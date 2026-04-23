Carlos Caicedo, candidato presidencial, respondió a las acusaciones de acoso sexual en su contra: “El chat que estabas leyendo ahí no lo conozco”

Carlos Caicedo, candidato a la Presidencia de la República - crédito Colprensa

El candidato presidencial Carlos Caicedo enfrenta acusaciones de acoso sexual relacionadas con su gestión en la Gobernación del Magdalena. Ante los cuestionamientos públicos, Caicedo defendió la ausencia de denuncias formales en su contra y señaló la existencia de un contexto de persecuciones políticas reiteradas, afirmando que la justicia ha terminado exonerándolo en situaciones anteriores.

La controversia se intensificó luego de que se publicaran investigaciones periodísticas que incluyen testimonios de mujeres y menciones de intercambios digitales atribuidos al exgobernador.

Durante una entrevista con La FM, el periodista Santiago Ángel detalló las acusaciones que involucran a múltiples mujeres, y habrían afirmado que Caicedo les solicitó subir a su habitación de hotel o mantener relaciones de intimidad tras eventos oficiales. Algunas sostienen que recibían propuestas indeseadas para “darle besos” o participar en encuentros luego de cenas de trabajo, según los testimonios y chats presentados como resultado de la investigación del comunicador.

Al responder, Carlos Caicedo enfatizó que, a lo largo de su carrera pública, no ha recibido denuncias por acoso en las instancias judiciales: “Te cuento que fui rector diez años, rector más joven de Colombia, nunca tuve ese tipo de denuncias”.

Caicedo mencionó que desconce acusaciones de acoso en su contra - crédito Infobae Colombia

Recalcó haber sido objeto de “montajes y persecuciones políticas” que desembocaron en investigaciones —más de setecientas, según relató— de las cuales más de cuatrocientas derivaron en procesos penales, fiscales y disciplinarios. Frente a estos procesos, defendió: “Siempre cuestionaron la transparencia de nuestros actos y luego probándose los mismos”.

En vista de la respuesta de Caicedo, Ángel procedio a leerle uno de los chats, que tenia en su poder, de la investigación, que según comentó, lleva realizando por meses.

El texto que se lleerá a continuación se trataría de una conversación entre una mujer casada y el candiato:

“«Tú eres una mujer muy atractiva, por eso te dije ya no eres secretaria, pero puedes estar en un cargo, puedes estar en un cargo relevante en el distrito o el departamento o conmigo un rato. Yo no mezclo una cosa con otra». Y después, cuando ella le contestó que no, porque estaba casada y tenía hijos, usted no le dijo: «Tranquila, si no quieres, no me mandes un manual de buenas prácticas. Me gustas para vernos cuando podamos. Solo eso»“.

En relación a los chats citados, el candidato indicó que revisó sus dispositivos y no encontró los mensajes mencionados por el medio: “Si hay un chat que tiene una persona, lo debería tener yo, ¿cierto?”, planteó. Sostuvo que, en todos los casos, corresponde a la autoridad judicial establecer responsabilidades. “Si en efecto hay una transgresión legal en estos chats [...] lo lógico y lo pertinente es que esto se ponga en conocimiento de las autoridades”, dijo Caicedo en la citada entrevista.

Ante los cuestionamientos públicos, Caicedo defendió la ausencia de denuncias formales en su contra y señaló la existencia de un contexto de persecuciones políticas reiteradas, afirmando que la justicia ha terminado exonerándolo en situaciones anteriores - crédito Gobernación Del Magdalena

Cuando se le interrogó sobre la posible utilización política de las denuncias, Caicedo vinculó la aparición de las acusaciones con hitos de su carrera electoral: “Coincidieron en las 48 horas cuando me dieron el reconocimiento de candidato presidencial”. Señaló además que quienes difundieron las denuncias en redes tenían nexos con grupos políticos enfrentados a su movimiento: “Eran personas que tenían militancias políticas con grupos políticos [...] que en ese momento estaban buscando debilitar la candidatura”.

Consultado sobre si su reacción implica una desvalorización de la investigación periodística, Caicedo reiteró que cualquier acusación debe dirimirse en instancias legales y expresó su interés en que los materiales sean puestos a disposición de la Fiscalía: “Lo que he hecho siempre en estos casos [...] es ir yo mismo y poner la denuncia o buscar la denuncia en la instancia judicial y esperar que el proceso siga un curso”.

Carlos Caicedo afirmó desconocer la existencia de chats que lo incriminen y enfatizó que nunca ha enfrentado denuncias por acoso sexual en las entidades judiciales competentes. Señaló que, ante cualquier señalamiento penal, su postura es aportar a la justicia y no participar de procedimientos mediáticos o políticos.

Cuando se le interrogó sobre la posible utilización política de las denuncias, Caicedo vinculó la aparición de las acusaciones con hitos de su carrera electoral - crédito @carlosecaicedo/Instagram

La respuesta de Caicedo sostiene que los hechos denunciados no han dado lugar hasta el momento a investigaciones formales en la Fiscalía ni en otras instancias. A su vez, enfatiza que la publicación coincide con hitos electorales relevantes y denuncia un uso instrumental de las acusaciones en el marco de la contienda política.