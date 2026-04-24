Colombia

Moody’s rebajó la calificación crediticia de Ecopetrol: qué significa para la empresa más grande de Colombia

Las recientes decisiones estatales desencadenan nuevos desafíos operativos y financieros para la mayor petrolera colombiana

Guardar
La evaluación reciente de la entidad internacional se basa en el incremento de la intervención gubernamental en la petrolera estatal y en la reducción de la autonomía operativa que exhibe la compañía energética colombiana - crédito Philippe Wojazer / Reuters
La evaluación reciente de la entidad internacional se basa en el incremento de la intervención gubernamental en la petrolera estatal y en la reducción de la autonomía operativa que exhibe la compañía energética colombiana - crédito Philippe Wojazer / Reuters

Moody’s redujo la calificación crediticia global de Ecopetrol y modificó su perspectiva de estable a negativa, citando como principal causa la intensificación de la injerencia política del gobierno de Colombia en la administración de la petrolera estatal.

La medida refleja inquietudes sobre la previsibilidad del respaldo financiero del accionista mayoritario y el debilitamiento de la autonomía corporativa de la compañía, según documentación obtenida por El Tiempo.

La agencia estadounidense tomó esta decisión al rebajar la nota de Ecopetrol de Ba1 a Ba2 y cambiar la calificación individual (BCA) a b1, argumentando riesgos asociados tanto al control político del gobierno como a la incertidumbre en el cumplimiento de pagos estatales y las recientes modificaciones en la alta dirección de la empresa.

Moody’s advirtió que las condiciones actuales aumentan la vulnerabilidad financiera y de gobernanza, pudiendo afectar la operación, la liquidez y futuras adquisiciones del conglomerado energético.

Los factores de riesgo político y la influencia estatal en Ecopetrol

Moody’s Ratings subrayó que “la interferencia gubernamental es un elemento fundamental de la rebaja de la calificación y una menor previsibilidad y puntualidad de los mecanismos de apoyo”.

El informe de la calificadora estimó que la “política gubernamental añade dos escalones al riesgo financiero de la empresa”, lo que provocó la degradación desde Ba1 a Ba2.

Temas Relacionados

EcopetrolMoody's RatingsCalificación CrediticiaGobierno CorporativoColombia-Noticias

Más Noticias

El Banco de la República le dió más utilidades al gobierno que Ecopetrol, aseguró el gerente de la entidad Leonardo Villar

Las transferencias realizadas por la entidad al Ejecutivo marcaron cifras superiores a las de cualquier otra compañía estatal, respaldadas en la rentabilidad alcanzada con inversiones internacionales y en un entorno de presión fiscal para el país

El Banco de la República le dió más utilidades al gobierno que Ecopetrol, aseguró el gerente de la entidad Leonardo Villar

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras los triunfos de Millonarios y Santa Fe

“Cardenales” y “Embajadores” sumaron en sus respectivos puestos, y comenzaron a consolidarse dentro del grupo de los 8 para disputar los playoffs de las finales del fútbol colombiano

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras los triunfos de Millonarios y Santa Fe

Emprendedor colombiano defendió a Camilo Cifuentes de las críticas de Nicolás Arrieta por la “pornomiseria” en redes

Las redes sociales están al rojo vivo tras el cruce de opiniones por el contenido del influenciador manizaleño, enfrentados por la ética y el verdadero impacto que tienen los videos de ayuda social hechos por creadores digitales colombianos

Emprendedor colombiano defendió a Camilo Cifuentes de las críticas de Nicolás Arrieta por la “pornomiseria” en redes

Barra de Atlético Nacional Los del Sur desmintió la versión de las autoridades por batalla campal con hinchas del Junior que dejó dos muertos: “Dispararon de manera directa contra nuestros muchachos”

El grupo de hinchas Verdolaga aseguró que los disparos fueron efectuados por personas de la zona de tolerancia de Santa Fe, en el centro de Bogotá. También hubo velatón y se conocieron las identidades de las víctimas

Barra de Atlético Nacional Los del Sur desmintió la versión de las autoridades por batalla campal con hinchas del Junior que dejó dos muertos: “Dispararon de manera directa contra nuestros muchachos”

Petro le hizo fuerte reclamo a Paloma Valencia por demanda contra la Reforma Pensional: “Deje usted de ayudar a estafadores”

El presidente de la república argumentó que el Gobierno nacional destina $12 billones anuales a Colpensiones para asegurar el pago de las pensiones, rechazando la versión de que la administración obtenga recursos

Petro le hizo fuerte reclamo a Paloma Valencia por demanda contra la Reforma Pensional: “Deje usted de ayudar a estafadores”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Disidentes de las Farc atacaron a tiros una patrulla de la Policía en Miranda, Cauca: habría un civil herido

Dos líderes sociales asesinados el mismo día elevan la preocupación en Cauca: van 46 víctimas en Colombia durante 2026

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Emprendedor colombiano defendió a Camilo Cifuentes de las críticas de Nicolás Arrieta por la “pornomiseria” en redes

Emprendedor colombiano defendió a Camilo Cifuentes de las críticas de Nicolás Arrieta por la “pornomiseria” en redes

⁠Karol G sorprendió a sus fanáticos y estrenó la canción de desamor que presentó en Coachella: esta es la letra completa

Rosana presenta en Bogotá la premiere de su docuserie “¡Mejor Vivir Sin Miedo!”

Carla Giraldo le salió al paso a los rumores de su salida de ‘La casa de los famosos’ tras un audio filtrado

⁠María Fernanda Cabal confesó que tuvo muchas relaciones y que sus novios eran “de todas las nacionalidades”: “Soy muy romántica”

Deportes

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras los triunfos de Millonarios y Santa Fe

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras los triunfos de Millonarios y Santa Fe

Millonarios superó a Deportes Tolima en El Campín y se aferra a la esperanza de clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay 2026

Luis Díaz y el Bayern Múnich ya conocen su rival en la final de la Copa de Alemania

Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe, denunció maltrato de Jonathan Risueño, director técnico de Deportivo Pasto

Juan Pablo Montoya revela uno de sus momentos más complicados en la Fórmula 1: “Nunca tuve el mejor carro”