Colombia

Patrullera se subió a la tarima con Felipe Peláez y sorprendió con su talento al tocar el acordeón

La colaboración musical desató una conversación en redes sociales, en las que los ciudadanos valoraron el talento de la joven y que sea apoyada por la institución, además de artistas de la talla del colombo-venezolano

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Una patrullera de la Policía Nacional de Colombia, vestida con su uniforme, tocó el acordeón en el escenario junto al cantante Felipe Peláez - crédito Policía Nacional / Facebook

Una patrullera de la Policía Nacional de Colombia acompañó en el escenario al cantante Felipe Peláez durante el Festival Turístico del Valle de Tenza en Garagoa (Boyacá), y sorprendió tocando el acordeón con una destreza que la llevó a recibir la ovación del público.

La colaboración mostró el lado artístico de la integrante de la fuerza pública y simbolizó la cercanía entre la Policía y la comunidad en este tipo de encuentros en los que se resalta el talento local.

La patrullera, parte de la Orquesta Internacional de la Policía Nacional, se presentó junto al artista y logró conectar con los asistentes, que celebraron el momento como uno de los más aplaudidos del festival, por lo que grabaron y compartieron el hecho en las redes sociales, viralizando así la presentación.

De acuerdo con las publicaciones en la cuenta oficial de la Policía Nacional, se trata de la patrullera Kendry, cuyo desempeño con el instrumento generó comentarios positivos tanto en el evento como en redes sociales.

“En el primer Festival Turístico del Valle de Tenza, en Garagoa, la música se convirtió en un puente de cercanía y confianza. La patrullera Kendrys de la Orquesta Internacional de la Policía Nacional se unió en una emotiva interpretación junto a Felipe Peláez, regalando a los asistentes un momento inolvidable donde el arte y la seguridad se encontraron para fortalecer el vínculo con la comunidad”, puntualizó el comunicado de la Policía Nacional.

La presentación fue aplaudida por los asistentes - crédito Felipe Peláez / Instagram y Policía Nacional / Facebook
La presentación fue aplaudida por los asistentes - crédito Felipe Peláez / Instagram y Policía Nacional / Facebook

Las imágenes de la actuación circularon ampliamente, generando elogios a la habilidad musical de la patrullera y al mensaje de acercamiento institucional. Varios asistentes resaltaron el ambiente festivo e inspirador que se dio en la tarima.

La intervención de la uniformada como figura central puso de relieve el interés de la Policía Nacional en mostrar diferentes aspectos de su labor y resaltar el valor de la cultura como herramienta de integración social.

Entre los comentarios de los internautas se destacan algunos como: “Puro talento”, “Bella y talentosa”, “Aplausos para ella” y “Uy, hace muchos años cuando trabajaba en la empresa y nos hacían las despedidas iba la orquesta de la Policía y la orquesta del ejército y son fenomenales”.

Además de otras reacciones como: “En la Policía también tenemos la Reina del Vallenato”, “Le luce el acordeón con el uniforme”, “Muy bien por esa joven acordeonera, lo hizo muy bien. Gracias a Dios representa a la Policía de los colombianos”, “En esa maravillosa institución hay mucho talento hay gente de toda Colombia. Felicidades” y “Dios y patria, mucho talento mi patrullera”.

El público reconoció el talento que hay dentro de la institución en todo el país - crédito Policía el Valle de Aburrá / X
El público reconoció el talento que hay dentro de la institución en todo el país - crédito Policía el Valle de Aburrá / X

Mediante el video compartido en las redes sociales oficiales de la institución, se reiteró que la orquesta busca fortalecer la cercanía con la ciudadanía a través de la música, promoviendo la convivencia y la cultura en las regiones del país. Estas presentaciones se presentan como una vía para impulsar el diálogo y la confianza con la sociedad, aunque las críticas de algunos pocos tampoco se hicieron esperar.

Cabe mencionar que el Festival Turístico del Valle de Tenza es uno de los encuentros culturales más importantes de Boyacá. La participación de la Policía Nacional fue percibida como una muestra de su faceta humana y de su interés por contribuir a la unión con la sociedad mediante el arte.

La ciudadanía le agradeció al artista por permitir este espacio con la uniformada - crédito Carlos Ortega/EFE
La ciudadanía le agradeció al artista por permitir este espacio con la uniformada - crédito Carlos Ortega/EFE

El Departamento de la Policía de Boyacá entregó un balance positivo del evento, asegurando que se llevó a cabo con éxito y se logró cumplir con los objetivos: fortalecimiento de la convivencia, unión de territorios e impulso del turismo.

La memorable actuación de la patrullera junto a Felipe Peláez evidenció el talento que existe en la institución y dejó ver que, más allá del uniforme, la música puede unir a la comunidad para dejar de lado la violencia.

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