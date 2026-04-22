La colombiana Marithea se consagra en Barrios Latinos y apunta a la FMS Internacional

Stuart, El Menor, Nekross y Aczino fueron los otros freestylers que participarán del evento - crédito Barrios Unidos

En diálogo con Infobae Colombia, la freestyler colombiana Marithea, que ocupó el segundo lugar en la FMS México y representará al país en la final internacional que se disputará en Norteamérica, habló de su carrera y los eventos que afrontará en lo que resta de 2026.

En primer lugar, habló sobre lo que significó representar a Colombia en el evento Barrios Latinos, en el que se registró una alianza de videojuegos e improvisación.

La artista explicó que la invitación a formar parte del primer roster de este tipo la tomó por sorpresa. “Para mí es un honor, es algo que nunca se había hecho y me emociona haber sido escogida para llevar esto adelante”, afirmó Marithea, que destacó su afinidad por los videojuegos.

“Yo soy jugadora de Call of Duty y también hago freestyle. Cuando me llamaron y me dijeron que habría un evento de barrios latinos de Call of Duty, me emocioné mucho, porque iba a poder ver a jugadores profesionales en vivo”, indicó la colombiana.

Marithea representó a Colombia en el evento internacional - crédito Barrios Latinos

La artista recordó cómo habría reaccionado su versión más joven ante la noticia de su participación en un evento de este nivel. “Si tuviera una máquina del tiempo y le dijera a la niña que fui que lo iba a lograr, pensaría que estoy loca. Si le contara que todo esto va a pasar, diría que no sé de lo que hablo”, declaró la vallecaucana, resaltando el recorrido personal que la llevó a este punto.

El proceso de preparación para los eventos de freestyle, según explicó, es diferente a otras disciplinas. “El freestyle simplemente sucede. Si uno se mentaliza demasiado, se bloquea”, explicó Marithea, que prefiere abordar cada paso en su carrera de forma escalonada. Antes de la FMS Internacional, que se celebrará el 25 de abril, se quedó con el título en el evento de Barrios Latinos, lo que definió como un escenario para preparar la final internacional.

“En este evento estarían todos los que también participan en la FMS como campeones: Aczino, El Menor, Stuart. Era un buen escenario para medirme con ellos”, señaló la freestyler, subrayando la importancia de cada instancia como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje.

La colombiana es una de las favoritas para quedarse con la FMS Internacional - crédito @redbullbatalla/Instagram

Ante la pregunta sobre la polémica registrada en la Red Bull Internacional con un rapero colombiano, indicó que la unión de ambos representa una oportunidad para integrar comunidades diferentes. “El hecho de que se pueda unir el freestyle con otro nicho como los videojuegos es una muy buena oportunidad para que se unan las comunidades”.

Marithea añadió que prefiere no opinar sobre sus colegas. “No puedo hablar por Valles T, no puedo hablar por Fat N, ni contar lo que pudieron haber vivido ellos”, aclaró.

La artista también reconoció el papel de las mujeres en el freestyle, aunque evitó atribuirse un rol protagónico o de pionera. “Me agrada que la gente me tenga como referente, pero no me puedo atribuir esa medalla. Desde que existen eventos como Red Bull y otros, hay mujeres presentes. Desde 2005 estamos aquí; ya son veinte años. No existieron tantas barreras como se dice, aunque sí se están construyendo espacios y es muy bueno poder representar el sueño de muchas y que más se puedan unir a esto”.

La colombiana indicó que está feliz con la realidad que vive en este momento de su carrera - crédito Red Bull

Marithea aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a sus seguidores de cara a lo que será el cierre de temporada en el circuito de freestyle en español. “Holi, Pat Guerreros, ¿cómo están? Ustedes saben que siempre me apoyan, que están pendientes. Nosotros somos gamers”.

En la final de la FMS Internacional, Colombia tendrá dos representantes, puesto que junto con Marithea participará VallesT, que ocupó el segundo lugar en la regional colombiana, en la que se consagró Gazir; cabe recordar que el país sudamericano no ha tenido un campeón internacional en este tipo de eventos hasta el momento.