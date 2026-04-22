Colombia

Paloma Valencia pidió protección para Angie Rodríguez tras declaraciones contra aliados de Petro: “Gobierno irresponsable y corrupto”

La candidata presidencial y senadora del Centro Democrático mostró su preocupación frente a la seguridad de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia y hoy titular del Fondo Adaptación, que causó un revolcón al interior del Ejecutivo

Guardar
En un nuevo pronunciamiento público, la senadora y aspirante presidencial del Centro Democrático se refirió a lo dicho por la exdirectora del Dapre y actual titular del Fondo Adaptación, que apuntó a funcionarios del Gobierno Petro - crédito suministrada a Infobae Colombia

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, exigió el miércoles 22 de abril de 2026 medidas urgentes ante las declaraciones de Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en las que expuso presuntos actos de corrupción en el círculo cercano del jefe de Estado, Gustavo Petro.

En efecto, las denuncias de Rodríguez, que implican a al menos 20 funcionarios y exmiembros del Ejecutivo, en especial al titular de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, y la exintegrante del Ministerio del Interior Juliana Guerrero, causaron fuertes cruces en las redes sociales y reabrieron interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos en la actual administración.

Es por ello que Valencia alzó la voz y apuntó no solo al primer mandatario, al que le restan 107 días al frente del país, sino al que es considerado el aspirante oficialista, el senador Iván Cepeda. “Pedimos protección para Angie Rodríguez, que está haciendo unas denuncias muy graves y que las autoridades tienen que tomar muy en serio”, afirmó en primer lugar la congresista de oposición frente a estas explosivas afirmaciones.

Angie Rodríguez fue durante más de un año la mano derecha del presidente de la República, Gustavo Petro, antes de que fuera aceptada su renuncia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Angie Rodríguez fue durante más de un año la mano derecha del presidente de la República, Gustavo Petro, antes de que fuera aceptada su renuncia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Acto seguido, en su pronunciamiento, dio a conocer su interés por lo que dijera el candidato oficialista. “¿Qué le va a decir este gobierno y su presunto sucesor, Iván Cepeda, a la ciudadanía de La Mojana, que siguen robándole la plata de las soluciones de un territorio que vive de inundación en inundación? Da vergüenza saber que una persona con un título falso sigue desde presidencia presionando a los funcionarios", agregó.

Con esta última afirmación acusó a Guerrero, la excandidata al viceministerio de la Juventud que, al descubrirse la falsedad de su diploma como contadora pública de la Fundación Universitaria San José, no pudo ser nombrada en el cargo. “Hay una red criminal de casi 20 personas robándose los recursos públicos con las tragedias que viven los colombianos. Es un gobierno irresponsable y corrupto”, concluyó la senadora.

El escándalo que sacude los cimientos del Gobierno Petro: Juliana Guerrero fue acusada

Rodríguez, en afirmaciones que causaron un terremoto político en la noche del martes 21 de abril y la mañana del miércoles 22 de abril, denunció lo que sería una red criminal con fines de acoso y saqueo institucional. La funcionaria, quien requirió protección inmediata a la Unidad Nacional de Protección (UNP), alertó de un entorno hostil y maniobras orientadas no solo a su desprestigio político, sino a su seguridad física como acusadora.

El caso de Juliana Guerrero sigue bajo la lupa de varias entidades estatales, luego de que a su corta edad, sin experiencia y sin títulos universitarios, ocupara espacios de poder en la Casa de Nariño - crédito @jguerrero112/Instagram
El caso de Juliana Guerrero ha estado bajo la lupa de varias entidades estatales, luego de que a su corta edad, sin experiencia y sin títulos universitarios, ocupara espacios de poder en la Casa de Nariño - crédito @jguerrero112/Instagram

“No tengo ninguna intención de suicidarme”, advirtió la funcionaria en declaraciones entregadas a Semana, al aludir un temor de que un ataque pueda ser disfrazado como una autolesión. Además, Rodríguez detalló que, dentro del Palacio de Nariño, existiría una estructura destinada a marginarla del poder institucional y neutralizar sus denuncias, y señaló a otro funcionario cercano a Petro: José Raúl Moreno, jefe de despacho.

Según su relato, ese grupo además despliega campañas de difamación ante el primer mandatario, al inventar -según ella- una serie de afirmaciones que pondrían en duda su idoneidad como integrante de la actual administración. “Dicen que tengo alianzas con paramilitares, que soy la reina del fentanilo y una contrabandista”, mencionó la mujer, que dijo haber sido revictimizada en posteriores diálogos radiales.

En medio de esta disputa mediática, la funcionaria responsabilizó de esa “guerra interna” a Guerrero, a la que describió como la persona de mayor poder real en el Gobierno, incluso más allá de los ministerios. En ese orden de ideas, la señaló de haber falsificado sus títulos universitarios y hacer gala, de acuerdo con su testimonio, de presuntos vínculos con el ELN para amenazar a otros funcionarios del Ejecutivo.

Carlos Carrillo explicó que el funcionamiento de la Ungrd no depende únicamente de un presupuesto anual - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Carlos Carrillo, director de la Ungrd, fue objeto de duros señalamientos por parte de Angie Rodríguez, que lo acusó de poner un espía para seguir sus movimientos - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“Yo misma le advertí al presidente que Guerrero accedió a cargos altos con títulos falsos, pero él ignoró la denuncia”, aseguró Rodríguez. En ese sentido, no dudó en afirmar de que la joven buscaría el control del Ministerio de la Igualdad y del Fondo Colombia en Paz, dos entidades con multimillonarios presupuestos, al igual que el Dapre, pues indicó que la actual directora Nhora Mondragón, le rendiría cuentas a la funcionaria.

