Majida Issa se pronunció sobre ataque a la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y cuestionó la publicación del video de las cámaras de seguridad: “Pido respeto”

En medio de mensajes y solicitudes de sus seguidores para que diera su versión sobre el ataque ocurrido durante las grabaciones de ‘Sin senos sí hay paraíso’, Majida Issa explicó que no brindará detalles por respeto al duelo de las familias involucradas y pidió evitar la difusión del video de seguridad - crédito @majidaissa/ Instagram

La actriz Majida Issa se pronunció en sus redes sociales tras el ataque perpetrado contra el equipo de producción de Sin senos sí hay paraíso en el barrio Los Laches, en Bogotá, donde murieron dos integrantes del proyecto.

La intérprete de La Diabla compartió un mensaje dirigido a sus seguidores y colegas, en el que pidió respeto y empatía por las víctimas y sus familias.

La tragedia ocurrió el pasado sábado 18 de abril y, desde entonces, el equipo de trabajo de la serie enfrenta una situación compleja. “Estos días han sido devastadores principalmente, en primer lugar, para las familias de nuestros compañeros; en segundo lugar para las 490 personas que trabajamos en ‘Sin senos sí hay paraíso’ y sus familias”, afirmó Majida Issa a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

La actriz detalló que tanto su teléfono como sus redes sociales se han visto saturados de mensajes solicitando su opinión sobre los hechos, asegurando que en su mayoría de medio de comunicación. Ante esta situación, Issa explicó que no entregará detalles específicos, señalando: “Queridos míos, no les voy a responder, tengo muchas razones para no hacerlo. En primer lugar, el respeto, la empatía con el dolor que está viviendo la familia de Herny, de Nico y todos mis compañeros”.

Majida Issa, reconocida por su papel de ‘La Diabla’, se pronunció en redes sociales después del ataque que cobró la vida de dos integrantes de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en Bogotá. La actriz pidió respeto y empatía, y solicitó a los usuarios abstenerse de difundir el video del incidente - crédito @majidaissa/ Instagram

En su mensaje, Majida Issa realizó una solicitud puntual a sus seguidores, colegas y medios de comunicación, pidiendo que se abstuvieran de difundir el video de las cámaras de seguridad en el que se observa el momento exacto del ataque. La actriz subrayó la importancia de considerar el impacto que la publicación de esas imágenes puede tener en los familiares y allegados de las víctimas, quienes atraviesan un proceso de duelo. Recalcó la necesidad de mantener el respeto por el dolor ajeno y evitar la circulación de contenidos sensibles.

“Se han dedicado a hablar falsedades, a señalar, a acusar sin saber, a compartir ese video espeluznante sin pensar en la mamá o el hermano, la familia de la víctima. Me parece inmensamente irrespetuoso, inmensamente cruel. Les pido a todos empatía, compasión,solidaridad”, dijo la actriz, detallando las razones por las que no dará declraciones en entrevistas.

La intérprete reiteró que su prioridad es resguardar la privacidad y el bienestar de los familiares de quienes resultaron afectados. Insistió en la importancia de la empatía y el respeto en momentos de dolor colectivo.