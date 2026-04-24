Moody’s rebajó la calificación crediticia de Ecopetrol: qué significa para la empresa más grande de Colombia

La evaluación reciente de la entidad internacional se basa en el incremento de la intervención gubernamental en la petrolera estatal y en la reducción de la autonomía operativa que exhibe la compañía energética colombiana - crédito Philippe Wojazer / Reuters

Moody’s redujo la calificación crediticia global de Ecopetrol y modificó su perspectiva de estable a negativa, citando como principal causa la intensificación de la injerencia política del gobierno de Colombia en la administración de la petrolera estatal.

La medida refleja inquietudes sobre la previsibilidad del respaldo financiero del accionista mayoritario y el debilitamiento de la autonomía corporativa de la compañía, según documentación obtenida por El Tiempo.

La agencia estadounidense tomó esta decisión al rebajar la nota de Ecopetrol de Ba1 a Ba2 y cambiar la calificación individual (BCA) a b1, argumentando riesgos asociados tanto al control político del gobierno como a la incertidumbre en el cumplimiento de pagos estatales y las recientes modificaciones en la alta dirección de la empresa.

Moody’s advirtió que las condiciones actuales aumentan la vulnerabilidad financiera y de gobernanza, pudiendo afectar la operación, la liquidez y futuras adquisiciones del conglomerado energético.

Los factores de riesgo político y la influencia estatal en Ecopetrol

Moody’s Ratings subrayó que “la interferencia gubernamental es un elemento fundamental de la rebaja de la calificación y una menor previsibilidad y puntualidad de los mecanismos de apoyo”.

El informe de la calificadora estimó que la “política gubernamental añade dos escalones al riesgo financiero de la empresa”, lo que provocó la degradación desde Ba1 a Ba2.