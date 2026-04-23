Colombia

La ministra de Cultura desmintió documental de la BBC sobre el galeón San José: “Las imágenes no corresponden al barco”

La funcionaria dijo que hay una confusión entre las entrevistas reales sobre el galeón y las tomas de una goleta distinta

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Fotomontaje de una mujer con cabello oscuro y camisa estampada azul, contorneada en blanco, superpuesta a un galeón hundido en el lecho marino.
La ministra de Cultura, Yannai Kadamani, aseguró que las imágenes difundidas por la BBC no corresponden al galeón San José, sino a otro naufragio hallado en 2022- crédito Andrés Molano/Colprensa

La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, respondió a la polémica generada por un documental difundido por la BBC sobre el galeón San José, presentado como una revelación internacional sobre el famoso naufragio ubicado frente a Cartagena.

Según la funcionaria, ni el documental es nuevo ni las imágenes mostradas corresponden realmente al galeón San José, como se ha dicho en varios medios.

“Creo que hay una confusión bien grande por parte de los medios de comunicación. Primero, ni el documental es nuevo, ni las imágenes son nuevas, ni corresponden a las imágenes del naufragio del galeón San José”, afirmó.

Kadamani explicó en entrevista con Blu Radio que ese material audiovisual fue lanzado en 2024 y utiliza tomas de un hallazgo realizado en 2022, durante el gobierno de Iván Duque, pero no del galeón, sino de una goleta ubicada cerca de la zona.

Según el Gobierno, el documental presentado como una revelación sobre el galeón San José fue lanzado en 2024 y mezcla entrevistas reales con imágenes de una goleta distinta - crédito @petrogustavo / X
Según el Gobierno, el documental presentado como una revelación sobre el galeón San José fue lanzado en 2024 y mezcla entrevistas reales con imágenes de una goleta distinta - crédito @petrogustavo / X

“Este es un documental que sale en el 2024, que se hace con tomas de lo que fue un hallazgo que se dio durante el gobierno de Iván Duque en el 2022, de una goleta a unos metros del hallazgo del galeón San José”, dijo.

La ministra señaló que ambos naufragios son completamente distintos. Mientras la goleta corresponde a una embarcación republicana del siglo XIX hecha principalmente en madera, el galeón San José pertenece al siglo XVIII y tiene otras características estructurales e históricas.

Además, explicó que la profundidad también cambia. Según dijo, la goleta está a unos mil metros de profundidad, mientras que el galeón está mucho más abajo, aunque en la entrevista no recordó la cifra exacta.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la versión de la BBC sobre un supuesto cúmulo de monedas de oro encontrado en el lugar. Sobre eso, la ministra fue enfática.

“Ninguno, absolutamente ninguno, muestra algún cúmulo de monedas de la manera en que ellos lo están presentando”, aseguró.

El galeón San José naufragó en 1708. (Foto: BBC)
Kadamani explicó que solo unas 15 personas conocen la ubicación exacta del galeón San José y que todas firmaron acuerdos de confidencialidad- crédito BBC

También explicó que en el documental sí aparecen investigadores reales del caso San José, como Ricardo Borrero, quien participa en la investigación oficial del Gobierno colombiano. Sin embargo, dijo que el problema está en que sus explicaciones fueron mezcladas con imágenes de otro hallazgo.

“El que habla en el documental es Ricardo Borrero y, en efecto, él hace parte de nuestra investigación. Él habla de la historia naval de la época del galeón San José, claro, pero luego lo superponen o lo mezclan con las imágenes de la goleta encontrados en el 2022”, explicó.

Ante la pregunta directa de si las imágenes presentadas por la BBC no eran del galeón, Kadamani respondió sin rodeos: “Correcto. Hay una confusión”.

La ministra también recordó que este año el Gobierno recuperó más de cinco objetos arqueológicos del galeón y que esas piezas ya pasaron por procesos de conservación. Algunas incluso fueron trasladadas al Museo Nacional para exposición pública.

“Recopilamos más de cinco objetos e inmediatamente lo que hicimos fue pasarlos por conservación y algunos de ellos traerlos al Museo Nacional”, señaló.

El Ministerio de Cultura reiteró que más de cinco objetos recuperados del galeón ya fueron llevados a conservación y algunos están en exhibición en el Museo Naciona- crédito Instituto Colombiano de Antropología e Historia
El Ministerio de Cultura reiteró que más de cinco objetos recuperados del galeón ya fueron llevados a conservación y algunos están en exhibición en el Museo Naciona- crédito Instituto Colombiano de Antropología e Historia

Sobre la protección del sitio, explicó que actualmente existen dos demandas internacionales relacionadas con el galeón y que su custodia está en manos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), la Dimar y otras entidades del Estado.

Además, reveló que solo unas 15 personas conocen las coordenadas exactas del lugar y todas firmaron acuerdos de confidencialidad. “Somos alrededor de unas quince personas, pero todos firmamos juramento de confidencialidad”, indicó.

Frente a una posible reacción oficial contra la BBC, Kadamani dijo que primero revisará con detalle el contenido difundido y luego decidirá si será necesario algún pronunciamiento formal.

“No he revisado muy bien cuál ha sido el anuncio que ha hecho la BBC hasta esta mañana. Habrá que revisarlo al detalle y si es necesario lo haremos”, concluyó.

La ministra insistió en que el debate no debe centrarse únicamente en el valor económico del galeón, sino en su condición de patrimonio cultural sumergido y en la defensa de la soberanía de Colombia sobre ese hallazgo histórico.

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