Angie Rodríguez dijo ser blanco de “espías” mandados por Carlos Carrillo

La pugna alcanzó también a la dirección de la Ungrd, pues la directora del Fondo Adaptación incriminó a Carrillo de haber infiltrado esta entidad para obtener información comprometedora, según una conversación divulgada como prueba. “Yo la voy a joder por bocona”, habría dicho Carrillo, según Rodríguez, quien también denunció extorsión por parte de un hombre a quien ella misma había sumado a la entidad.

Angie Rodríguez reveló luchas de poder y presuntos actos de corrupción dentro del gobierno colombiano - crédito Cristián Bayona/Catalina Olaya/Colprensa/@jguerrero112/Instagram
Las denuncias de Angie Rodríguez causaron un remezón al interior del Gobierno de Gustavo Petro, pues insinuó que sería objeto de múltiples amenazas - crédito Cristián Bayona/Catalina Olaya/Colprensa/@jguerrero112/Instagram

Así pues, denunció ante las autoridades y ante la prensa la existencia de este entramado que, usando posiciones estratégicas, el funcionario hostiga y difama a personas críticas del Ejecutivo mientras ejecuta un desvío sistemático de recursos públicos. “El entorno del presidente está enceguecido por el poder y el dinero y busca exprimir los fondos públicos antes del final del mandato”, planteó la mujer en este diálogo.

La funcionaria consideró que los ataques provienen como represalia por haber denunciado la falta de ejecución presupuestal de la Ungrd ante la Procuraduría. En respuesta, Carrillo, que habló en Caracol Radio, contraatacó y denunció cómo la funcionaria estaría siendo protagonista de un presunto “carrusel de la contratación” en el Fondo Adaptación, con la destinación de cerca de 32.000 millones de pesos para este fin.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaAngie RodríguezCentro DemocráticoEscándalo Gobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Los Gigantes de Baviera buscarán el paso a la final del torneo de clubes, que reúne a los equipos más tradicionales y destacados del fútbol alemán en todas sus categorías

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Técnico de la selección Colombia sub-17 reveló la clave para el título en el Sudamericano de Paraguay: esto dijo

El entrenador Fredy Hurtado entregó detalles de cómo armó y formó al equipo para salir campeón, eliminó a rivales fuertes como Brasil y Argentina, y superó la presión de los hinchas

Técnico de la selección Colombia sub-17 reveló la clave para el título en el Sudamericano de Paraguay: esto dijo

Édgar Rentería alertó sobre la crisis del béisbol colombiano: “En cuatro años nos vamos a quedar sin jugadores en las Grandes Ligas”

El exjugador hizo un llamado directo a los dirigentes colombianos para dejar de lado los conflictos internos, priorizar el desarrollo de las nuevas generaciones y evitar que el béisbol del país pierda presencia internacional

Édgar Rentería alertó sobre la crisis del béisbol colombiano: “En cuatro años nos vamos a quedar sin jugadores en las Grandes Ligas”

Gobierno prepara proyecto para regular nuevos topes salariales de docentes universitarios en instituciones públicas

El ajuste normativo se desarrolló tras detectar que interpretaciones poco claras en el decreto vigente facilitaron aumentos excepcionales en beneficios de algunos docentes, mientras se garantiza la participación de la comunidad en la revisión

Gobierno prepara proyecto para regular nuevos topes salariales de docentes universitarios en instituciones públicas

Colombia enfrenta alerta internacional por hambre, mientras Petro insiste en avances de su Gobierno

Nuevamente, el presidente respondió a los datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y afirmó que los indicadores de pobreza y desnutrición reflejan mejoras significativas durante su administración

Colombia enfrenta alerta internacional por hambre, mientras Petro insiste en avances de su Gobierno
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Luly Bossa conmovió con su testimonio sobre los últimos días de su hijo: “Ángelo se fue porque él lo decidió”

Luly Bossa conmovió con su testimonio sobre los últimos días de su hijo: “Ángelo se fue porque él lo decidió”

Actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ reveló que “Dios le habló” antes del ataque mortal en el rodaje: “Sentí en mi corazón el impulso”

Exjurado de 'Masterchef Celebrity' reveló que su relación con Claudia Bahamón no fue como se veía en pantalla: "Era una tortura"

Jeidy, mejor amiga de Karola Alcendra, se despachó contra Yaya Muñoz: “Te dejaron por scort”

Juanda Caribe sería el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’, según publicaciones en redes: el Canal RCN respondió

Deportes

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Técnico de la selección Colombia sub-17 reveló la clave para el título en el Sudamericano de Paraguay: esto dijo

Édgar Rentería alertó sobre la crisis del béisbol colombiano: “En cuatro años nos vamos a quedar sin jugadores en las Grandes Ligas”

Figura de la selección de Escocia mostró confianza a 50 días del Mundial 2026: “Creemos que somos capaces de lograrlo”

Millonarios vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver el partido del Embajador por un cupo a las finales de la Liga BetPlay