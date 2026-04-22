Denuncias de Angie Rodríguez derivaron en una citación a debate de control político: exigen respuestas a Carlos Carrillo y Daniel Rojas

El congresista Eduar Triana aseguró que Carlos Carrillo y Daniel Rojas deben dar explicaciones sobre irregularidades en el Gobierno - crédito Luisa González/Reuters

Las denuncias que hizo Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual gerente del Fondo de Adaptación, en relación con una presunta red criminal en el Gobierno, causaron revuelo en el país político.

El representante a la Cámara Eduar Alexis Triana se pronunció al respecto en la sesión de la Comisión Sexta de la Cámara llevada a cabo el 22 de abril de 2026, informando sobre la toma de medidas para indagar sobre los hechos expuestos por la funcionaria, en los cuales estarían involucrados funcionarios de alto nivel del Gobierno.

La exdirectora del Dapre mencionó específicamente al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo; al jefe de despacho presidencial, Raúl Moreno; y la joven Juliana Guerrero, que estuvo en el Ministerio del Interior y en otras entidades, y que por poco llega a ser viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad.

Las denuncias de Angie Rodríguez que salpican a Carrillo, Moreno y Guerrero

De acuerdo con las declaraciones de Rodríguez a la revista Semana, los tres integrarían un grupo de más de 20 personas que quieren afectar su imagen y sacarla del Gobierno. Esto, debido a denuncias que hizo en su momento y al hecho de que quienes la persiguen estarían en la búsqueda de poder y dinero.

La funcionaria Angie Rodríguez aseguró que hay una red criminal en el Gobierno, integrada por personas que quieren sacarla - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Aseguró que cuando llegó al Fondo de Adaptación, encontró inconsistencias en la ejecución presupuestal, las cuales denunció. Como represalia, presuntamente, Carrillo habría optado por atacarla constantemente en redes sociales y medios, e incluso, habría llegado a tener un espía en la entidad para conocer todos sus movimientos como gerente.

“Carlos Carrillo tiene o tenía un espía al interior de la entidad, que fue un funcionario que yo tenía en el Dapre, pero que también me llevé al Fondo (...) Lo tenía como espía para que me grabara, me tomara fotos y, a su vez, él poder “traficar” presuntamente la información”, explicó a la revista.

De igual manera, afirmó que fue ella la que denunció al interior del Gobierno las anomalías alrededor de los títulos en Contaduría Pública y Gestión Contable de Juliana Guerrero, los cuales consiguió en la Fundación de Educación Superior San José, pese a no cumplir con los requisitos para ello.

Angie Rodríguez aseguró que el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, tenía un espía en el Fondo de Adaptación, para vigilar sus movimientos - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Congresistas exigen respuestas y citan a debate de control político

Ante estas revelaciones, el representante a la Cámara del Centro Democrático informó sobre la citación a un debate de control político en el que deberán estar presentes Carlos Carrillo y el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín. Los funcionarios tendrán que responder por las denuncias realizadas por Rodríguez y por los títulos falsos de Juliana Guerrero.

“Anunciamos, primero, debate de control político al doctor Carrillo (...); segundo, ministro de Educación, que nos tiene que venir a explicar la situación de la Universidad San José y el carrusel de los títulos falsos”, detalló.

Angie Rodríguez asguró que fue ella la que denunció al interior del Gobierno que había irregularidades en los títulos de Juliana Guerrero - crédito @jguerrero112/Instagram

Asimismo, pidió a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, que tome las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de la gerente del Fondo de Adaptación, debido a que ha sido víctima de amenazas y “teme por su vida”. “Exigimos desde el Congreso de la República y desde la Comisión Sexta, seguridad para esta persona y que se aclare de una vez por todas esta situación tan grave“, añadió.

De hecho, en la entrevista con la revista Semana, la funcionaria solicitó al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, que le otorgue un esquema de seguridad. Tras salir del Dapre, se quedó sin los hombres de protección con los que contaba y, estando en el Fondo de Adaptación, le asignaron a dos escoltas, pero considera que ese esquema no es adecuado para su nivel de riesgo.

Los congresistas piden al ministro de Educación, Daniel Rojas, que explique cuál es la situación de la Fundación San José - credito Laud

“Esto es insuficiente frente a las denuncias que yo hago, porque es que las denuncias no son solamente contra mí, es contra mi familia (...). Yo no tengo ninguna intención de suicidarme, ni mucho menos”, precisó.