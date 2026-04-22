Café de Colombia será el nuevo patrocinador del Ineos Grenadiers, el equipo de Egan Bernal: “Volvemos a los grandes escenarios del ciclismo”

La colaboración impulsará la representación de la caficultura nacional al integrar la imagen del café colombiano en competencias de alto nivel, incluyendo al pedalista Egan Bernal en la escuadra - crédito @GermanBahamon/X

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, anunció este miércoles 22 de abril de 2026 que Café de Colombia será sponsor oficial del equipo británico de ciclismo Ineos Grenadiers durante la temporada en curso. El patrocinio incluye la presencia de la marca en el equipo en el que compite el ciclista colombiano Egan Bernal.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Federación Nacional de Cafeteros, la alianza permitirá llevar el café colombiano a escenarios internacionales.

Bahamón publicó: “El café de Colombia vuelve al pelotón donde están los mejores! Hoy anunciamos con orgullo que Café de Colombia será sponsor oficial del equipo INEOS Grenadiers en la temporada que comienza. No es solo un patrocinio. Es un mensaje. Volvemos a los grandes escenarios del ciclismo mundial, donde la disciplina, la resiliencia y la excelencia marcan la diferencia. Volvemos a conectar nuestro origen con una audiencia global, llevando el nombre de más de 540 mil familias cafeteras a las carreteras más exigentes del mundo".

Y añadió: “Esto es marca país. Esto es construcción de valor. Esto es Café de Colombia en movimiento. Porque sabemos lo que hacemos”, puntualizó el directivo en la publicación hecha a través de sus redes sociales.

La alianza entre Café de Colombia y la escuadra INEOS Grenadiers destaca la presencia del ciclista colombiano Egan Bernal en el equipo británico - crédito @GermanBahamon/X

La decisión marca el regreso visible de la marca Café de Colombia al circuito profesional del ciclismo, un ámbito en el que ya tuvo protagonismo en décadas anteriores.

En la comunicación, la Federación resaltó la oportunidad de visibilizar el trabajo de las familias cafeteras del país a través del deporte internacional.

Por su parte el equipo INEOS Grenadiers también anunció la noticia en sus redes sociales, manifestando: “We’re thrilled to welcome the iconic @CafedeColombia to the team as our Official Coffee Partner”.

INEOS Grenadiers celebró la llegada del icónico Café de Colombia como Socio Oficial de Café en un mensaje difundido en sus redes sociales - crédito @INEOSGrenadiers/X

“Estamos encantados de dar la bienvenida a la icónica @CafedeColombia al equipo como nuestro Socio Oficial de Café”, según la traducción del mensaje compartido por la escuadra británica.

Con esta alianza, Café de Colombia refuerza su presencia global y asocia su imagen a valores de excelencia y esfuerzo representados por el equipo de Egan Bernal. La visibilidad internacional busca fortalecer la marca país y destacar la labor de más de 540 mil familias productoras de café en Colombia.

Café de Colombia una marca que brilló en el ciclismo internacional

La histórica conquista de Lucho Herrera en la Vuelta a España 1987 vincula la imagen del café de Colombia con los logros ciclistas en Europa - crédito Colprensa

La marca Café de Colombia anunció su regreso al ciclismo internacional como aliada oficial del equipo INEOS Grenadiers, una unión que proyecta revivir el histórico vínculo entre el café nacional y el deporte, forjado durante la década de 1980 y que definió la imagen global de Colombia como potencia en ciclismo de montaña.

Uno de los hechos más relevantes de la historia del ciclismo colombiano fue la victoria de Lucho Herrera en 1987 —cuando se convirtió en el primer sudamericano en ganar una gran vuelta, al imponerse en la Vuelta a España con la camiseta de Café de Colombia— fue reseñada intensamente por la prensa internacional, estableciendo un vínculo directo entre la hazaña deportiva y el posicionamiento del café nacional en los mercados europeos.

Entre 1983 y 1990, Café de Colombia, bajo la coordinación de la Federación Nacional de Cafeteros, se convirtió en el primer equipo latinoamericano en participar en el Tour de Francia y en otras grandes vueltas, iniciativas registradas detalladamente por la Federación.

El equipo, conocido como Café de Colombia-Varta en su etapa más reconocida, adoptó estatus profesional en 1985, facilitando que ciclistas como Luis Herrera y Fabio Parra accedieran a competencias continentales y alcanzaran proyección internacional.

De acuerdo con los registros históricos del gremio cafetero, la participación de los corredores nacionales —apodados “escarabajos”— llamó la atención de medios y aficionados en Europa por su resiliencia en la montaña, lo que generó una asociación simbólica entre la energía otorgada por el café y la capacidad física de los ciclistas.

El ciclo de victorias, liderado por Herrera y Parra, estableció a Colombia como referente global en pruebas de alta montaña y afianzó la reputación de la marca.

La trayectoria del equipo concluyó formalmente en 1990, no sin antes influir de manera duradera en la cultura deportiva y mercadológica del país.

La historia y el presente de esta alianza no solo ratifican la relevancia comercial del café colombiano, sino también su papel estructurante dentro de la memoria y la proyección internacional del ciclismo nacional.