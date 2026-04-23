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David González, técnico del América, mostró cautela tras clasificar a las finales y advirtió al Deportivo Cali: “Toca ganarlo”

El entrenador antioqueño mostró satisfacción tras la victoria ante Fortaleza en el estadio El Campín, y ya piensa en el clásico 346 del Valle del Cauca

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El cuadro "Escarlata" aseguró su clasificación a las finales de la Liga BetPlay-crédito @AmericadeCali/X
El cuadro "Escarlata" aseguró su clasificación a las finales de la Liga BetPlay-crédito @AmericadeCali/X

América de Cali aseguró su clasificación a las finales de la Liga Colombiana 2026-I al imponerse 1-2 ante Fortaleza en el estadio El Campín, llegando así a 30 puntos y garantizando su presencia en los play-offs.

El equipo dirigido por David González aprovechará las dos jornadas restantes para rotar su nómina y enfocar esfuerzos en la Copa Sudamericana, según declaraciones realizadas por el entrenador en conferencia de prensa, el 22 de abril de 2026.

América afrontará el clásico Vallecaucano ante Deportivo Cali-crédito Dimayor/YouTube

Las expulsiones de Daniel Valencia y José Cavadia condicionaron parte de la estrategia, pero la victoria fue definida con goles de Tomás Ángel, marcando por primera vez con la camiseta escarlata a los 24 minutos y Yeison Guzmán, este último desde el punto penal.

David González explicó que, después de la clasificación, en sus planes tenía incluido usar una nómina mixta frente a Millonarios y Fortaleza, ya que el cuadro rojo se enfocará en la Copa Sudamericana ante Tigre de Argentina, el 30 de abril de 2026 a las 7:00 p. m. (hora de Colombia):

“Al estar clasificados, uno pensaría que la prioridad tendría que volcarse un poco hacia la Sudamericana y tratar de buscar ese pase a la siguiente fase”, expresó el técnico antioqueño.

No obstante, de cara al próximo duelo, David González adelantó que el América no descuidará la Liga, ya que el compromiso inmediato será el clásico vallecaucano contra Deportivo Cali, rival al que la escuadra americana no ha perdido desde noviembre de 2024.

Analizaremos estados de forma y cargas, ya que el partido ante Cali es en menos de tres días. Tomaremos la mejor decisión y como América siempre tenemos que ir con la intención de que un clásico toca ganarlo”, concluyó el entrenador.

América de Cali clasificó a las finales de la Liga BetPlay

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
-crédito Cristian Bayona/Colprensa

La presencia del América de Cali en la fase final de la Liga BetPlay 2026-I se concretó este martes gracias a un triunfo 2-1 sobre Fortaleza en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Este resultado, alcanzado en un encuentro marcado por decisiones arbitrales revisadas por el VAR y la resistencia de los vallecaucanos con un hombre menos durante más de sesenta minutos, permite al equipo sumar 30 puntos y sellar su ingreso entre los ocho mejores del torneo.

La definición del partido se vio condicionada por la expulsión de Daniel Valencia, decisión tomada por el árbitro Luis Matorel tras una falta en la que el mediocampista levantó la pierna e impactó a un rival. Esta sanción no fue revisada a través del VAR, situación que causó inconformidad en el cuerpo técnico de América de Cali.

El elenco visitante debió resistir con diez jugadores desde poco después del minuto 24, conteniendo la presión de un Fortaleza que buscó capitalizar su superioridad numérica.

En el arranque del encuentro, Fortaleza generó las primeras oportunidades ofensivas. Jhon Velásquez estrelló un remate en el palo y Andrés Arroyo obligó a una intervención precisa del arquero Jorge Soto. A pesar de la dificultad en la posesión, el cuadro vallecaucano logró aprovechar una jugada colectiva para inaugurar el marcador: al minuto 24, Tomás Ángel definió dentro del área, luego de la participación de Yeison Guzmán y Brayan Correa, estableciendo el 0-1.

Pocos minutos después llegó la expulsión que marcó el resto del compromiso. En respuesta, América de Cali formó una estructura defensiva sólida. Incluso, antes del descanso, Yeison Guzmán inquietó el arco rival con un disparo que impactó en el travesaño.

En la segunda mitad, el juego se mantuvo abierto. Al minuto 60, una falta sobre Brayan Correa dentro del área fue sancionada como penal tras la revisión en el VAR, suscitado protestas del equipo local. Yeison Guzmán tomó la responsabilidad y, con un cobro efectivo, amplió la ventaja a 0-2. Este tanto consolidó la postura de América a pesar de la inferioridad numérica, manteniendo su orden y resistiendo los embates de Fortaleza.

A falta de menos de un cuarto de hora para el final, Fortaleza encontró el descuento. Sebastián Navarro asistió con un balón largo a Andrés Arroyo, quien conectó de cabeza para el 1-2 definitivo. Los locales, a pesar de sus esfuerzos y de un gol anulado por mano previa, no lograron revertir el marcador.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo Escarlata en el Campín

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El cuadro rojo llegó a la línea de los 30 puntos-crédito Cristian Bayona/Colprensa
  1. Atlético Nacional: 40 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22)
  2. Deportivo Pasto: 34 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  3. Junior de Barranquilla: 31 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  4. Deportes Tolima: 30 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +12)
  5. América de Cali: 30 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  6. Once Caldas: 29 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  7. Internacional de Bogotá: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  8. Santa Fe: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 4)
  9. Deportivo Cali: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  10. Independiente Medellín: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 2)
  11. Atlético Bucaramanga: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  12. Millonarios: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 6)
  13. Águilas Doradas: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  14. Llaneros: 21 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  15. Fortaleza: 19 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  16. Cúcuta Deportivo: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
  17. Alianza FC: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14)
  18. Jaguares: 14 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -15)
  19. Boyacá Chicó: 14 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -16)
  20. Deportivo Pereira: 7 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -17)

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