Paloma Valencia pidió protección para Angie Rodríguez tras declaraciones contra aliados de Petro: “Gobierno irresponsable y corrupto”

En un nuevo pronunciamiento público, la senadora y aspirante presidencial del Centro Democrático se refirió a lo dicho por la exdirectora del Dapre y actual titular del Fondo Adaptación, que apuntó a funcionarios del Gobierno Petro - crédito suministrada a Infobae Colombia

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, exigió el miércoles 22 de abril de 2026 medidas urgentes ante las declaraciones de Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en las que expuso presuntos actos de corrupción en el círculo cercano del jefe de Estado, Gustavo Petro.

En efecto, las denuncias de Rodríguez, que implican a al menos 20 funcionarios y exmiembros del Ejecutivo, en especial al titular de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, y la exintegrante del Ministerio del Interior Juliana Guerrero, causaron fuertes cruces en las redes sociales y reabrieron interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos en la actual administración.

Es por ello que Valencia alzó la voz y apuntó no solo al primer mandatario, al que le restan 107 días al frente del país, sino al que es considerado el aspirante oficialista, el senador Iván Cepeda. “Pedimos protección para Angie Rodríguez, que está haciendo unas denuncias muy graves y que las autoridades tienen que tomar muy en serio”, afirmó en primer lugar la congresista de oposición frente a estas explosivas afirmaciones.

Angie Rodríguez fue durante más de un año la mano derecha del presidente de la República, Gustavo Petro, antes de que fuera aceptada su renuncia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Acto seguido, en su pronunciamiento, dio a conocer su interés por lo que dijera el candidato oficialista. “¿Qué le va a decir este gobierno y su presunto sucesor, Iván Cepeda, a la ciudadanía de La Mojana, que siguen robándole la plata de las soluciones de un territorio que vive de inundación en inundación? Da vergüenza saber que una persona con un título falso sigue desde presidencia presionando a los funcionarios", agregó.

Con esta última afirmación acusó a Guerrero, la excandidata al viceministerio de la Juventud que, al descubrirse la falsedad de su diploma como contadora pública de la Fundación Universitaria San José, no pudo ser nombrada en el cargo. “Hay una red criminal de casi 20 personas robándose los recursos públicos con las tragedias que viven los colombianos. Es un gobierno irresponsable y corrupto”, concluyó la senadora.

El escándalo que sacude los cimientos del Gobierno Petro: Juliana Guerrero fue acusada

Rodríguez, en afirmaciones que causaron un terremoto político en la noche del martes 21 de abril y la mañana del miércoles 22 de abril, denunció lo que sería una red criminal con fines de acoso y saqueo institucional. La funcionaria, quien requirió protección inmediata a la Unidad Nacional de Protección (UNP), alertó de un entorno hostil y maniobras orientadas no solo a su desprestigio político, sino a su seguridad física como acusadora.

El caso de Juliana Guerrero ha estado bajo la lupa de varias entidades estatales, luego de que a su corta edad, sin experiencia y sin títulos universitarios, ocupara espacios de poder en la Casa de Nariño - crédito @jguerrero112/Instagram

“No tengo ninguna intención de suicidarme”, advirtió la funcionaria en declaraciones entregadas a Semana, al aludir un temor de que un ataque pueda ser disfrazado como una autolesión. Además, Rodríguez detalló que, dentro del Palacio de Nariño, existiría una estructura destinada a marginarla del poder institucional y neutralizar sus denuncias, y señaló a otro funcionario cercano a Petro: José Raúl Moreno, jefe de despacho.

Según su relato, ese grupo además despliega campañas de difamación ante el primer mandatario, al inventar -según ella- una serie de afirmaciones que pondrían en duda su idoneidad como integrante de la actual administración. “Dicen que tengo alianzas con paramilitares, que soy la reina del fentanilo y una contrabandista”, mencionó la mujer, que dijo haber sido revictimizada en posteriores diálogos radiales.

En medio de esta disputa mediática, la funcionaria responsabilizó de esa “guerra interna” a Guerrero, a la que describió como la persona de mayor poder real en el Gobierno, incluso más allá de los ministerios. En ese orden de ideas, la señaló de haber falsificado sus títulos universitarios y hacer gala, de acuerdo con su testimonio, de presuntos vínculos con el ELN para amenazar a otros funcionarios del Ejecutivo.

Carlos Carrillo, director de la Ungrd, fue objeto de duros señalamientos por parte de Angie Rodríguez, que lo acusó de poner un espía para seguir sus movimientos - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“Yo misma le advertí al presidente que Guerrero accedió a cargos altos con títulos falsos, pero él ignoró la denuncia”, aseguró Rodríguez. En ese sentido, no dudó en afirmar de que la joven buscaría el control del Ministerio de la Igualdad y del Fondo Colombia en Paz, dos entidades con multimillonarios presupuestos, al igual que el Dapre, pues indicó que la actual directora Nhora Mondragón, le rendiría cuentas a la funcionaria.

Angie Rodríguez dijo ser blanco de “espías” mandados por Carlos Carrillo

La pugna alcanzó también a la dirección de la Ungrd, pues la directora del Fondo Adaptación incriminó a Carrillo de haber infiltrado esta entidad para obtener información comprometedora, según una conversación divulgada como prueba. “Yo la voy a joder por bocona”, habría dicho Carrillo, según Rodríguez, quien también denunció extorsión por parte de un hombre a quien ella misma había sumado a la entidad.

Las denuncias de Angie Rodríguez causaron un remezón al interior del Gobierno de Gustavo Petro, pues insinuó que sería objeto de múltiples amenazas - crédito Cristián Bayona/Catalina Olaya/Colprensa/@jguerrero112/Instagram

Así pues, denunció ante las autoridades y ante la prensa la existencia de este entramado que, usando posiciones estratégicas, el funcionario hostiga y difama a personas críticas del Ejecutivo mientras ejecuta un desvío sistemático de recursos públicos. “El entorno del presidente está enceguecido por el poder y el dinero y busca exprimir los fondos públicos antes del final del mandato”, planteó la mujer en este diálogo.

La funcionaria consideró que los ataques provienen como represalia por haber denunciado la falta de ejecución presupuestal de la Ungrd ante la Procuraduría. En respuesta, Carrillo, que habló en Caracol Radio, contraatacó y denunció cómo la funcionaria estaría siendo protagonista de un presunto “carrusel de la contratación” en el Fondo Adaptación, con la destinación de cerca de 32.000 millones de pesos para este fin.