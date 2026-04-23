Colombia

Paloma Valencia siguió ‘tirándole’ a Iván Cepeda y dijo cuál es la diferencia entre ambos: “Para mí todos los criminales deben ir a la cárcel”

La candidata del Centro Democrático difundió en X un enfrentamiento que tuvo con el aspirante del Pacto Histórico en el Congreso, insistiendo en la necesidad de sancionar a todos los delincuentes sin distinciones

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Paloma Valencia afirmó que Iván Cepeda ha defendido a personajes como Jesús Santrich e Iván Márquez, a quienes considera responsables de actos terroristas y de generar más polarización en Colombia - crédito Colprensa
Paloma Valencia recordó tenso cruce con Iván Cepeda en el Congreso sobre grupos criminales en Colombia - crédito Colprensa

El martes 21 de abril de 2026, el Congreso de Colombia fue escenario de un fuerte intercambio entre los candidatos presidenciales Paloma Valencia e Iván Cepeda durante una plenaria, lo que puso de manifiesto las profundas divisiones respecto a la política de paz promovida por el Gobierno.

El episodio evidenció la confrontación directa entre dos figuras clave del Senado, motivada por la estrategia oficial de negociación con grupos armados y el debate sobre el legado de la violencia en Colombia.

La discusión se intensificó cuando el aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda, reconocido promotor de procesos de diálogo con organizaciones insurgentes, afirmó: “Es que yo soy arquitecto de una política de paz porque sí, el problema es con ustedes”. Con esta frase, el senador defendió las iniciativas gubernamentales orientadas a reducir la confrontación armada y buscar acuerdos políticos.

Tras lo anterior, la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia, respondió con contundencia: “Porque esa ha sido la política de la izquierda, legitimar la violencia guerrillera que ha matado tantos compatriotas”.

La legisladora enfatizó: “La diferencia entre usted y yo es que para mí todos los criminales son criminales y no me gusta la representación política de los paramilitares ni de los guerrilleros, de ninguno”.

Durante su intervención, la senadora cuestionó los alcances de los acuerdos de cese al fuego y los beneficios políticos para actores armados.

Su paz total, que le ha dado 733 días de cese al fuego a “Calarcá”, ha servido para que esa organización crezca, se tome territorios, asesine a los colombianos, los extorsione, los secuestre, y ustedes le llaman a eso paz. No me haga reír. Paz para los violentos, pero no para los colombianos”, expresó Valencia en el recinto legislativo, recibiendo aplausos de algunos presentes.

El choque incluyó referencias directas a antecedentes judiciales y a la relación de figuras políticas con grupos armados.

Valencia reiteró: “Yo no aparezco en los computadores de ningún criminal. Ningún grupo armado ha dicho que yo le organice la política de las manifestaciones. Yo no tengo fotos con los asesinos de Miguel Uribe Turbay”.

En redes sociales, la senadora profundizó su crítica, al publicar el anterior agarrón con Cepeda acompañado del mensaje: “Cepeda, no me haga reír. La diferencia entre usted y yo es simple: para mí todos los criminales son criminales y deben ir a la cárcel, yo no sacrifico la paz de los colombianos para quedar bien con ellos. No doy beneficios ni aparezco abrazada en fotos con los asesinos de Miguel Uribe”.

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