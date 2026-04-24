Carla Giraldo le salió al paso a los rumores de su salida de ‘La casa de los famosos’ tras un audio filtrado

La presentadora decidió aclarar una de las especulaciones más comentadas sobre ella en las redes sociales - crédito Carla Giraldo / Instagram

La filtración de un supuesto audio atribuido a Carla Giraldo desató controversia en redes sociales y reavivó rumores sobre su permanencia como conductora de La casa de los famosos Colombia. Pese a la inquietud generada en plataformas como TikTok e Instagram, la reconocida actriz y presentadora decidió responder para tranquilizar a sus seguidores y se refirió a lo que pasará con su participación en el programa.

Tras la divulgación del material filtrado, la presentadora dejó claro en sus redes sociales que sigue al frente del popular reality con sus típicos comentarios y se comprometió a explicar el contexto de las declaraciones en el futuro.

Con su mensaje, Carla Giraldo buscó despejar dudas sobre su eventual salida o problemas de salud, enfatizando que no hay un anuncio oficial de retiro y que su intención es seguir entreteniendo a los seguidores del programa en las noches.

Cabe mencionar que la grabación fue compartida en internet por una creadora de contenido que publica gran cantidad de información sobre el reality e identificó que se trataba de la voz de la presentadora, lo que provocó debate entre la audiencia. El fragmento difundido incluye frases como: “Es que eso no es lo peor... Yo creo que me va a tocar como no cámaras, no luces, no nada, mientras miro a ver qué hago (...) No quiero que nadie sepa nada, porque tú sabes cómo es la gente”.

Los internautas se preguntaron si el audio filtrado confirmaba los rumores de una posible ausencia de la presentadora de La casa de los famosos - crédito @realityscol / X

La circulación del material generó especulaciones y diversas interpretaciones en línea. Mientras algunos usuarios interpretaron las palabras como un posible alejamiento temporal de la televisión debido a una situación personal, otros pidieron empatía y respeto por la privacidad de la presentadora.

También surgieron comentarios que relacionaron el contexto del audio con temas de salud, aunque la famosa se encargó de desestimar todas estas versiones, asegurando que próximamente aclararía la situación por completo.

Carla Giraldo rompió el silencio

Al conocer la viralización del audio filtrado, la famosa utilizó sus historias de Instagram para referirse al tema. En su mensaje expresó que está al tanto de lo ocurrido.

Además, insistió en que, por el momento, seguirá presentando las galas del programa en el que ha ganado una gran cantidad de seguidores desde la primera temporada del concurso que presentó junto a Cristina Hurtado, con la que tenía notables desacuerdos que eran percibidos por los fanáticos del programa, que expresaron en redes sociales su interés porque fuera la actriz la que continuara en el programa en las siguientes ediciones.

Las declaraciones tuvieron como objetivo reducir la inquietud de aquellos que están atentos a su proceso como presentadora, desestimando así las especulaciones de un retiro inmediato, aunque llamó la atención de los internautas que nunca dijo que las declaraciones no fueran suyas, por lo que los internautas siguen a la espera de los detalles prometidos.

El audio filtrado que reavivó rumores, dividió opiniones y puso a la audiencia de ‘La casa de los famosos’ en alerta por la presentadora - crédito Carla Giraldo / Instagram

Especulaciones y reacciones en redes sociales sobre el futuro de la presentadora

El audio difundido desató una gran cantidad de comentarios en redes sociales que se refieren al futuro de Giraldo como presentadora, pues hay muchos que aseguran que aspectos personales podrían llevar a una pausa en su carrera.

Entre las opiniones expresadas se encuentran frases como: “Muy bueno el chisme, pero que heavy la persona que la vendió”, “Me huele a que no hará cuarta temporada” y “Pienso que puede ser algo con su salud, lo preocupante es el traicionero que entregó la información”.

Por ahora, continúa el debate sobre la responsabilidad de las personas que divulgaron el audio inicialmente y se resaltó la importancia de no asumir información no confirmada por la propia Carla Giraldo.

Carla Giraldo tranquilizó a sus seguidores tras los fuertes rumores - crédito @carlagiraldo/ Instagram

De momento, la presentadora continúa con el programa, manteniéndose activa y visible para su audiencia, a la que le compartió el detrás de cámaras de su paso por el concurso en la noche del 23 de abril de 2026, transmitiendo así un mensaje de estabilidad, mientras aguarda el momento adecuado para abordar el tema con mayor profundidad.