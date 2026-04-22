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“Una estupidez lo que hace su dirigencia”: Petro arremete contra Noboa en medio de crisis con Ecuador

El presidente colombiano lanzó fuertes críticas a su homólogo ecuatoriano en medio de tensiones políticas y comerciales

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- crédito AFP/Presidencia de Colombia
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El presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas contra su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, durante un Consejo de Ministros. Sus declaraciones se dieron en medio de una creciente tensión entre ambos países, según información obtenida por Semana.

El mandatario colombiano cuestionó decisiones políticas y comerciales del gobierno ecuatoriano. También lo vinculó con sectores de derecha y antiguos gobiernos en Colombia.

Las afirmaciones se producen en un contexto de confrontación diplomática y diferencias ideológicas. La situación ha escalado por declaraciones cruzadas entre ambos líderes.

Gustavo Petro, presidente de Colombia; Daniel Noboa, presidente de Ecuador - crédito Luisa González/Adriano Machado/REUTERS
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Daniel Noboa, presidente de Ecuador - crédito Luisa González/Adriano Machado/REUTERS

Petro endurece su discurso contra Noboa

Durante el Consejo de Ministros del martes 21 de abril, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse de manera crítica al mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, en medio de las tensiones que han marcado la relación entre ambos gobiernos.

El jefe de Estado colombiano aseguró que Noboa estaría alineado con sectores políticos de derecha y lo vinculó con figuras del escenario político colombiano, en declaraciones que profundizan el enfrentamiento entre los dos países.

“Hoy tenemos un presidente ecuatoriano acusándonos de lo que no hicimos, porque Duque es su amigo, porque son de derecha extrema y porque están ligados a una red de Miami de extremas derechas mundiales”, afirmó Gustavo Petro, citado por Semana.

El mandatario no solo reiteró sus críticas, sino que además las sostuvo sin matices, insistiendo en su postura frente a lo que considera una confrontación ideológica con el gobierno ecuatoriano.

“Lo digo sin arrepentir, porque ahí están las pruebas, sino porque mataron 6.402 jóvenes en el gobierno Uribe, o doscientos mil ciudadanos y ciudadanas colombianas en la alianza narcoestatal”, agregó el presidente, citado por ese medio de comunicación.

ARCHIVO - El presidente colombiano Gustavo Petro, a la derecha, y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)
ARCHIVO - El presidente colombiano Gustavo Petro, a la derecha, y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)

En sus declaraciones, Petro también señaló que Noboa estaría relacionado con sectores que, según su visión, han influido en el crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia.

“El señor Noboa es aliado de los señores dirigentes colombianos que han agenciado el crecimiento del cultivo de hojas de coca en este país, por ignorancia, por sectarismo, porque no quieren la paz”, sostuvo el mandatario.

Comercio, tensiones y nuevas acusaciones

El presidente colombiano también abordó el impacto de las decisiones comerciales adoptadas por Ecuador, señalando que estas podrían afectar la salida de productos hacia el Caribe.

“Eso ya no lo podrá hacer Noboa, porque se cierra el comercio él mismo. Entonces, ¿cómo sale el Caribe? Por ningún lado”, afirmó Petro al referirse a las restricciones comerciales, citado por Semana.

El mandatario planteó que estas decisiones podrían limitar el desarrollo económico del país vecino y cuestionó las implicaciones de las alianzas internacionales que, según él, estarían influyendo en la política ecuatoriana.

“Entonces, ¿cómo se desarrolla un país? Pues tiene que irse a China… ¿Ecuador qué va a hacer? Una estupidez lo que hace su dirigencia en este momento”, expresó el presidente, citado por ese medio de comunicación.

Gustavo Petro - Diego Noboa
- crédito Presidencia

Las declaraciones se producen en medio de un contexto de creciente tensión diplomática entre Colombia y Ecuador, marcado por diferencias en políticas comerciales, posturas ideológicas y acusaciones públicas entre los mandatarios.

En la parte final de su intervención, Petro también respondió a señalamientos que lo vinculan con el narcotraficante ecuatoriano alias Fito, rechazando esas versiones y cuestionando el origen de dichas acusaciones.

“Ecuador está sumida en una narrativa que trata de hacerle ganar elecciones a la extrema derecha… y entonces me ponen de aliados de una serie de criminales”, manifestó el mandatario colombiano.

Asimismo, explicó detalles sobre un viaje realizado a Ecuador, asegurando que su visita tuvo fines oficiales y que existen testigos que respaldan su versión frente a los señalamientos.

El presidente concluyó sus declaraciones insistiendo en que las acusaciones en su contra carecen de sustento y forman parte de una narrativa política en medio del actual escenario de confrontación.

Este nuevo episodio refleja el deterioro de las relaciones entre Colombia y Ecuador, en un momento en el que las diferencias políticas y económicas han escalado a un nivel de confrontación directa entre sus principales líderes.

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