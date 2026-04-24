Colombia

Ofertas de trabajo en el Ministerio de Salud en redes sociales son falsas: esto advirtió la cartera

Expertos recomiendan verificar siempre la autenticidad de la convocatoria en portales estatales y no entregar información confidencial a contactos no comprobados

Guardar
Las publicaciones detectadas ofrecen empleos inexistentes, principalmente para personal de salud, y emplean símbolos institucionales para lograr que ciudadanos entreguen datos personales y realicen pagos no autorizados - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores
Las publicaciones detectadas ofrecen empleos inexistentes, principalmente para personal de salud, y emplean símbolos institucionales para lograr que ciudadanos entreguen datos personales y realicen pagos no autorizados - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores

El Ministerio de Salud advirtió sobre la proliferación de ofertas laborales falsas en diversas redes sociales, identificando el uso indebido de su nombre por parte de la cuenta de TikTok ‘Convocatorias Colombia’.

La entidad alertó que estos anuncios fraudulentos buscan captar información y dinero mediante engaños dirigidos principalmente a profesionales del sector salud.

El Ministerio de Salud emitió esta advertencia ante el incremento de estafas digitales que utilizan convocatorias inexistentes para inducir a error tanto a profesionales de la salud como a la ciudadanía general. La alerta busca prevenir que usuarios sean víctimas de suplantaciones institucionales que promueven procesos ilegítimos de selección y contratación mediante canales no oficiales.

Los fraudes detectados consisten en publicaciones en TikTok que ofrecen puestos como médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, administradores en salud, farmacéuticos e inspectores sanitarios.

Estas ofertas laborales falsas nunca han sido expedidas ni autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, pero se presentan como opciones legítimas para captar datos y cobrar sumas indebidas.

Sena abre convocatoria para técnicos y tecnólogos colombianos interesados en trabajar como reparadores de neumáticos en Ontario, Canadá - crédito Sena
Las vacantes auténticas se comparten exclusivamente a través de portales gubernamentales, por lo que cualquier otra oferta difundida en redes sociales no corresponde a procedimientos válidos y podría constituir fraude - crédito Sena

Las autoridades han identificado que los responsables replican símbolos y lenguaje institucional, aumentando el riesgo de que los interesados no verifiquen autenticidad antes de entregar sus datos personales.

Canales oficiales y recomendaciones para evitar fraudes

El Ministerio de Salud y Protección Social recalcó que toda convocatoria laboral se difunde exclusivamente por sus canales oficiales, como su sitio web y plataformas gubernamentales autorizadas.

La entidad no solicita nunca pagos, información bancaria ni usa intermediarios digitales fuera de los portales institucionales.

Toda oferta válida debe estar publicada en portales oficiales y cumplir con los requisitos normativos vigentes. El Ministerio reiteró que la utilización de medios no oficiales para contacto o intermediación representa una señal directa de posible fraude.

Durante los procesos de selección, la entidad garantiza igualdad de oportunidades y transparencia, sin requerir transferencias de dinero ni datos confidenciales por medios alternativos. Esto busca reducir el margen de acción de los estafadores que insisten en obtener recursos o acceder a información sensible bajo supuestas exigencias administrativas.

Cómo denunciar y proteger los datos personales

Las fuentes resaltaron la urgencia de denunciar cualquier contenido sospechoso ante las autoridades y utilizar mecanismos de reporte que brindan las propias plataformas digitales.

El Ministerio de Salud de Colombia atribuye la crisis del sistema sanitario a las deficiencias administrativas de las EPS - crédito @MinSaludCol/X
Las personas que detecten publicaciones o mensajes sospechosos deben acudir a las autoridades correspondientes y seguir los procedimientos formales de reporte establecidos para evitar la proliferación de delitos informáticos - crédito @MinSaludCol/X

El ministerio afirmó que, al compartir información en sitios no verificados, los usuarios se exponen a riesgos directos sobre la seguridad de sus datos personales, recomendando abstenerse de entregar información a cuentas cuya procedencia no esté confirmada.

El Ministerio aseguró que mantendrá el monitoreo de los entornos digitales, intensificando la protección ciudadana y contrarrestando la difusión de datos ficticios o no comprobados.

El llamado a la prudencia y a la denuncia inmediata de cualquier publicación sospechosa para que las autoridades puedan actuar con celeridad.

La entidad reafirmó el compromiso de informar permanentemente a la sociedad y convocó a los internautas a notificar y reportar los intentos de engaño mediante los canales oficiales, con el fin de contener la expansión de estas modalidades delictivas.

La Secretaría de Hacienda de Bogotá alerta sobre incremento de estafas digitales

La Secretaría de Hacienda de Bogotá advirtió sobre un aumento en las estafas digitales dirigidas a propietarios de vehículos en la ciudad, en plena temporada de pago de impuestos vehiculares.

- crédito Johan Largo/Infobae
- crédito Johan Largo/Infobae

La entidad remarcó que existen portales fraudulentos que suplantan su identidad para obtener datos personales y realizar cobros ilegales, mientras aseguró que el único descuento vigente corresponde al 10% por pronto pago hasta el 15 de mayo.

