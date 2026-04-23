Petro volvió a cuestionar la decisión del Banco de la República de fijar la tasa de interés en 11,25%: “El único país del mundo que decidió subirla”

Gustavo Petro y Banco de la República mantienen tensiones por la tasa de interés - crédito Banco de la República/Luisa González/REUTERS

Durante la presentación de la noticia en el Foro de Política Monetaria, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó la extinción de toda obligación pendiente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El alto funcionario precisó que “no tenemos deuda con el FMI”, descartando planes próximos de recurrir a mecanismos de financiamiento similares, y destacó que la línea de crédito flexible solo fue utilizada en el contexto de la pandemia de covid-19. El crédito permitió abastecerse de vacunas y sostener los programas sociales y económicos que exigió la emergencia sanitaria, indicó Ávila.

Germán Ávila sostuvo que no se entiende la decisión del emisor - crédito Minsiterio de Hacienda

La relevancia de este pago se reflejó en la reciente revisión macroeconómica de la Misión del Artículo IV del FMI. Por primera vez en varios años, Colombia se presentó ante el organismo sin obligaciones financieras pendientes, un hecho que influyó en la dinámica habitual de las consultas técnicas.

El manejo de las tasas de interés por parte de los bancos centrales en el mundo reveló el carácter “campeón” de Colombia, según la comparación internacional de decisiones tomadas durante la coyuntura inflacionaria actual.

“Colombia nunca había sido tan campeona, nunca había sobresalido tanto como lo que sucede al comparar al Banco de la República de Colombia con el resto de los bancos centrales del mundo”, dijo Ávila.

El titular de cartera agregó que “el único país del mundo que, ante una coyuntura como la que estamos viviendo, toma la decisión de subir doscientos puntos la tasa de interés es Colombia. El único país en el mundo que se le ocurre subir doscientos puntos es Colombia”.

El presidente de la República dijo que la elección del emisor no se explica en la coyuntura inflacionaria actual - crédito @petrogustavo/X

Tras la declaración del ministro de Hacienda, el presidente de la República, Gustavo Petro, respaldó la postura de Ávila y aprovechó para cuestionar la pertinencia de la decisión del Banco de la República de aumentar la tasa de interés a 11,25%.

En paralelo, señaló que no entiende por qué se mantiene el indicador, teniendo en cuenta que otros países actuaron de manera contraria.

“Dice el ministro de hacienda, Germán Ávila, el único país del mundo que en la actual situación mundial decidió subir la tasa de interés es Colombia. Los demás países del mundo bajaron su tasa de interés o la mantuvieron estable”, expuso Petro en su cuenta de X.

Los ataques del presidente Petro a Iván Duque

En su análisis, el presidente Gustavo Petro explicó que el crédito en cuestión corresponde a la línea de crédito flexible otorgada por el Fondo Monetario Internacional, por un monto cercano a los USD 5.000.000.000 que fue utilizada por Colombia como respaldo financiero durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19. “Los USD $5.000 millones aparecen en los tres presupuestos que hicimos como gasto”, indicó.

Según dijo, este instrumento fue contratado durante la administración del expresidente Iván Duque, con participación del entonces ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, y se estructuró con un plazo de tres años para su devolución. En copnsecuencia, el actual gobierno heredó la obligación de pago dentro del calendario establecido.

El expresidente entre 2018 y 2022 respondió al primer mandatario luego de que informara que se pagó la totalidad de dicha deuda - crédito @IvanDuque/X

“El próximo año y no tendrá que pagarse más está deuda, ya lo hicimos y liberamos a Colombia a Colombia del FMI. Duque y Restrepo jamás debieron tomar esta deuda y peor, porque la gasto en subsidios para los más ricos de Colombia o se tumbaron el dinero los dueños de las EPS privadas”, concluyó Petro.

El expresidente Iván Duque, que gobernó Colombia de 2018 a 2022, defendió desde la red social X la decisión de contraer la deuda. Sostuvo que el crédito fue otorgado al Estado colombiano en las condiciones más favorables posibles para enfrentar la crisis global derivada de la pandemia.

Duque cuestionó la gestión fiscal del actual gobierno y advirtió: “Usted, por el contrario, le deja a las generaciones futuras el déficit fiscal más alto del siglo, un costo de la deuda que es el doble de lo que costaba en 2022 y la credibilidad fiscal del país por el piso (sic)”, en referencia al presidente Petro.

Por su parte, Andrés Pardo, exviceministro de Hacienda durante el gobierno Duque, rebatió la versión de Petro señalando que la información oficial del Fondo Monetario Internacional contradice tal afirmación.

Así mismo, detalló que “más de 80 países recibieron financiamiento de emergencia de ese organismo, por más de USD 110 mil millones. Colombia, en particular, recibió financiamiento por USD 5.3 mil millones durante el gobierno Duque, y tuvo uno de los créditos más favorables de todos: acceso a la Línea de Crédito Flexible, con desembolso inmediato y sin condicionalidad”.