, lo que marcó sus posibilidades en la lucha por títulos.

Montoya sostuvo que, a pesar de competir en escuderías históricas, nunca tuvo acceso al auto dominante en ninguna temporada. En su análisis, explicó que estas limitaciones técnicas condicionaban el desarrollo de las estrategias y la expectación de resultados.

Cambios en el reglamento de Fórmula 1 según Montoya

Consultado por las últimas modificaciones introducidas por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Montoya valoró positivamente el rumbo de los cambios. Sin embargo, advirtió que podrían afectar de forma desigual a los equipos.

El piloto consideró que la recarga más rápida de la batería será muy buena para las carreras”, señaló durante la charla en MontoyAS. El excorredor subrayó que estas reformas pueden influir en el espectáculo y, especialmente, cambiar el reparto de ventajas entre las escuderías.

Juan Pablo Montoya abordó los aspectos positivos y negativos de la Fórmula 1 en la que compitió frente a la actual - crédito Colprensa
Juan Pablo Montoya destacó los cambios en la Fórmula 1 para las próximas carreras en la temporada 2026 - crédito Colprensa

Según el expiloto de las escuderías Williams y McLaren, “los cambios en las largadas ayudarán a Mercedes y quitarán ventaja a Ferrari”, lo que abre un debate sobre cómo cada equipo asumirá el nuevo contexto técnico.

En el cierre de su intervención, Juan Pablo Montoya dedicó unas palabras a su hijo, Sebastián Montoya, que disputa su segundo año en la Fórmula 2, que está un escalón abajo de la máxima carpa del automovilismo. El piloto destacó la importancia de la experiencia y el legado familiar al enfrentar los desafíos del automovilismo internacional.

Ajustes técnicos y seguridad en la nueva Fórmula 1

La FIA acordó junto a los equipos más de una decena de ajustes técnicos, que se prevé, entrarán en vigor en el Gran Premio de Miami, el domingo 3 de mayo. Uno de los principales es la reducción del tiempo máximo de recarga de batería en clasificación, que pasará de ocho a siete megajulios.

Este cambio busca evitar el uso prolongado del modo de máxima recuperación de energía e impulsar vueltas más constantes a fondo. La potencia máxima eléctrica aumentará hasta 350 kilovatios, mejorando el rendimiento en algunas situaciones de carrera, mientras que la potencia adicional durante la carrera estará limitada a +150 kilovatios para reducir diferencias bruscas entre autos.

El Gran Premio de Miami será la primera carrera para probar las nuevas normas de la Fórmula 1 - crédito Marco Bello/REUTERS
El Gran Premio de Miami será la primera carrera para probar las nuevas normas de la Fórmula 1 - crédito Marco Bello/REUTERS

El sistema de recuperación de energía cinética podrá entregar 350 kilovatios en zonas críticas de aceleración, aunque en otros tramos del circuito se restringirá a 250 kilovatios. Estas medidas buscan hacer más seguras las maniobras de adelantamiento y equilibrar las oportunidades entre pilotos.

Entre los ajustes, también se incluirá un nuevo sistema de detección para identificar autos con baja aceleración al soltar el embrague. Si se da esa situación, el apoyo del sistema cinético se activará automáticamente para mantener la seguridad sin que represente una ventaja deportiva. Además, se implementarán señales visuales intermitentes traseras y laterales para alertar a los pilotos que siguen, junto con la actualización de las luces traseras para mejorar la visibilidad.

Uno de los cambios aprobados a mitad de temporada en la Fórmula 1 es la detección de autos con baja aceleración al soltar el embrague - crédito Issei Kato/REUTERS
Uno de los cambios aprobados a mitad de temporada en la Fórmula 1 es la detección de autos con baja aceleración al soltar el embrague - crédito Issei Kato/REUTERS

Se aumentarán las temperaturas de las mantas para los neumáticos intermedios y se reducirá el uso máximo del sistema de recuperación energética total (ERS), proporcionando un mayor control del monoplaza, especialmente en condiciones difíciles. Todas estas propuestas deberán ser ratificadas en una votación final del Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA antes de ser adoptadas.

Las reformas impulsadas por la FIA, unidas a la adaptación de cada escudería, redefinirán el equilibrio de fuerzas en las siguientes carreras y podrían beneficiar a quienes se acomoden antes al nuevo entorno técnico.

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