La Secretaría, subrayó la importancia de utilizar exclusivamente los canales oficiales para evitar caer en estos fraudes.

La administración distrital enfatizó que “no existen beneficios económicos adicionales a los establecidos por la ley”.

Esto significa que cualquier comunicación que prometa descuentos superiores, plazos fuera de la normativa o condiciones excepcionales debe ser considerada sospechosa. Se reiteró que la única rebaja válida actualmente es el mencionado descuento por pronto pago disponible hasta el 15 de mayo.

La modalidad de estafas identificada consiste en la creación de páginas web que replican con alto grado de precisión el diseño, los logotipos y la estructura de la página oficial de la Secretaría de Hacienda de Bogotá.

Los usuarios son inducidos a completar formularios en los que se les solicita información bancaria, datos personales y credenciales financieras. El engaño se ejecuta con tal sofisticación que las víctimas suelen creer que realizan un trámite legítimo, cuando en realidad sus datos terminan en manos de ciberdelincuentes.

Temas Relacionados

Ministerio de SaludProtección de DatosOfertas de trabajo falsasColombia-Noticias

Más Noticias

El Banco de la República le dió más utilidades al gobierno que Ecopetrol, aseguró el gerente de la entidad Leonardo Villar

Las transferencias realizadas por la entidad al Ejecutivo marcaron cifras superiores a las de cualquier otra compañía estatal, respaldadas en la rentabilidad alcanzada con inversiones internacionales y en un entorno de presión fiscal para el país

El Banco de la República le dió más utilidades al gobierno que Ecopetrol, aseguró el gerente de la entidad Leonardo Villar

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras los triunfos de Millonarios y Santa Fe

“Cardenales” y “Embajadores” sumaron en sus respectivos puestos, y comenzaron a consolidarse dentro del grupo de los 8 para disputar los playoffs de las finales del fútbol colombiano

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras los triunfos de Millonarios y Santa Fe

Emprendedor colombiano defendió a Camilo Cifuentes de las críticas de Nicolás Arrieta por la “pornomiseria” en redes

Las redes sociales están al rojo vivo tras el cruce de opiniones por el contenido del influenciador manizaleño, enfrentados por la ética y el verdadero impacto que tienen los videos de ayuda social hechos por creadores digitales colombianos

Emprendedor colombiano defendió a Camilo Cifuentes de las críticas de Nicolás Arrieta por la “pornomiseria” en redes

Moody’s rebajó la calificación crediticia de Ecopetrol: qué significa para la empresa más grande de Colombia

Las recientes decisiones estatales desencadenan nuevos desafíos operativos y financieros para la mayor petrolera colombiana

Moody’s rebajó la calificación crediticia de Ecopetrol: qué significa para la empresa más grande de Colombia

Barra de Atlético Nacional Los del Sur desmintió la versión de las autoridades por batalla campal con hinchas del Junior que dejó dos muertos: “Dispararon de manera directa contra nuestros muchachos”

El grupo de hinchas Verdolaga aseguró que los disparos fueron efectuados por personas de la zona de tolerancia de Santa Fe, en el centro de Bogotá. También hubo velatón y se conocieron las identidades de las víctimas

Barra de Atlético Nacional Los del Sur desmintió la versión de las autoridades por batalla campal con hinchas del Junior que dejó dos muertos: “Dispararon de manera directa contra nuestros muchachos”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Disidentes de las Farc atacaron a tiros una patrulla de la Policía en Miranda, Cauca: habría un civil herido

Dos líderes sociales asesinados el mismo día elevan la preocupación en Cauca: van 46 víctimas en Colombia durante 2026

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Emprendedor colombiano defendió a Camilo Cifuentes de las críticas de Nicolás Arrieta por la “pornomiseria” en redes

Emprendedor colombiano defendió a Camilo Cifuentes de las críticas de Nicolás Arrieta por la “pornomiseria” en redes

⁠Karol G sorprendió a sus fanáticos y estrenó la canción de desamor que presentó en Coachella: esta es la letra completa

Rosana presenta en Bogotá la premiere de su docuserie “¡Mejor Vivir Sin Miedo!”

Carla Giraldo le salió al paso a los rumores de su salida de ‘La casa de los famosos’ tras un audio filtrado

⁠María Fernanda Cabal confesó que tuvo muchas relaciones y que sus novios eran “de todas las nacionalidades”: “Soy muy romántica”

Deportes

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras los triunfos de Millonarios y Santa Fe

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras los triunfos de Millonarios y Santa Fe

Millonarios superó a Deportes Tolima en El Campín y se aferra a la esperanza de clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay 2026

Luis Díaz y el Bayern Múnich ya conocen su rival en la final de la Copa de Alemania

Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe, denunció maltrato de Jonathan Risueño, director técnico de Deportivo Pasto

Juan Pablo Montoya revela uno de sus momentos más complicados en la Fórmula 1: “Nunca tuve el mejor carro”