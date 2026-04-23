Colombia

Majida Issa se pronunció sobre ataque a la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y cuestionó la publicación del video de las cámaras de seguridad: “Pido respeto”

Tras el fallecimiento de dos miembros del equipo, la actriz envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas y enfatizó en la importancia de no compartir imágenes del ataque, apelando a la sensibilidad y el respeto en momentos de dolor

Guardar
En medio de mensajes y solicitudes de sus seguidores para que diera su versión sobre el ataque ocurrido durante las grabaciones de ‘Sin senos sí hay paraíso’, Majida Issa explicó que no brindará detalles por respeto al duelo de las familias involucradas y pidió evitar la difusión del video de seguridad - crédito @majidaissa/ Instagram
En medio de mensajes y solicitudes de sus seguidores para que diera su versión sobre el ataque ocurrido durante las grabaciones de ‘Sin senos sí hay paraíso’, Majida Issa explicó que no brindará detalles por respeto al duelo de las familias involucradas y pidió evitar la difusión del video de seguridad - crédito @majidaissa/ Instagram

La actriz Majida Issa se pronunció en sus redes sociales tras el ataque perpetrado contra el equipo de producción de Sin senos sí hay paraíso en el barrio Los Laches, en Bogotá, donde murieron dos integrantes del proyecto.

La intérprete de La Diabla compartió un mensaje dirigido a sus seguidores y colegas, en el que pidió respeto y empatía por las víctimas y sus familias.

La tragedia ocurrió el pasado sábado 18 de abril y, desde entonces, el equipo de trabajo de la serie enfrenta una situación compleja. “Estos días han sido devastadores principalmente, en primer lugar, para las familias de nuestros compañeros; en segundo lugar para las 490 personas que trabajamos en ‘Sin senos sí hay paraíso’ y sus familias”, afirmó Majida Issa a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

La actriz detalló que tanto su teléfono como sus redes sociales se han visto saturados de mensajes solicitando su opinión sobre los hechos, asegurando que en su mayoría de medio de comunicación. Ante esta situación, Issa explicó que no entregará detalles específicos, señalando: “Queridos míos, no les voy a responder, tengo muchas razones para no hacerlo. En primer lugar, el respeto, la empatía con el dolor que está viviendo la familia de Herny, de Nico y todos mis compañeros”.

Majida Issa, reconocida por su papel de ‘La Diabla’, se pronunció en redes sociales después del ataque que cobró la vida de dos integrantes de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en Bogotá. La actriz pidió respeto y empatía, y solicitó a los usuarios abstenerse de difundir el video del incidente - crédito @majidaissa/ Instagram

En su mensaje, Majida Issa realizó una solicitud puntual a sus seguidores, colegas y medios de comunicación, pidiendo que se abstuvieran de difundir el video de las cámaras de seguridad en el que se observa el momento exacto del ataque. La actriz subrayó la importancia de considerar el impacto que la publicación de esas imágenes puede tener en los familiares y allegados de las víctimas, quienes atraviesan un proceso de duelo. Recalcó la necesidad de mantener el respeto por el dolor ajeno y evitar la circulación de contenidos sensibles.

“Se han dedicado a hablar falsedades, a señalar, a acusar sin saber, a compartir ese video espeluznante sin pensar en la mamá o el hermano, la familia de la víctima. Me parece inmensamente irrespetuoso, inmensamente cruel. Les pido a todos empatía, compasión,solidaridad”, dijo la actriz, detallando las razones por las que no dará declraciones en entrevistas.

La intérprete reiteró que su prioridad es resguardar la privacidad y el bienestar de los familiares de quienes resultaron afectados. Insistió en la importancia de la empatía y el respeto en momentos de dolor colectivo.

Temas Relacionados

Majida IssaSin senos sí hay paraísoAtaque en el set de Sin senos sí hay paraísoColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Ciudadano estadounidense generó polémica al pedir que legalicen la prostitución en Medellín: “Por eso es que los hombres vienen acá”

Una grabación difundida en redes sociales intensifica la discusión pública al señalar que la economía turística depende, en gran medida, de viajeros que buscan experiencias orientadas a la vida nocturna y el ocio en la capital del Antioquia

Ciudadano estadounidense generó polémica al pedir que legalicen la prostitución en Medellín: “Por eso es que los hombres vienen acá”

Sergio Fajardo aseguró que “los dos candidatos de Petro” son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella y lo acusó de actuar como “candidato”

El candidato dijo también que el presidente Petro ya no actúa como gobernante sino como candidato político

Sergio Fajardo aseguró que “los dos candidatos de Petro” son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella y lo acusó de actuar como “candidato”

Gobierno ordenó trasladar con urgencia $25 billones de los fondos privados a Colpensiones

Las entidades gestoras de pensiones deberán transferir los recursos de los afiliados que cambiaron de régimen, cumpliendo nuevos plazos y empleando mecanismos avalados en la reciente normativa

Gobierno ordenó trasladar con urgencia $25 billones de los fondos privados a Colpensiones

Paloma Valencia siguió ‘tirándole’ a Iván Cepeda y dijo cuál es la diferencia entre ambos: “Para mí todos los criminales deben ir a la cárcel”

La candidata del Centro Democrático difundió en X un enfrentamiento que tuvo con el aspirante del Pacto Histórico en el Congreso, insistiendo en la necesidad de sancionar a todos los delincuentes sin distinciones

Paloma Valencia siguió ‘tirándole’ a Iván Cepeda y dijo cuál es la diferencia entre ambos: “Para mí todos los criminales deben ir a la cárcel”

David González, técnico del América, mostró cautela tras clasificar a las finales y advirtió al Deportivo Cali: “Toca ganarlo”

El entrenador antioqueño mostró satisfacción tras la victoria ante Fortaleza en el estadio El Campín, y ya piensa en el clásico 346 del Valle del Cauca

David González, técnico del América, mostró cautela tras clasificar a las finales y advirtió al Deportivo Cali: “Toca ganarlo”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

ENTRETENIMIENTO

Westcol vivió momento incómodo en China cuando lujosa tienda de bolsos se negó a atenderlo: “Pensé que tenía mis pesitos”

Westcol vivió momento incómodo en China cuando lujosa tienda de bolsos se negó a atenderlo: “Pensé que tenía mis pesitos”

Este habría sido el acuerdo con el que Jorge Alfredo Vargas salió de Caracol Televisión tras denuncias de acoso en su contra

Amigo de Aida Victoria Merlano reveló cómo fueron los últimos cumpleaños de la ‘influencer’ y arremetió contra sus exparejas

Por qué las parejas actuales evitan el matrimonio, según influenciadora colombiana: “Les voy a decir lo que nadie se atreve”

El regreso de Karina García a ‘La casa de los famosos’ desató antiguos conflictos: “Les llegó su regalito”

Deportes

David González, técnico del América, mostró cautela tras clasificar a las finales y advirtió al Deportivo Cali: “Toca ganarlo”

David González, técnico del América, mostró cautela tras clasificar a las finales y advirtió al Deportivo Cali: “Toca ganarlo”

Millonarios FC vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que define el futuro del Embajador en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

Cristiano Ronaldo jugará una nueva final continental con Al-Nassr a menos de dos meses de participar en el Mundial de 2026 con Portugal

James Rodríguez volvió a estar todo el partido en el banco de suplentes con Minnesota: esto dicen en Estados Unidos sobre la falta de juego del colombiano

La Liga BetPlay se puso al día en el calendario: así quedó la lucha por clasificar a las finales, ocho equipos tras un cupo