Viaje del senador de Estados Unidos, Rubén Gallego, a Colombia desató escándalo por fiesta a la que asistió pese a alerta de seguridad

El senador Rubén Gallego permanece en el foco tras ignorar alertas de seguridad durante una visita oficial a Colombia - crédito Elizabeth Frantz/Reuters

El senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona y de origen colombiano, se encuentra en el centro de la controversia después de que, pese a recibir advertencias de seguridad de la embajada de Estados Unidos en Colombia sobre una amenaza creíble contra su vida, permaneció en un club nocturno de Bogotá hasta las 3 de la madrugada durante una visita oficial en agosto de 2025.

La actitud de Gallego en ese viaje y su posterior gestión de las advertencias generaron inquietud acerca de los protocolos de seguridad y de la conducta de los representantes estadounidenses en misiones diplomáticas, según informó el medio estadounidense Notus.

El episodio, reportado por al menos cuatro fuentes consultadas por Notus, terminó obligando al equipo de seguridad de Gallego a reforzar medidas esa misma noche, con personal adicional de la embajada movilizado tras recibir información fidedigna sobre la amenaza en su contra.

Según el medio de comunicación, a pesar de este escenario, el senador permaneció en el club junto a su jefe de gabinete, invitando por mensaje a varios empleados de la embajada a unirse a ellos hasta altas horas de la noche.

La permanencia de Gallego en un club nocturno hasta la madrugada generó inquietud entre funcionarios estadounidenses sobre los protocolos de seguridad, según indicó el periodista de Notus, Reese Gorman, en sus redes sociales - crédito @reesejgorman/X

Según confirmaron tres fuentes, fue necesaria la intervención de su jefe de gabinete, que tuvo que buscar la llave de la habitación de Gallego la mañana siguiente para llevarlo al transporte oficial hacia el aeropuerto, práctica que, según un allegado citado por el medio, es habitual en sus viajes.

La delegación oficial estadounidense a Colombia, integrada además por el senador republicano Bernie Moreno, tenía como objetivo debatir sobre crimen organizado, negocios e influencia china.

Sin embargo, la conducta del senador de Arizona durante la visita, marcada por su permanencia en la vida nocturna pese a alertas de seguridad, fue descrita como motivo de inquietud entre los funcionarios estadounidenses presentes.

El propio Gallego, a través de un portavoz, sostuvo en un comunicado que “coordinó estrechamente con la seguridad de la embajada durante todo el viaje” y que, aquella noche, siguió todas las indicaciones de seguridad.

El comunicado también resaltó que la invitación al personal de la embajada a unirse a ellos en el club formaba parte del reconocimiento habitual al trabajo de quienes colaboran en visitas diplomáticas de congresistas estadounidenses.

No hay evidencia, según las fuentes consultadas, de que existiera comportamiento indebido hacia miembros del personal diplomático por parte de Gallego durante el encuentro nocturno. Un portavoz de Moreno, que no estuvo presente en el evento, declinó dar declaraciones al medio. Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, consultado por Notus, declaró: “El Departamento de Estado de EE. UU. no confirma ni desmiente la existencia de ninguna investigación interna”.

Acusaciones de conducta inapropiada y crisis de ética en el Congreso estadounidense

Rubén Gallego es cuestionado por no denunciar previamente rumores sobre las acusaciones de conducta inapropiada contra Eric Swalwell, su antiguo aliado - crédito Brendan McDermid/Reuters

El examen sobre los protocolos de seguridad y la exposición pública de Gallego se agrava por su cercanía con Eric Swalwell, exrepresentante demócrata por California, dimitido recientemente tras ser objeto de tres investigaciones penales por agresión sexual. Varias mujeres, incluidas personas que trabajaron bajo su supervisión, denunciaron a Swalwell por episodios que van desde acoso a una violación presuntamente cometida en un hotel tras un evento político. Swalwell ha negado las acusaciones y dejó su cargo en el Congreso la semana pasada.

El senador de origen Rubén Gallego, que trabajó estrechamente con Swalwell durante la campaña presidencial de 2020 y formaba parte de su círculo cercano, ha sido cuestionado por no haber denunciado antes los rumores sobre su antiguo aliado.

En una rueda de prensa improvisada, Gallego admitió: “Todos habíamos oído rumores sobre Eric Swalwell durante muchos años. Pero nadie pensó que las acusaciones fueran de la naturaleza que finalmente salió a la luz”.

El senador afirmó que nunca presenció conductas inapropiadas por parte de Swalwell. “Nunca lo vi participar en ningún comportamiento depredador, acoso, agresión sexual, ni siquiera en nada que pudiera considerarse tan grave como para que yo pudiera, ya sabes, no hablar con su esposa al día siguiente y poder mirarla a los ojos. Así que, repito, confié en este hombre, y es mi culpa”, agregó Gallego.

Tras el escándalo, defendió la decisión del comité de ética del Congreso que forzó la dimisión de Swalwell y se mostró a favor de elevar los estándares en la transparencia de los procesos disciplinarios.

En medio de un auge del movimiento #MeToo en el Congreso de Estados Unidos, nuevas denuncias de acoso y violencia de género afectan tanto a demócratas como a republicanos. Luego de la renuncia de Swalwell, el congresista republicano Tony Gonzales, representante por Texas, confesó haber mantenido una relación prohibida con una asesora de su equipo.

Su situación se agravó tras ser divulgados una serie de mensajes sexuales explícitos y la posterior muerte de la asesora, lo que intensificó los reclamos para que Gonzales desista de buscar la reelección.

Eric Swalwell, demócrata por California, renunció tras denuncias documentadas de conducta sexual inapropiada y la revelación de pagos indemnizatorios gestionados desde 2018 por violaciones a derechos laborales (Reuters)

La senadora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez calificó el momento actual como un “punto de reinicio” esencial, instando a desmontar las estructuras institucionales que protegen a los agresores y acallan a las víctimas.

En paralelo, la Cámara de Representantes debate reformas inmediatas que incluyen propuestas para prohibir el uso de fondos públicos en acuerdos de confidencialidad por casos de acoso y reforzar la transparencia en los procedimientos disciplinarios.

Rubén Gallego, nacido en el seno de una familia colombo-mexicana en Chicago, es veterano del Cuerpo de Marines, en el que sirvió en la guerra de Irak, antes de iniciar su carrera política.

Se desempeñó primero como representante en la Cámara baja y luego obtuvo su escaño en el Senado por el Partido Demócrata. Ante el contexto actual de denuncias en el Congreso, Gallego anunció que no presentará su candidatura para la reelección en el próximo término, pero mantiene su banca.

En una reciente declaración en su cuenta de X, Gallego negó tener conocimiento previo sobre el caso de violación atribuido a Swalwell y reiteró su respaldo a la expulsión del exrepresentante, afirmando que “ya no es apto” para ejercer su función pública.