Colombia

Gobierno Petro hizo anuncio muy esperado para intentar que haya una reducción en la tasa de interés del Banco de la República

Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo que el escenario económico exige enfoques colaborativos entre sectores institucionales para afrontar los desafíos de precios y expectativas

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Germán Ávila, ministro de Hacienda, aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro destá dispuesto a volver a la Junta Directiva del Banco de la República para continuar con el debate sobre las tasas de interés - crédito Congreso de la República

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que el Gobierno está listo para regresar a la discusión sobre las tasas de interés en la Junta Directiva del Banco de la República. La declaración ocurre mientras persisten diferencias con el gerente general del Emisor, Leonardo Villar, y la inflación se mantiene por encima del objetivo oficial.

“El Gobierno está dispuesto a continuar con el debate, a dar el debate necesario en la Junta Directiva”, aseguró el funcionario en debate de control político en la Comisión Tercera del Senado al remarcar la relevancia de escuchar todas las opiniones en este momento para la economía colombiana.

La disposición del Gobierno a retomar el diálogo sobre el tipo de intervención (está en 11,25% luego de la subida de 100 puntos básicos) responde a un escenario de inflación persistente y desacuerdo entre autoridades. Ávila enfatizó la necesidad de abrir espacios para que todos los sectores involucrados en el Banco de la República y la Junta Directiva puedan expresar los puntos de vista, con el objetivo de buscar enfoques conjuntos para afrontar los desafíos económicos actuales.

La inflación anual en Colombia no cede y en marzo de 2026 siguió por encima del 5% - crédito Dane
La inflación anual en Colombia no cede y en marzo de 2026 siguió por encima del 5% - crédito Dane

Cifras de inflación y tasas de interés

Villar explicó en el espacio que la inflación dejó atrás su tendencia decreciente en 2025, por lo que se mantiene en niveles superiores al objetivo oficial del 3%. En diciembre de 2025, la inflación se situó en 5,1% en su medida total y alcanzó 5,9% en la básica, cifras que excedieron con amplitud las previsiones del año anterior.

Detalló que “la inflación interrumpió la tendencia que traía y se mantuvo en niveles elevados, por encima de niveles de 3%”. Además, señaló que la demanda interna siguió aumentando a un ritmo mayor que el del producto nacional, incrementando el déficit externo.

Como se recordará, en marzo de 2026, la inflación total subió hasta 5,6%, mientras que la básica sin alimentos ni regulados aumentó a 5,8%. Según el experto, el repunte de las expectativas inflacionarias y el aumento del salario mínimo para ese año influyeron directamente en estas cifras.

“Las expectativas de inflación presentaron un incremento excepcional en enero frente a sus mediciones de diciembre, coincidiendo con el aumento del salario mínimo para 2026”, precisó.

El contexto económico se caracteriza por una preocupación evidente en las autoridades, quienes buscan controlar las presiones externas y garantizar el cumplimiento de la meta inflacionaria, junto con el manejo de las tasas de interés.

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, aseguró que “las acciones tomadas por el banco responden al mandato constitucional" - crédito Congreso de la República

Debate político e institucional por las tasas de interés

La controversia sobre las tasas de interés ha provocado tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República. Ávila se refirió al origen del desacuerdo surgido luego de la salida de la reunión de la Junta Directiva del 31 de marzo, episodio que fue interpretado como reflejo de desavenencias institucionales.

El ministro cuestionó algunas versiones sobre los motivos de esta situación. “No, esa no es la causa, ese no es el tema, ese no fue el debate, eso fue el efecto. ¿Qué fue lo que produjo esa decisión del ministro de Hacienda? Esta gráfica”, dijo Ávila, haciendo referencia a circunstancias internacionales. Destacó que “prácticamente todos los bancos centrales del mundo, enfrentando una coyuntura como la que estamos viviendo, tomaron la decisión de mantener la tasa de interés en las bancas centrales. Algunos pocos la bajaron en 1,25%, como Filipinas”.

Recalcó que la raíz del conflicto supera los gestos individuales e invitó a considerar las distintas perspectivas en el proceso de política monetaria. Remarcó que la importancia de comprender los factores reales detrás de las decisiones y evitar explicaciones simplistas sobre el desencuentro.

Argumentos del Banco de la República frente a la política monetaria

Leonardo Villar defendió la estrategia seguida por el Banco de la República, con lo que justificó los incrementos en las tasas de interés como respuesta a las presiones inflacionarias y para mantener la credibilidad en la política monetaria. “Cuando hay presiones inflacionarias, se tiene que apretar la política monetaria”, indicó.

Villar resaltó que el comportamiento de la demanda interna agravó los desbalances externos, lo que exigió acciones enfáticas para preservar la estabilidad macroeconómica. Enfatizó que el entorno internacional aumentó la complejidad de la coyuntura, haciendo necesario que los bancos centrales actúen con firmeza ante los riesgos inflacionarios.

El aumento fue decidido por mayoría en la junta directiva del Banco Central tras una votación dividida y tensa - crédito Banco de la República
La Junta Directiva del Banco de la República la componen Leonardo Villar, César Giraldo, Germán Ávila, Mauricio Villamizar, Olga Lucía Acosta, Laura Moisá y Bibiana Taboada. Volverá a reunirse el 30 de abril - crédito Banco de la República

Para Villar, estos factores justifican la cautela y la necesidad de ajustar la política monetaria a la evolución de los precios y a las condiciones globales.

Consenso entre el Gobierno y el Banco de la República

El ministro Ávila reconoció que existe una demanda amplia dentro del Congreso de la República para que el Gobierno y el Banco de la República busquen alternativas de entendimiento y reduzcan las tensiones institucionales.

“Creemos que es necesario, que es conveniente para mejorar la armonía de la relación entre el Banco de la República y el Gobierno. Y creo que como ustedes, que conviven permanentemente con las tensiones de diferentes opciones políticas, los puntos de encuentro deben ser siempre basados en la consideración de la opinión, la visión y los conceptos que tiene el contrario”, sostuvo el ministro Germán Ávila.

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