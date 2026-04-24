Colombia

La Superintendencia Financiera citó a Colpensiones y fondos privados para definir cómo se trasladarán $25 billones: “Vamos a hacer una mesa técnica”

El encuentro tiene previsto abordar la forma en que se implementará la disposición gubernamental para el traspaso de fondos del sistema privado al público, así como resolver inquietudes sobre modalidades y obligaciones de cada entidad

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La Superintendencia Financiera de Colombia fijó en $55'099.308 el nuevo límite inembargable para cuentas de ahorro personales desde octubre de 2025 - crédito Superintendencia Financiera Colombia
La mesa técnica entre Colpensiones, fondos privados y la Superfinanciera revisará el traslado de 25 billones de pesos al sistema público - crédito Superintendencia Financiera Colombia

La convocatoria a una mesa técnica entre Colpensiones, los fondos privados de pensiones y la Superintendencia Financiera de Colombia se realizará el lunes a la 1:00 p. m., y tendrá como objetivo central revisar la implementación del decreto que ordena el traslado de 25 billones de pesos desde los fondos privados al sistema público, así como definir la modalidad precisa en que se transferirán estos recursos.

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, defendió que la operación se ajusta a la normatividad vigente y negó cualquier dificultad en el proceso, subrayando que se trata de un procedimiento legalmente previsto.

“Abordé un poco los presidentes de los fondos privados de pensiones y vamos a hacer una mesa técnica el próximo lunes, convocada por el superintendente”, dijo el presidente de Colpensiones.

Aunque sectores del sector financiero alertaron sobre eventuales desbalances por el traslado masivo de fondos, Dussán indicó en el Congreso de Asofondos en Cartagena que la transferencia responde tanto a la Ley 100 como a fallos de la Corte Constitucional, que impiden simultaneidad en los regímenes y facilitan la movilidad y la doble asesoría para los afiliados.

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, participó del 18 Congreso de Asofondos - crédito Colpensiones
El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, aseguró que la transferencia se ajusta a la Ley 100 y a fallos de la Corte Constitucional - crédito Colpensiones

Según relató Dussán durante una rueda de prensa, “La Ley 100 que está vigente dice en su artículo 13 que la gente no puede estar en dos sistemas”, y agregó: “La gente se podía afiliar a uno u otro fondo y también trasladarse, es decir, que permitió la doble asesoría”.

El presidente de Colpensiones especificó que la trasferencia ordenada por el reciente decreto del Gobierno nacional podrá efectuarse en efectivo o en títulos TES.

“Ellos tienen su preocupación porque el decreto ha dicho que nosotros podemos aceptar TES, si no tienen los dineros aceptamos TES”, precisó.

Dussán también puso en cuestión la política de inversiones de los fondos privados, señalando: “¿Y el resto de los dineros que superan los 500 billones que están fuera del país… por qué no hacen referencia a esto?”.

En la actualidad, más de 109 mil personas se han trasladado desde fondos privados hacia el sistema de Colpensiones, de las cuales aproximadamente 24.800 ya han sido pensionadas en el régimen público.

Colpensiones será el principal fondo de pensiones de Colombia con la entrada en vigencia de la reforma de Gustavo Petro - crédito Uniandes
La transferencia de fondos a Colpensiones podrá realizarse tanto en efectivo como en títulos TES, de acuerdo con lo especificado en el decreto - crédito Uniandes

En este grupo, los fondos privados aún no han transferido la totalidad de los recursos vinculados a esas pensiones, cuya suma pendiente asciende a “más o menos 5 billones y medio”, según detalló Dussán. A esto se suman más de 90 mil personas que habrían migrado voluntariamente al sistema público en los últimos periodos.

El titular de Colpensiones reiteró que la entidad mantiene los recursos bajo administración en la Fiduciaria de la Previsora Nacional, con inversiones en fondos de vejez y en los fondos de beneficios económicos periódicos (PED). Dussán informó que la rendición de cuentas sobre estos fondos es permanente: “Nosotros tenemos inversión en todos los fondos de vejez que tenemos en este momento, los fondos de los PED, de los beneficios periódicos especiales, están en los fondos”, dijo.

El encuentro del lunes buscará, según Dussán, clarificar las responsabilidades de los administradores privados y definir el mecanismo de entrega de los recursos al sistema público, en cumplimiento de la normativa vigente y en respuesta directa a un proceso de movilidad que involucra una suma significativa de ahorros acumulados por los afiliados.

La transferencia forzosa de ahorros pensionales privados a Colpensiones debe completarse en 30 días

El gasto del Gobierno Nacional Central llegó a 22,8% del PIB, mientras que los ingresos se ubicaron en 16,4% del PIB- crédito VisualesIA
El Gobierno colombiano ordena el traslado de $25 billones de fondos privados de pensiones a Colpensiones en 30 días - crédito VisualesIA

El traslado forzoso de $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones fue ordenado por el Gobierno nacional y deberá completarse en un plazo de 30 días. Esta decisión surge en respuesta a un supuesto desequilibrio en las cuentas estatales, pero encendió críticas por el riesgo de depreciar los ahorros de miles de cotizantes y por la polémica jurídica sobre la legalidad del decreto.

Según el documento oficial, la nómina pensional de Colpensiones para 2024 alcanza los $55,5 billones, de los cuales $15,3 billones corresponden a personas trasladadas del sistema privado, el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais). Hasta ahora, Colpensiones paga mesadas a 22.472 nuevos pensionados procedentes del sector privado, mientras que sus cuentas individuales seguían bajo manejo de las AFP, una situación que el decreto califica como una “desnaturalización de la lógica solidaria del sistema”.

El Ministerio de Trabajo informó a las AFP que el 50% de los recursos deberá trasladarse en los primeros 20 días y el 50% restante en los siguientes 10 días. De esta manera, el flujo total de $25 billones en ahorros pensionarios se movilizará a Colpensiones en menos de un mes, afectando directamente la composición de los portafolios de inversión donde permanecían estos fondos.

Desde la perspectiva del gremio, los ahorros gestionados por los fondos privados han alcanzado una rentabilidad real anual promedio de 8,5% durante los últimos 15 años, un rendimiento superior al de alternativas de inversión en el sistema público.

Por eso, la orden de traslado implica, según Andrés Velasco, presidente de Asofondos, “una devaluación de ese ahorro pensional”, dado que los rendimientos futuros dependerán del manejo y destino que asuma Colpensiones.

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, declaró a La República que, a diferencia de las AFP, el régimen público gestiona sus recursos “en la fiduciaria de la Previsora Nacional como generan nuestras normas”.

Sin embargo, Velasco cuestionó los mecanismos de administración, señalando que “no hay claridad sobre cuáles son ni sobre su alcance”, además de incertidumbres legales sobre la validez de los contratos vigentes para gestionar estos recursos.

El decreto contempla que el traslado de fondos privados al régimen público puede hacerse tanto en efectivo como en títulos. Esta dualidad ha generado alarma dentro de Asofondos y entre expertos del sector.

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