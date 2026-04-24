Colombia

Barra de Atlético Nacional Los del Sur desmintió la versión de las autoridades por batalla campal con hinchas del Junior que dejó dos muertos: “Dispararon de manera directa contra nuestros muchachos”

El grupo de hinchas Verdolaga aseguró que los disparos fueron efectuados por personas de la zona de tolerancia de Santa Fe, en el centro de Bogotá. También hubo velatón y se conocieron las identidades de las víctimas

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créditos @bogotaverdolagaoficial/IG | Mebog
Dos de los seis heridos (tres por arma de fuego y tres por arma cortopunzante) e hinchas de Atlético Nacional perdieron la vida - créditos @bogotaverdolagaoficial/IG | Mebog

Luego de los respectivos comunicados que compartieron el jueves 23 de abril las barras bravas de Atlético Nacional (Los del Sur —LDS—) y Junior (La banda de los Kuervos), por parte de la hinchada Verdolaga se conoció un detalle inédito hasta el momento, y que se suma los señalamientos por parte del colectivo de barristas hacia el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog).

Todo se reveló antes del inicio de la velatón que se llevó a cabo la noche del mismo jueves en la plazoleta de La Rebeca, en el centro de Bogotá.

Todo se conoció después de una primera publicación efectuada la mañana del mismo jueves, y un día después de lo que fue la batalla campal que se armó entre simpatizantes de ambos bandos que se encontraron en un punto ubicado en la zona de tolerancia del barrio Santa Fe (localidad de Los Mártires), pasadas las 8:00 p. m. del miércoles 22 de abril de 2026.

En la declaración del general Cristancho se afirmó que una persona accionó un arma de fuego, y que luego de la confrontación entre los hinchas de Nacional, que iban caminando hacia la plazoleta de La Rebeca, a pocos metros de la calle 26 (avenida El Dorado) con carrera Décima, y se encontraron con los hinchas rojiblancos.

Un oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) brinda declaraciones a múltiples medios de comunicación. La escena nocturna presenta un entorno urbano con cinta policial amarilla visible. Micrófonos de Citytv, Noticias RCN y otros están presentes. Las declaraciones giran en torno al fallecimiento de dos hinchas del equipo Nacional a raíz de una riña en el centro de Bogotá. Este video es una cobertura periodística de un evento.

Todo terminó en una confrontación con persecución que culminó en la zona de tolerancia, y de donde habría salido la persona que accionó el revólver que acabó con la vida de dos de los seguidores del cuadro Verdolaga: Daniel y Sebastián.

Del total de los heridos iniciales que fueron seis, tres con arma de fuego y tres con arma cortopunzante, otro cuatro jóvenes siguen recibiendo atención médica.

“Rechazamos tajantemente las declaraciones entregadas a los medios de comunicación por el Brigadier Giovanni Cristancho, quien se pronunció sobre lo sucedido sin que, hasta el momento, exista una línea clara y concluyente de investigación”, destacó el comunicado de LDS.

Según la publicación del colectivo de barristas, “este tipo de afirmaciones dejan en entredicho el proceder institucional y evidencian la grave problemática de seguridad que enfrenta el centro de la ciudad”.

En su comunicado, LDS precisó que “para nadie es un secreto la situación que desde hace tiempo se vive en el sector del Santa Fe”.

crédito @bogotaverdolagaoficial/IG
crédito @bogotaverdolagaoficial/IG

Por todo lo anterior, “consideramos preocupante que se pretenda reducir esta tragedia a un simple enfrentamiento entre hinchas, desviando la atención de los verdaderos problemas de orden público y de las estructuras criminales que operan en la zona”, explica la barra brava de Atlético Nacional en el documento.

La versión de los hinchas de Atlético Nacional

En el comunicado se describió cómo fue que se inició la batalla, según la versión de

“De acuerdo con la realidad de los hechos, algunos de nuestros integrantes se dirigían por la Avenida Caracas hacia la plazoleta de La Rebeca, lugar donde cada miércoles realizamos nuestra reunión habitual como barra”, inicia el relato, y en principio reafirma lo que señaló el general Cristancho.

Dentro de lo que destacó el colectivo de barristas, “en ese trayecto se encontraron con un grupo de hinchas de otro equipo, con quienes se presentó una discusión que posteriormente derivó en enfrentamientos”.

Lo más delicado en esta versión es que según los hinchas Verdolagas, “los hechos ocurrieron frente a la zona de tolerancia del barrio Santa Fe, lugar del que salieron personas ajenas a las barras y que, sin mediar palabra, dispararon de manera directa contra nuestros muchachos”.

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