Cómo funciona ‘Pedir plata’, la herramienta de Nequi que permite recuperar transferencias erróneas y refuerza el control en las operaciones

Un proceso de reembolso tras un envío erróneo requiere la aprobación de quien recibió el monto, ya que el sistema de Nequi no puede revertir, por sí solo, una transferencia culminada dentro de la aplicación - créditos Nequi/Facebook

Nequi aclaró cómo opera su herramienta ‘Pedir plata’, destacando que la devolución de fondos por transferencias erróneas no es automática y depende siempre del receptor, según informó Portafolio.

La función ‘Pedir plata’ permite a los usuarios de Nequi solicitar dinero a otros dentro de la aplicación, ya sea para dividir cuentas, cobrar deudas o gestionar envíos realizados por error.

Si se envía una suma equivocada, la devolución requiere la aprobación voluntaria del destinatario, ya que la plataforma no puede revertir ni debitar transacciones completadas de manera unilateral debido a regulaciones legales.

Nequi, en diálogo con el medio económico Portafolio, detalla que la opción ‘Pedir plata’ no es una novedad reciente ni una respuesta exclusiva a los errores de transferencia.

Una alternativa disponible desde hace años ofrece la opción de organizar pagos y cobros entre usuarios en Colombia, facilitando la gestión financiera cotidiana y colaborativa en la plataforma digital - crédito Nequi

La funcionalidad ha estado disponible desde hace varios años para todos los usuarios en Colombia y fue diseñada como recurso para organizar pagos o solicitudes de dinero entre personas. Nequi enfatizó que la herramienta sigue cumpliendo su propósito de facilitar la gestión de dinero para sus más de 27 millones de usuarios.

Usos cotidianos de ’pedir plata’ en Nequi

La función resulta práctica para quienes desean dividir gastos de salidas, viajes o actividades grupales, así como para solicitar reembolsos tras una compra compartida.

Los casos más habituales incluyen cobrar a amigos tras compartir comidas o coordinar pagos entre varios usuarios.

El empleo diario de esta herramienta permite organizar pagos y solicitudes tanto recurrentes como espontáneas.

Qué hacer si se envía dinero por error

De acuerdo con Nequi, en caso de realizar una transferencia errónea, el usuario puede solicitar la devolución desde el historial de movimientos. El proceso inicia al seleccionar la transacción equivocada y activar la opción correspondiente para pedir el reembolso.

El sistema genera una notificación dirigida al destinatario, informándole sobre la solicitud.

Sin embargo, según informó Nequi al medio mencionado, la devolución del dinero no es automática y depende exclusivamente de la aceptación del receptor.

La empresa recalca sus límites legales y regulatorios: solo puede actuar como intermediaria y facilitar el contacto, pero no tiene la facultad de revertir ni debitar fondos una vez finalizada la operación.

Esto deja en manos del destinatario la decisión sobre la devolución, por lo que la plataforma únicamente notifica y no interviene en el saldo de la otra parte.

Consejos de seguridad para transferencias en Nequi

Frente a estas restricciones, Nequi recomienda revisar cuidadosamente los datos antes de cada envío para prevenir equivocaciones. Portafolio consigna que las sugerencias incluyen “confirmar siempre la información antes de enviar” y asegurarse de que se trata del destinatario correcto.

Asimismo, la entidad aconseja utilizar el código QR como alternativa a la digitación manual, ya que contribuye a reducir errores y facilita la operación, beneficiando especialmente a quienes realizan transferencias frecuentes.