Luis Díaz y el Bayern Múnich ya conocen su rival en la final de la Copa de Alemania

El camino hacia la gran final de la Copa de Alemania ya tiene protagonista definido frente al colombiano Luis Díaz: el VfB Stuttgart, un rival que llega impulsado por la épica, el carácter competitivo y la etiqueta de vigente campeón. El duelo ante el Bayern Múnich promete ser uno de los partidos más atractivos de la temporada europea, no solo por la presencia del extremo guajiro, sino por el contraste de estilos y trayectorias entre ambos equipos.

El Stuttgart selló su clasificación a la final tras una dramática victoria 2-1 frente al SC Freiburg, en un encuentro que se definió en el último suspiro de la prórroga. El equipo suabo mostró resiliencia al remontar un marcador adverso y, cuando todo apuntaba a los penales, encontró el gol definitivo en el minuto 119 gracias al portugués Tiago Tomás. Este desenlace no solo evidencia su capacidad competitiva, sino que también confirma su fortaleza mental en escenarios de alta presión.

Luis Díaz hizo parte de la clasificación de Bayern Múnich a la final de la Copa de Alemania - crédito Thilo Schmuelgen/Reuters

El Stuttgart, en la edición anterior, supo imponerse en el partido decisivo, lo que lo convierte en un rival incómodo para cualquier equipo, incluso para un gigante como el Bayern.

Su recorrido en la presente Copa de Alemania también respalda su candidatura. El equipo dirigido por Sebastian Hoeneß ha superado diferentes fases con solvencia, incluyendo eliminatorias complejas que pusieron a prueba su consistencia. Esa regularidad lo ha llevado nuevamente a Berlín, donde intentará revalidar el título y confirmar su crecimiento competitivo en el fútbol alemán.

Sin embargo, el reto que tendrá enfrente no es menor. El Bayern Múnich, donde milita Luis Díaz, llega como campeón de la Bundesliga y con aspiraciones de conseguir un nuevo triplete. El conjunto bávaro ha mostrado un dominio notable en la temporada, incluso superando al propio Stuttgart en enfrentamientos recientes, como el 4-2 que le permitió asegurar el título liguero.

Tiago Tomas celebra tras anotar el gol de la victoria de Stuttgart ante Friburgo en las semifinales de la Copa de Alemania, el jueves 23 de abril de 2026, en Stuttgart - crédito Tom Weller/dpa vía AP

Antecedentes de Luis Díaz enfrentando al Stuttgart

El primer gran antecedente se dio en su debut oficial con el Bayern, precisamente contra el Stuttgart en la Supercopa alemana. Aquella noche, Díaz no tardó en dejar huella: marcó su primer gol con el club y contribuyó a la victoria 2-1, iniciando así una relación positiva frente a este rival.

A partir de ahí, los enfrentamientos han mantenido una constante: el dominio del Bayern y la influencia directa del colombiano. En la temporada 2025/26, ambos equipos se han cruzado en varias ocasiones, con saldo claramente favorable para el conjunto bávaro, que ha ganado todos los duelos oficiales del curso, incluyendo marcadores contundentes como 5-0 y 4-2.

Uno de los partidos más recientes, clave además para la obtención de la Bundesliga, dejó una actuación sobresaliente de Díaz. En la victoria 4-2 del Bayern sobre Stuttgart, el extremo guajiro fue determinante al aportar dos asistencias en un momento en el que su equipo necesitaba reaccionar tras un empate parcial. Su intervención permitió inclinar el partido y encaminar el título liguero.

Luis Díaz ya enfrentó a Stuttgart, el rival en la final de la Copa de Alemania - crédito Michaela Stache/Reuters

¿Cuál equipo es el favorito en la final?

Desde el punto de vista histórico, el Bayern parte como favorito. Ha dominado los enfrentamientos directos en distintas competiciones, incluyendo la Copa de Alemania, donde registra un balance ampliamente positivo frente al Stuttgart. Sin embargo, las finales suelen ser escenarios impredecibles, y el antecedente reciente del Stuttgart como campeón añade un componente de incertidumbre.

La final está programada para disputarse el 23 de mayo en el estadio Olímpico de Berlín, un escenario emblemático que será testigo de este choque entre tradición y ambición. Para Luis Díaz, el partido representa la oportunidad de sumar un nuevo título en Europa y consolidar su impacto en el Bayern, mientras que para el Stuttgart será la ocasión de confirmar que su éxito no es pasajero, sino parte de un proyecto competitivo en ascenso.