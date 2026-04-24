Ofertas de trabajo en el Ministerio de Salud en redes sociales son falsas: esto advirtió la cartera

Las publicaciones detectadas ofrecen empleos inexistentes, principalmente para personal de salud, y emplean símbolos institucionales para lograr que ciudadanos entreguen datos personales y realicen pagos no autorizados - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores

El Ministerio de Salud advirtió sobre la proliferación de ofertas laborales falsas en diversas redes sociales, identificando el uso indebido de su nombre por parte de la cuenta de TikTok ‘Convocatorias Colombia’.

La entidad alertó que estos anuncios fraudulentos buscan captar información y dinero mediante engaños dirigidos principalmente a profesionales del sector salud.

El Ministerio de Salud emitió esta advertencia ante el incremento de estafas digitales que utilizan convocatorias inexistentes para inducir a error tanto a profesionales de la salud como a la ciudadanía general. La alerta busca prevenir que usuarios sean víctimas de suplantaciones institucionales que promueven procesos ilegítimos de selección y contratación mediante canales no oficiales.

Los fraudes detectados consisten en publicaciones en TikTok que ofrecen puestos como médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, administradores en salud, farmacéuticos e inspectores sanitarios.

Estas ofertas laborales falsas nunca han sido expedidas ni autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, pero se presentan como opciones legítimas para captar datos y cobrar sumas indebidas.

Las vacantes auténticas se comparten exclusivamente a través de portales gubernamentales, por lo que cualquier otra oferta difundida en redes sociales no corresponde a procedimientos válidos y podría constituir fraude - crédito Sena

Las autoridades han identificado que los responsables replican símbolos y lenguaje institucional, aumentando el riesgo de que los interesados no verifiquen autenticidad antes de entregar sus datos personales.

Canales oficiales y recomendaciones para evitar fraudes

El Ministerio de Salud y Protección Social recalcó que toda convocatoria laboral se difunde exclusivamente por sus canales oficiales, como su sitio web y plataformas gubernamentales autorizadas.

La entidad no solicita nunca pagos, información bancaria ni usa intermediarios digitales fuera de los portales institucionales.

Toda oferta válida debe estar publicada en portales oficiales y cumplir con los requisitos normativos vigentes. El Ministerio reiteró que la utilización de medios no oficiales para contacto o intermediación representa una señal directa de posible fraude.

Durante los procesos de selección, la entidad garantiza igualdad de oportunidades y transparencia, sin requerir transferencias de dinero ni datos confidenciales por medios alternativos. Esto busca reducir el margen de acción de los estafadores que insisten en obtener recursos o acceder a información sensible bajo supuestas exigencias administrativas.

Cómo denunciar y proteger los datos personales

Las fuentes resaltaron la urgencia de denunciar cualquier contenido sospechoso ante las autoridades y utilizar mecanismos de reporte que brindan las propias plataformas digitales.

Las personas que detecten publicaciones o mensajes sospechosos deben acudir a las autoridades correspondientes y seguir los procedimientos formales de reporte establecidos para evitar la proliferación de delitos informáticos - crédito @MinSaludCol/X

El ministerio afirmó que, al compartir información en sitios no verificados, los usuarios se exponen a riesgos directos sobre la seguridad de sus datos personales, recomendando abstenerse de entregar información a cuentas cuya procedencia no esté confirmada.

El Ministerio aseguró que mantendrá el monitoreo de los entornos digitales, intensificando la protección ciudadana y contrarrestando la difusión de datos ficticios o no comprobados.

El llamado a la prudencia y a la denuncia inmediata de cualquier publicación sospechosa para que las autoridades puedan actuar con celeridad.

La entidad reafirmó el compromiso de informar permanentemente a la sociedad y convocó a los internautas a notificar y reportar los intentos de engaño mediante los canales oficiales, con el fin de contener la expansión de estas modalidades delictivas.

La Secretaría de Hacienda de Bogotá alerta sobre incremento de estafas digitales

La Secretaría de Hacienda de Bogotá advirtió sobre un aumento en las estafas digitales dirigidas a propietarios de vehículos en la ciudad, en plena temporada de pago de impuestos vehiculares.

- crédito Johan Largo/Infobae

La entidad remarcó que existen portales fraudulentos que suplantan su identidad para obtener datos personales y realizar cobros ilegales, mientras aseguró que el único descuento vigente corresponde al 10% por pronto pago hasta el 15 de mayo.

La Secretaría, subrayó la importancia de utilizar exclusivamente los canales oficiales para evitar caer en estos fraudes.

La administración distrital enfatizó que “no existen beneficios económicos adicionales a los establecidos por la ley”.

Esto significa que cualquier comunicación que prometa descuentos superiores, plazos fuera de la normativa o condiciones excepcionales debe ser considerada sospechosa. Se reiteró que la única rebaja válida actualmente es el mencionado descuento por pronto pago disponible hasta el 15 de mayo.

La modalidad de estafas identificada consiste en la creación de páginas web que replican con alto grado de precisión el diseño, los logotipos y la estructura de la página oficial de la Secretaría de Hacienda de Bogotá.

Los usuarios son inducidos a completar formularios en los que se les solicita información bancaria, datos personales y credenciales financieras. El engaño se ejecuta con tal sofisticación que las víctimas suelen creer que realizan un trámite legítimo, cuando en realidad sus datos terminan en manos de ciberdelincuentes.