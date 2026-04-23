Westcol vivió momento incómodo en China cuando lujosa tienda de bolsos se negó a atenderlo: “Pensé que tenía mis pesitos”

Westcol relata el incómodo episodio que vivió al intentar comprar un bolso Hermès en China - crédito @westcol / Instagram

Luis Villa, conocido en redes sociales como Westcol, volvió a captar la atención en plataformas digitales durante su viaje por China, donde ha compartido distintos momentos de su experiencia en el país.

El streamer suele realizar transmisiones en vivo a través de la plataforma Kick, permitiendo a sus seguidores acompañarlo en tiempo real mientras recorre distintas ciudades, prueba comidas locales y enfrenta situaciones inesperadas. Sus contenidos generan una alta interacción, con cientos de comentarios y reacciones de usuarios que siguen de cerca cada episodio de su travesía.

Recientemente, Westcol compartió en una de sus transmisiones un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales. Durante su visita a una tienda de bolsos de lujo, intentó realizar una compra, pero el personal del establecimiento le negó la atención. Según relató el streamer, el acceso a estos productos está reservado únicamente para ciertos clientes seleccionados.

El propio creador de contenido describió el momento como uno de los más incómodos que ha vivido en su viaje, y compartió la experiencia con sus seguidores, quienes reaccionaron con sorpresa y comentarios humorísticos sobre lo exclusivo del producto que buscaba adquirir.

“Me dijeron que para poder mostrárselo debía tener una cuenta de un millón de dólares en compras en esa tienda, no me lo dejaron ni ver”, contó Westcol sobre su intento fallido de adquirir un artículo exclusivo - crédito @wcol_clipss/ TikTok

Según relató el joven colombiano, visitó una tienda de la reconocida marca de lujo Hermès con la intención de adquirir uno de sus exclusivos bolsos. Aunque estaba convencido de contar con los fondos necesarios, el personal del establecimiento no solo le negó la venta, sino también la posibilidad de ver el artículo que buscaba.

“Yo pensando que tenía mis pesitos y mis cositas. Fui a comprar un bolso y no me lo mostraron ni siquiera. Me dijeron que para poder mostrárselo debía tener una cuenta de un millón de dólares en compras en esa tienda, no me lo dejaron ni ver”, dijo Westcol.

El incidente generó conversación entre sus fanáticos, algunos de los cuales aprovecharon para bromear sobre la situación, mientras otros debatieron sobre las dificultades que pueden enfrentar los turistas en tiendas de alto perfil en el extranjero.

Westcol se mostró frustrado por no poder hacer la lujosa compra, pero lo compartió con humor en sus redes sociales - crédito @westcol / Kick

“Jajajajajaja hay niveles de riqueza, mi bro; yo por ejemplo, estoy ahorrando para almorzar mañana”, “Una cosa es tener dinero otra tener clase”, “Usted es un limpio mijo,ya lo bajaron de la nube” (Sic) dicen algunas de las reacciones.

Así funciona realmente la compra de un bolso en Hermès

Comprar en Hermès implica una experiencia distinta a la de cualquier otra marca de lujo, especialmente si se busca adquirir uno de sus codiciados bolsos icónicos. En las boutiques de la casa francesa, el trato y el acceso a los productos varían de manera significativa según el tipo de artículo que desee el cliente.

Para quienes buscan productos considerados “normales”, como perfumes, cinturones, pañuelos, zapatos o ropa, el proceso es directo. El cliente ingresa a la tienda, es atendido por un vendedor, observa los artículos exhibidos en vitrinas o estanterías y puede concretar la compra sin mayores complicaciones, tal como ocurre en cualquier otra boutique de lujo.

El proceso para adquirir un bolso icónico en Hermès es distinto al de cualquier otro producto de lujo, con acceso restringido y reglas exclusivas para ciertos clientes - crédito VisualesIA

Sin embargo, la situación cambia radicalmente cuando se trata de bolsos icónicos como el Birkin, el Kelly o el Constance. Hermès reserva para estos modelos un proceso de acceso mucho más restringido y selectivo. El primer paso suele ser construir una relación con la boutique y, en particular, con un vendedor específico.

Muchos clientes comienzan adquiriendo otros productos de la marca para establecer un historial de compras, ya que Hermès tiende a priorizar a quienes demuestran fidelidad y compromiso con la firma. Este historial no solo evidencia interés, sino que también incrementa las probabilidades de que el cliente sea considerado para la compra de un bolso exclusivo.

No existe una lista de espera pública para estos bolsos. El interés por modelos específicos se comunica directamente al vendedor, quien gestiona la solicitud de forma interna. Los bolsos no suelen estar en exhibición y solo se ofrecen a ciertos clientes, en ocasiones sin posibilidad de elegir color o tamaño. Es común que el vendedor muestre el modelo disponible y el cliente deba decidir en ese momento si realiza la compra.

Para quienes buscan adquirir un bolso Hermès existen tres vías: la boutique oficial, donde el proceso es más largo y exclusivo; las tiendas de la marca en otros países, donde puede haber más disponibilidad; y el mercado de reventa, opción más rápida, pero considerablemente más costosa.

Hermès prioriza a los clientes habituales y la disponibilidad de sus bolsos más cotizados no se anuncia públicamente ni se exhibe en vitrinas - crédito VisualesIA

Un bolso Birkin, por ejemplo, puede partir de los 10.000 dólares (40 millones de pesos colombianos) y alcanzar cifras superiores a los 500.000 dólares (2 mil millones de pesos colombianos) si se trata de una pieza confeccionada con pieles exóticas. Este enfoque exclusivo ha convertido a Hermès en un referente de lujo y aspiracionalidad, donde la experiencia de compra es tan determinante como el producto en sí.