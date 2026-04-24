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Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe, denunció maltrato de Jonathan Risueño, director técnico de Deportivo Pasto

El delantero del equipo bogotano expuso en rueda de prensa que el entrenador del elenco pastuso se comportó de forma irrespetuosa y le hizo una invitación

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Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, denunció que Jonathan Risueño, entrenador del Deportivo Pasto, fue irrespetuoso con ellos durante el partido y lo invitó a que respete y disfrute de Colombia - crédito Dimayor

Independiente Santa Fe ganó 2-1 ante Deportivo Pasto en un duelo válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-1. Este triunfo le permitió a los Leones ingresar de forma parcial al grupo de los ocho clasificados a los cuartos de final del torneo, son séptimos con 26 puntos.

Al final del partido, Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, denunció que Jonathan Risueño, director técnico de Deportivo Pasto, había sido irrespetuoso con ellos durante el partido, sobre todo en el primer tiempo.

Jonathan Risueño, entrenador español actualmente al frente de Deportivo Pasto, se defendió de la denuncia de Hugo Rodallega asegurando que lo que pasa dentro de la cancha se debe quedar allí - crédito Dimayor

“No quisiera dejar pasar este momento y decirle al ‘profe’ Risueño que está mostrando que con trabajo se puede salir adelante, con un grupo de jugadores que tiene ambición y que tiene ganas, han conseguido una clasificación anticipada, se han comportado muy bien a la hora de jugar al fútbol, pero con mucho respeto, invitarlo a que respete, invitarlo a que disfrute del fútbol colombiano, que marque diferencia, que intente ganar, que lo haga como lo está haciendo, pero que le baje un poco a su intensidad porque está siendo muy irrespetuoso, por lo menos con nosotros hoy. Durante todo el primer tiempo, cuando alguien de nosotros de acercaba al punto donde él estaba, estaba faltándonos al respeto diciendo que éramos muy malos, que no jugábamos a nada”, expresó el futbolista, con pasado en el exterior.

Precisamente, a esa experiencia también se refirió Rodallega. “Señor, le quiero decir que yo jugué 18 años por fuera de Colombia y uno como extranjero lo que debe hacer es disfrutar el país al que vaya. Los anfitriones acá somos nosotros, usted es el visitante, tiene trabajo acá en Colombia, todo el mundo se prepara, le han salido bien las cosas con Pasto, le deseo lo mejor, pero de seguro que con respeto va a llegar mucho más lejos”, aseguró el número 11 del ‘León’.

Hugo Rodallega fue el capitán de Independiente Santa Fe en su victoria 2-1 ante Deportivo Pasto - @santafe_oficial/Instagram
Hugo Rodallega fue el capitán de Independiente Santa Fe en su victoria 2-1 ante Deportivo Pasto - crédito @santafe_oficial/Instagram

La respuesta de Jonathan Risueño

Jonathan Risueño respondió en rueda de prensa a las declaraciones del delantero. Aclaró que en ese instante no conocía sus palabras, pero le causó extrañeza, pues considera que lo ocurrido durante el partido no debería trascender fuera de él. Aseguró que le guarda respeto, aunque no percibe que se haya presentado una situación de mayor relevancia.

¿Cómo se desarrolló el partido?

El partido entre Deportivo Pasto y Independiente Santa Fe se convirtió en uno de los duelos más determinantes de la Liga BetPlay 2026, especialmente para el conjunto bogotano, que llegó con la obligación de sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación. El compromiso fue clave para las aspiraciones del León, que necesitaba los tres puntos para acercarse al grupo de los ocho y no depender de otros resultados en la recta final del campeonato.

Ya está listo el máximo escenario de los pastusos para albergar a los jugadores del Deportivo Pasto y de Independiente Santa Fe - crédito @deportivopastooficial/Instagram
El máximo escenario de los pastusos albergó a los jugadores del Deportivo Pasto y de Independiente Santa Fe - crédito @deportivopastooficial/Instagram

El escenario fue el estadio Departamental Libertad de Pasto, una plaza históricamente complicada por la altura y el rendimiento del equipo local. Allí, el conjunto nariñense salió a imponer condiciones, consciente de su fortaleza en casa y de la importancia de seguir sumando para consolidarse en los puestos de privilegio. Por su parte, Santa Fe llegó con presión, pero también con motivación tras resultados recientes que habían reactivado su ataque y mejorado su diferencia de gol.

Durante el desarrollo del encuentro, la intensidad fue protagonista. Pasto buscó el arco rival con insistencia, generando aproximaciones constantes y aprovechando los espacios, mientras que Santa Fe intentó responder con orden defensivo y transiciones rápidas. El primer tiempo mostró un juego disputado, con opciones para ambos lados, faltas recurrentes y una lucha fuerte en el mediocampo, reflejo de lo mucho que estaba en juego para los dos equipos.

El contexto del partido aumentó la tensión: a falta de pocas jornadas para el cierre del todos contra todos, el margen de error era mínimo. Para Santa Fe, una victoria significaba dar un paso firme hacia la clasificación; un tropiezo, en cambio, lo dejaba dependiendo de otros resultados. En contraste, Deportivo Pasto ya había mostrado una campaña sólida, incluso posicionándose en la parte alta de la tabla, lo que le permitía afrontar el duelo con mayor tranquilidad, pero sin bajar la intensidad.

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