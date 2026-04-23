Colombia

Cómo funciona ‘Pedir plata’, la herramienta de Nequi que permite recuperar transferencias erróneas y refuerza el control en las operaciones

Consejos sobre comprobación de datos y el uso de códigos QR minimizan las equivocaciones al usar servicios digitales para pagos y solicitudes

Guardar
Evite hacer transacciones de alto valor a la hora de vender un producto por redes sociales a finales de semana, y menos los sábados o domingos - créditos Pixabay | Nequi/Facebook
Un proceso de reembolso tras un envío erróneo requiere la aprobación de quien recibió el monto, ya que el sistema de Nequi no puede revertir, por sí solo, una transferencia culminada dentro de la aplicación - créditos Nequi/Facebook

Nequi aclaró cómo opera su herramienta ‘Pedir plata’, destacando que la devolución de fondos por transferencias erróneas no es automática y depende siempre del receptor, según informó Portafolio.

La función ‘Pedir plata’ permite a los usuarios de Nequi solicitar dinero a otros dentro de la aplicación, ya sea para dividir cuentas, cobrar deudas o gestionar envíos realizados por error.

Si se envía una suma equivocada, la devolución requiere la aprobación voluntaria del destinatario, ya que la plataforma no puede revertir ni debitar transacciones completadas de manera unilateral debido a regulaciones legales.

Nequi, en diálogo con el medio económico Portafolio, detalla que la opción ‘Pedir plata’ no es una novedad reciente ni una respuesta exclusiva a los errores de transferencia.

La integración Payoneer-Nequi permite transacciones accesibles para emprendedores y freelancers que operan con clientes en mercados extranjeros - crédito Nequi
Una alternativa disponible desde hace años ofrece la opción de organizar pagos y cobros entre usuarios en Colombia, facilitando la gestión financiera cotidiana y colaborativa en la plataforma digital - crédito Nequi

La funcionalidad ha estado disponible desde hace varios años para todos los usuarios en Colombia y fue diseñada como recurso para organizar pagos o solicitudes de dinero entre personas. Nequi enfatizó que la herramienta sigue cumpliendo su propósito de facilitar la gestión de dinero para sus más de 27 millones de usuarios.

Usos cotidianos de ’pedir plata’ en Nequi

La función resulta práctica para quienes desean dividir gastos de salidas, viajes o actividades grupales, así como para solicitar reembolsos tras una compra compartida.

Los casos más habituales incluyen cobrar a amigos tras compartir comidas o coordinar pagos entre varios usuarios.

El empleo diario de esta herramienta permite organizar pagos y solicitudes tanto recurrentes como espontáneas.

Qué hacer si se envía dinero por error

De acuerdo con Nequi, en caso de realizar una transferencia errónea, el usuario puede solicitar la devolución desde el historial de movimientos. El proceso inicia al seleccionar la transacción equivocada y activar la opción correspondiente para pedir el reembolso.

El sistema genera una notificación dirigida al destinatario, informándole sobre la solicitud.

Sin embargo, según informó Nequi al medio mencionado, la devolución del dinero no es automática y depende exclusivamente de la aceptación del receptor.

La empresa recalca sus límites legales y regulatorios: solo puede actuar como intermediaria y facilitar el contacto, pero no tiene la facultad de revertir ni debitar fondos una vez finalizada la operación.

Esto deja en manos del destinatario la decisión sobre la devolución, por lo que la plataforma únicamente notifica y no interviene en el saldo de la otra parte.

Consejos de seguridad para transferencias en Nequi

Frente a estas restricciones, Nequi recomienda revisar cuidadosamente los datos antes de cada envío para prevenir equivocaciones. Portafolio consigna que las sugerencias incluyen “confirmar siempre la información antes de enviar” y asegurarse de que se trata del destinatario correcto.

Asimismo, la entidad aconseja utilizar el código QR como alternativa a la digitación manual, ya que contribuye a reducir errores y facilita la operación, beneficiando especialmente a quienes realizan transferencias frecuentes.

Temas Relacionados

NequiColombiaPagos DigitalesEducación FinancieraColombia-Noticias

Más Noticias

James Rodríguez vuelve a estar todo el partido en el banco de suplentes con Minnesota: esto dicen en Estados Unidos

Hinchas del colombiano que llegaron al Toyota Stadium de Dallas para ver al capitán de la selección Colombia expresaron su descontento y quedó registrado en la transmisión por televisión

James Rodríguez vuelve a estar todo el partido en el banco de suplentes con Minnesota: esto dicen en Estados Unidos

Claudia López propuso realizar tres debates de una hora con todos los candidatos presidenciales: “La ley lo obliga”

La exalcaldesa de Bogotá y hoy candidata presidencial recordó que los espacios de discusión están regidos bajo la Ley de Garantías Electorales

Claudia López propuso realizar tres debates de una hora con todos los candidatos presidenciales: “La ley lo obliga”

Accidente en la vía a La Línea dejó varios heridos y cierre total del corredor entre Tolima y Quindío

El cierre total del famoso corredor, tras la colisión de una chiva con miembros de la comunidad indígena Misak, ha desatado caos en la movilidad mientras las autoridades investigan las causas y buscan habilitar pronto el paso

Accidente en la vía a La Línea dejó varios heridos y cierre total del corredor entre Tolima y Quindío

Amigo de Aida Victoria Merlano reveló cómo fueron los últimos cumpleaños de la ‘influencer’ y arremetió contra sus exparejas

Diego Camacho contó las anécdotas que enfrentó en el pasado junto a la barranquillera, mencionando los regalos de Westcol y la falta de atención que tenía por parte de ‘El Agropecuario’

Amigo de Aida Victoria Merlano reveló cómo fueron los últimos cumpleaños de la ‘influencer’ y arremetió contra sus exparejas

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 23 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 23 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

ENTRETENIMIENTO

Amigo de Aida Victoria Merlano reveló cómo fueron los últimos cumpleaños de la ‘influencer’ y arremetió contra sus exparejas

Amigo de Aida Victoria Merlano reveló cómo fueron los últimos cumpleaños de la ‘influencer’ y arremetió contra sus exparejas

Por qué las parejas actuales evitan el matrimonio, según influenciadora colombiana: “Les voy a decir lo que nadie se atreve”

El regreso de Karina García a ‘La casa de los famosos’ desató antiguos conflictos: “Les llegó su regalito”

Así quedó la placa parcial de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia’: hubo sanciones para los participantes

La Liendra intentó infiltrarse a una zona de tolerancia en Medellín para un nuevo documental: así le fue

Deportes

James Rodríguez vuelve a estar todo el partido en el banco de suplentes con Minnesota: esto dicen en Estados Unidos

James Rodríguez vuelve a estar todo el partido en el banco de suplentes con Minnesota: esto dicen en Estados Unidos

Millonarios FC vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que define el futuro del Embajador en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

La Liga BetPlay se puso al día en el calendario: así quedó la lucha por clasificar a las finales, ocho equipos tras un cupo

Así calificó la prensa alemana a Luis Díaz tras su gol en la clasificación del Bayern Múnich a la final de la Copa de Alemania: “Incomodó”

América de Cali derrotó 2-1 a Fortaleza en Bogotá y selló su clasificación a playoffs