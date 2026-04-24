El Banco de la República le dió más utilidades al gobierno que Ecopetrol, aseguró el gerente de la entidad Leonardo Villar

Las utilidades del Banco de la República al Gobierno colombiano superaron por primera vez a las transferidas por Ecopetrol en el último ejercicio fiscal, afirmó el presidente del emisor, Leonardo Villar - crédito @BancoRepublica/X

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, afirmó que la entidad transfirió al Gobierno colombiano utilidades superiores a las de cualquier otra empresa pública, incluidas Ecopetrol, durante el último año fiscal.

Esta generación excepcional de ingresos se explicó por la elevada rentabilidad obtenida en las inversiones internacionales del banco, un resultado que, según Villar, respalda la gestión del emisor en medio de las críticas sobre política monetaria y reduce la presión por transferencias fiscales adicionales.

En su intervención durante el Congreso de Asofondos, Villar enfatizó que “el Banco de la República le dio al gobierno lo que correspondía de unas utilidades que increíblemente fueron mayores que la de cualquier otra empresa pública del gobierno. Terminó el Banco de la República dándole más utilidades al gobierno de lo que le dio Ecopetrol”, recalcó el gerente al medio organizador.

El énfasis del Gobierno en privilegiar una economía productiva por encima de enfoques especulativos sirvió de contexto, ya que las transferencias derivaron de resultados efectivos y no de operaciones financieras de corto plazo.

El gerente Leonardo Villar resaltó la excepcional rentabilidad de las inversiones internacionales del Banco de la República como motor de estos ingresos históricos - crédito John Vizcaíno/Reuters

La utilidad remitida por el Banco de la República al Gobierno no solo superó las de Ecopetrol, sino que también sobresalió respecto de todas las empresas públicas del país. Villar detalló que “esto son utilidades reales que les dimos porque obtuvimos una rentabilidad muy alta con inversiones de portafolio del banco en el exterior”.

Este resultado, sostuvo, permitió al Ejecutivo atender obligaciones significativas relacionadas con la reposición de capital del emisor, en un escenario de comprometidos pagos estatales.