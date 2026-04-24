⁠María Fernanda Cabal confesó que tuvo muchas relaciones y que sus novios eran “de todas las nacionalidades”: “Soy muy romántica”

La senadora María Fernanda Cabal aseguró que algunas de sus relaciones las vivió irresponsablemente por el consumo de alcochol - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En diálogo con Vanessa de la Torre, en el pódcast Geniales y mayores que yo, de Caracol Radio, la senadora y excandidata presidencial María Fernanda Cabal reveló detalles de las relaciones sentimentales que tuvo antes de casarse con José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

Según explicó, se casó con Lafaurie cuando tenía 24 años. Para entonces, existía una presión social sobre las mujeres solteras, a las que se les exigía tener un esposo y formar una familia. “Decían que uno lo dejaba el tren. Ay, qué pereza”, dijo Cabal, mostrando su rechazo a esa premisa que con los años se ha ido desdibujando.

Sin embargo, antes de concretar un matrimonio con el líder gremial, la congresista del Centro Democrático se permitió experimentar el amor y vivir en libertad. Confesó que tuvo varias relaciones sentimentales y que sus parejas eran de distintos países del mundo.

“Fui muy, muy noviera. Tuve novios de todas las nacionalidades. Soy muy romántica, pero es un romanticismo fantasioso”, afirmó la legisladora de derecha.

La senadora María Fernanda Cabal aseguró que es una mujer muy romántica - crédito @mariafernandacabal/IG

Sin embargo, aseguró que con el tiempo entendió que a las mujeres se les enseñó una idea falsa del amor, basada en “historias” que fueron proyectadas en Disney o en los famosos cuentos de los hermanos Grimm.

“Vos siempre estás buscando un príncipe azul que nunca va a llegar o pensás que el sapo se va a volver príncipe”, precisó la política caleña.

Las experiencias que vivió con sus novios fueron muchas, y en algunas, incluso, estuvo en riesgo su vida por falta de responsabilidad. Cabal confesó que, en algunas ocasiones, ingerían alcohol hasta quedar ebrios, y estando en ese estado, conducían.

“Todos bebíamos aguardiente y todo mundo se emborrachaba. Yo no sé cómo no nos matamos. Yo tenía un pobre novio que me recogía, venía desde Palmira hasta Ciudad Jardín y a mí me gustaba rumbear en el norte (...). Qué horror, nos hubiéramos podido matar, yo manejé borracha también”, contó.

María Fernanda Cabal contó que llegó a conducir ebria - crédito EFE

En una entrevista anterior que la senadora dio en La sala de Laura Acuña, también abordó la temática de sus parejas e hizo otra confesión: en varias oportunidades fue infiel, aunque reconoció que no soportaba la idea de descubrir a sus novios haciendo lo mismo.

“Lo fui, fui celosa porque era posesiva, como me gustaba tener novios guapos, claro que a veces les ponía los cachos a mis novios, pero no me gustaba que los pusieran a mí”, reveló.

El amor entre Cabal y Lafaurie

Ahora bien, su matrimonio con José Félix Lafaurie no se ajustaría precisamente a las historias de amor de los cuentos. Según contó, se casó con el presidente de Fedegán porque estaba enamorada, pero, sobre todo, porque sentía una fuerte admiración por él. Esa emoción positiva, que denota respeto y fascinación, fue clave para la congresista al momento de elegir a su actual pareja y padre de sus hijos.

La senadora María Fernanda Cabal se casó con José Félix Lafaurie por amor y admiración - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

A los 17 años, Cabal empezó a trabajar, a conseguir sus propios recursos y a valerse por sí misma, por eso, esperaba que la persona que llegara a su vida le diera “la talla” en ese sentido. “El reto para una mujer que empieza a hacerlo todo es encontrar quién le dé la talla”, dijo.

No obstante, Cabal aclaró que hay hombres que se asustan cuando una mujer es autónoma y tiene independencia económica. “Le empieza a matar al hombre la esencia de protección (...). Sienten temor de una mujer que sea tan independiente”, indicó.

Según la excandidata presidencial, su esposo no tiene ese “problema”, no se incomoda con el éxito y la independencia de las mujeres. Afirmó que es inteligente y que admira eso de él.