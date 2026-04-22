Las ‘líneas rojas’ del Congreso de Estados Unidos para aprobar recursos de asistencia a Colombia para el 2027

El plan fue presentado por el Subcomité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes - crédito Leah Millis/Reuters

El Congreso de Estados Unidos analiza la aprobación de la asistencia financiera para Colombia correspondiente al año fiscal 2027 bajo un sistema de exigencias y segmentaciones inéditas.

Según el plan presupuestal presentado por el Subcomité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, citado por La FM, se incorpora un procedimiento que obliga al Secretario de Estado a remitir al Congreso un informe detallado sobre el grado de alineamiento de las políticas colombianas con las prioridades de Washington.

Dicho informe deberá evaluar desde la reducción del flujo migratorio hasta el fortalecimiento institucional y la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Igualmente, la nueva propuesta establece restricciones explícitas sobre el uso de los recursos. El presupuesto prohíbe emplear fondos estadounidenses en reparaciones, subsidios agrarios o pagos a excombatientes derivados del acuerdo de paz de 2016, y veta la inversión en desarrollo alternativo en zonas donde sigan existiendo cultivos ilícitos.

El documento establece que solo se permitirán excepciones para programas de aviación, seguridad marítima y fluvial, y operaciones directas de erradicación e interdicción de drogas, incluyendo los traslados de personal y suministros mediante aeronaves financiadas por Estados Unidos.

Incluso, se advierte que hasta un 30% de los fondos para control antidrogas podría quedar congelado si el gobierno colombiano no demuestra avances concretos en reducción de cultivos ilícitos, cooperación judicial y extradiciones, según el documento revelado por el citado medio de comunicación.

Detalles de la propuesta

Para garantizar el cumplimiento de estas condiciones, la propuesta destina hasta un millón de dólares a la Oficina del Inspector General, responsable de supervisar y auditar de forma estricta el uso de los recursos, según menciona el documento.

Además, la iniciativa presupuestal proyecta 1.200 millones de dólares para el programa internacional de control de narcóticos y aplicación de la ley, sumando casi 13.000 millones de dólares focalizados en el fortalecimiento de la producción y el acceso a minerales clave para la seguridad nacional, elementos considerados prioritarios en la agenda estratégica de Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump.

El plan global contempla un impacto aún mayor: la creación del America First Opportunity Fund, dotado con 5.000 millones de dólares para fortalecer fronteras, asegurar el suministro de minerales críticos y contrarrestar a actores geopolíticos rivales.

Además, se anticipa una expansión en el financiamiento militar, con reservas de 18.000 millones de dólares para otorgar préstamos en defensa y 5.300 millones de dólares en asistencia directa, en línea con el objetivo de consolidar a Estados Unidos como socio principal en materia de seguridad global.